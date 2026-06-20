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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजRussian Crude Oil Price In India: रूस में कितने रुपये में मिलता है एक गैलन क्रूड ऑयल, भारत आते-आते कितनी हो जाती है कीमत?

Russian Crude Oil Price In India: रूस में कितने रुपये में मिलता है एक गैलन क्रूड ऑयल, भारत आते-आते कितनी हो जाती है कीमत?

रूस में कच्चे तेल की कीमत लगभग 140 से 160 रुपये प्रति गैलन पहुंचती है, लेकिन भारत आते-आते इसकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ जाती है. चलिए जानें कि आखिर ऐसा क्यों होता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 20 Jun 2026 05:04 PM (IST)
रूस में कच्चे तेल की कीमत लगभग 140 से 160 रुपये प्रति गैलन पहुंचती है, लेकिन भारत आते-आते इसकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ जाती है. चलिए जानें कि आखिर ऐसा क्यों होता है.

Russian Crude Oil Price In India: वैश्विक राजनीति और अमेरिका-ईरान के बीच जारी भारी तनाव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चाक-चौबंद करने का बड़ा कदम उठाया है. भारत ने रूस से रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में क्रूड ऑयल का निर्यात किया है. जून के महीने में रूस के तेल का भारत में औसतन 2.35 मिलियन बैरल प्रति दिन का आयात रहने का अनुमान है. ऐसे में कई लोग यह गणित नहीं समझ पाते हैं कि जो रूसी तेल वहां पर सस्ता मिलता है, वो यहां आते-आते महंगा कैसे हो जाता है. चलिए जानें.

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आमतौर में हम और आप पेट्रोल और डीजल को लीटर में मापते हैं. लेकिन वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का पूरा कारोबार बैरल में होता है. वैश्विक नियमों के अनुसार एक बैरल में करीब 159 लीटर या 42 गैलन कच्चा तेल आता है.
आमतौर में हम और आप पेट्रोल और डीजल को लीटर में मापते हैं. लेकिन वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का पूरा कारोबार बैरल में होता है. वैश्विक नियमों के अनुसार एक बैरल में करीब 159 लीटर या 42 गैलन कच्चा तेल आता है.
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रूस के प्रसिद्ध यूराल क्रूड की मूल कीमत इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार और भू-राजनीतिक उथल पुथल के हिसाब से लगभग 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चल रही है. अगर हम भारतीय रुपयों में इसकी गिनती करें तो, यह करीब 5800 रुपये से लेकर 6600 रुपये प्रति बैरल बैठती है.
रूस के प्रसिद्ध यूराल क्रूड की मूल कीमत इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार और भू-राजनीतिक उथल पुथल के हिसाब से लगभग 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चल रही है. अगर हम भारतीय रुपयों में इसकी गिनती करें तो, यह करीब 5800 रुपये से लेकर 6600 रुपये प्रति बैरल बैठती है.
Published at : 20 Jun 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Russian Crude Oil Russian Crude Oil Price India Russia Oil Trade Records

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