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Russian Crude Oil Price In India: रूस में कितने रुपये में मिलता है एक गैलन क्रूड ऑयल, भारत आते-आते कितनी हो जाती है कीमत?
रूस में कच्चे तेल की कीमत लगभग 140 से 160 रुपये प्रति गैलन पहुंचती है, लेकिन भारत आते-आते इसकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ जाती है. चलिए जानें कि आखिर ऐसा क्यों होता है.
Russian Crude Oil Price In India: वैश्विक राजनीति और अमेरिका-ईरान के बीच जारी भारी तनाव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चाक-चौबंद करने का बड़ा कदम उठाया है. भारत ने रूस से रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में क्रूड ऑयल का निर्यात किया है. जून के महीने में रूस के तेल का भारत में औसतन 2.35 मिलियन बैरल प्रति दिन का आयात रहने का अनुमान है. ऐसे में कई लोग यह गणित नहीं समझ पाते हैं कि जो रूसी तेल वहां पर सस्ता मिलता है, वो यहां आते-आते महंगा कैसे हो जाता है. चलिए जानें.
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Published at : 20 Jun 2026 05:04 PM (IST)
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