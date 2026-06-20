रूस के प्रसिद्ध यूराल क्रूड की मूल कीमत इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार और भू-राजनीतिक उथल पुथल के हिसाब से लगभग 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चल रही है. अगर हम भारतीय रुपयों में इसकी गिनती करें तो, यह करीब 5800 रुपये से लेकर 6600 रुपये प्रति बैरल बैठती है.