उत्तराखंड ने हासिल किया 100% साक्षरता का लक्ष्य, जानें और कौन से सूबे इस कतार में शामिल

Literate States In India: शिक्षा के मोर्चे पर देश के अंदर एक बड़ा और सुखद बदलाव देखने को मिला है. पहाड़ों की गोद में बसे देवभूमि उत्तराखंड ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जो कि देश के बड़े राज्यों के लिए एक मिसाल है. राज्य ने अपनी साक्षरता दर में सुधार करते हुए, खुद को देश के पूर्ण साक्षर राज्यों की फेहरिस्त में शामिल करा लिया है. उत्तराखंड सरकार के एलान के बाद अब देशभर में उन राज्यों की चर्चा तेज हो गई है, जो कि पहले से ही इस लिस्ट में शामिल हैं.

देवभूमि का शिक्षा में एतिहासिक रिकॉर्ड

उत्तराखंड ने बीते दो साल में साक्षरता के मैदान में जो कमाल किया है, उसकी कल्पना तो किसी ने नहीं की थी. राज्य ने अपनी साक्षरता दर में करीह 14.9 प्रतिशत की एक बहुत बड़ी उछाल दर्ज की है. आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2023-24 में उत्तराखंड की साक्षरता दर सिर्फ 83.8 फीसदी के आसपास थी. लेकिन राज्य सरकारी की लगातार कोशिशों के बाद साल 2025 में यह आंकड़ तेजी से बढ़कर 98.7 प्रतिशत के पार पहुंच गया.

इससे पहले किन राज्यों ने किया कमाल?

उत्तराखंड इस मुकाम तक पहुंचने वाला अकेला राज्य नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कुछ राज्यों ने यह गौरव हासिल किया है. भारत में सबसे पहले मिजोरम ने अपनी 98. 2 प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ देश के पहले पूर्ण साक्षर राज्य होने का तमगा हासिल किया था. मिजोरम के ठीक बाद तटीय राज्य गोवा ने भी इस कतार में अपनी जगह पक्की कर ली थी. गोवा ने दो देश में लगभग 100 फीसदी साक्षरता का जादुई आंकड़ा छूकर देश के सामने शिक्षा का बेहतरीन मॉडल पेश किया था.

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त्रिपुरा और हिमाचल भी लिस्ट में

साक्षरता की इस लिस्ट में पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा भी काभी आगे रहा है. त्रिपुरा ने 95.6 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ देश के तीसरे पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में खुद को स्थापित किया था. इसके बाद पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा बजट और व्यवस्थाओं में भारी सुधार किया जिसके नतीजे में वहां की साक्षरता दर 99.3 प्रतिशत तक पहुंच गई और वह चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया.

शिक्षा में सिक्किम की भी बादशाहत

इस पूरी लिस्ट में सिक्किम का नाम भी टॉप लिस्ट में शामिल है, क्योंकि उसने 99.82 प्रतिशत की साक्षरता दर हासिल करके देश के पांचवें पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा पाया था. अब इसी कड़े मुकाबले और गौरवशाली सूची में छठे राज्य के रूप में उत्तराखंड की धमाकेदार एंट्री हो गई है. लिस्ट में उत्तराखंड के भी शामिल हो जाने से देश में अब कुल छह राज्य ऐसे हो गए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय मानकों को पार करते हुए शत प्रतिशत साक्षरता लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल कर लिया.

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