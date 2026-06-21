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International Yoga Day: दुबई से जॉर्डन तक, जानें कितने मुस्लिम देशों में मनाया जाता है योग दिवस?
दुनिया में हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. इस दिन लोग बड़े उत्साह के साथ योग करते हैं. आइए जानते हैं कि दुनिया के कितने देशों में भारत की तरह से योग दिवस मनाया जाता है.
International Yoga Day: भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर योग आज दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुका है. एक वक्त पर इसे मजहब के चश्मे से देखने वाले इस्लामिक देश में भी अब योग की धूम देखने को मिल रही है. हर साल 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर खाड़ी देशों से लेकर अफ्रीकी मुस्लिम मुल्कों तक में बड़े-बड़े आयोजन किए जाते हैं. संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में तो अब बाकायदा स्कूल-कॉलेजों में योग सिखाया जा रहा है. चलिए जानें कि कितने मुस्लिम देशों ने योग को अपनाया है.
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Published at : 21 Jun 2026 07:09 AM (IST)
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