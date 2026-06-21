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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजInternational Yoga Day: दुबई से जॉर्डन तक, जानें कितने मुस्लिम देशों में मनाया जाता है योग दिवस?

International Yoga Day: दुबई से जॉर्डन तक, जानें कितने मुस्लिम देशों में मनाया जाता है योग दिवस?

दुनिया में हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. इस दिन लोग बड़े उत्साह के साथ योग करते हैं. आइए जानते हैं कि दुनिया के कितने देशों में भारत की तरह से योग दिवस मनाया जाता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 21 Jun 2026 07:09 AM (IST)
दुनिया में हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. इस दिन लोग बड़े उत्साह के साथ योग करते हैं. आइए जानते हैं कि दुनिया के कितने देशों में भारत की तरह से योग दिवस मनाया जाता है.

International Yoga Day: भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर योग आज दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुका है. एक वक्त पर इसे मजहब के चश्मे से देखने वाले इस्लामिक देश में भी अब योग की धूम देखने को मिल रही है. हर साल 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर खाड़ी देशों से लेकर अफ्रीकी मुस्लिम मुल्कों तक में बड़े-बड़े आयोजन किए जाते हैं. संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में तो अब बाकायदा स्कूल-कॉलेजों में योग सिखाया जा रहा है. चलिए जानें कि कितने मुस्लिम देशों ने योग को अपनाया है.

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जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा था तो सभी हैरान रह गए थे. इस एतिहासिक प्रस्ताव को रिकॉर्ड देशों का समर्थन मिला था, जिसमें दुनिया के कुल 47 देश शामिल थे.
जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा था तो सभी हैरान रह गए थे. इस एतिहासिक प्रस्ताव को रिकॉर्ड देशों का समर्थन मिला था, जिसमें दुनिया के कुल 47 देश शामिल थे.
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इन सभी मुस्लिम बहुल राष्ट्रों ने न सिर्फ प्रस्ताव का समर्थन किया था, बल्कि इसे को-स्पॉन्सर भी किया था. यूएन के इस फैसले के बाद से ही पूरे खाड़ी क्षेत्र और अन्य मुस्लिम देशों में योग को लेकर एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, जिसने पुरानी रुढ़ियों को तोड़ दिया.
इन सभी मुस्लिम बहुल राष्ट्रों ने न सिर्फ प्रस्ताव का समर्थन किया था, बल्कि इसे को-स्पॉन्सर भी किया था. यूएन के इस फैसले के बाद से ही पूरे खाड़ी क्षेत्र और अन्य मुस्लिम देशों में योग को लेकर एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, जिसने पुरानी रुढ़ियों को तोड़ दिया.
Published at : 21 Jun 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
International Yoga Day International Yoga Day In Muslim Countries Middle East Yoga Teacher

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