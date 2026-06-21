इन सभी मुस्लिम बहुल राष्ट्रों ने न सिर्फ प्रस्ताव का समर्थन किया था, बल्कि इसे को-स्पॉन्सर भी किया था. यूएन के इस फैसले के बाद से ही पूरे खाड़ी क्षेत्र और अन्य मुस्लिम देशों में योग को लेकर एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, जिसने पुरानी रुढ़ियों को तोड़ दिया.