किसे कहते हैं इस्लाम का पहला महीना, मुहर्रम से क्यों जुड़ा है इसका वजूद?

Muharram 2026: दुनिया में जब भी नए साल की शुरुआत होती है तो लोग जश्न मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं और पटाखे फोड़ते हैं , लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं होता है. इस्लाम धर्म का नया साल बेहद भावुक और अनोखे संदेश के साथ शुरू होता है. इस्लामिक कैंलेंडर यानि हिजरी वर्ष के पहले महीने को मुहर्रम कहा जाता है. यह कोई त्योहार या जश्न का मौका नहीं, बल्कि इतिहास की दर्दनाक और महान घटना की याद दिलाता है, जिसने पूरी दुनिया को न्याय के लिए मर-मिटने का सबक सिखाया. यह पाक महीना चांद के दीदार के साथ शुरू होता है और कर्बला की जंग और हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाता है.

इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना

इस्लामिक कैलेंडर में मुहर्रम का पहला महीना बेहद खास होता है, जिस तरीके से अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत जनवरी से की जाती है, उसी तरीके से इस्लामिक साल का पहला महीना मुहर्रम का होता है. चांद दिखने के आधार पर ही इस महीने की तारीख तय की जाती है. भारत में मुहर्रम महीने की पहली तारीख शुरू हो चुकी है और इसकी सबसे खास यानि दसवीं तारीख, जिसे यौमे अशूरा कहा जाता है, वह इस बार 26 जून शुक्रवार को पड़ रहा है.

नए साल की शुरुआत का आधार क्या?

इस्लाम धर्म के इस नए साल के कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है. इसकी शुरुआत इतिहास की एक बड़ी घटना से जुड़ी हुई है. इस्लाम धर्म में मान्यता है कि जब पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब ने मक्का छोड़कर मदीना के लिए प्रवास शुरू किया था, उस ऐतिहासिक सफर को हिजरत कहा गया था. इसी हिजरत की याद में और इसे आधार मानकर इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत हुई थी. इसी तरह मुहर्रम का चांद दिखते ही इस्लामिक लोगों का नया साल शुरू हो जाता है.

यह भी पढ़ें: ईरान-अमेरिका में तो सुलह हो गई, लेकिन क्यों नहीं खत्म हो रही रूस-यूक्रेन जंग, किन मुद्दों पर नहीं बन रही बात?

कर्बला की जंग

भले ही मुहर्रम इस्लाम का पहला महीना हो, लेकिन इसका शोक और मातम से गहरा नाता है. आज से करीब 1400 साल पहले इराक के कर्बला के तपते मैदान में एक बहुत बड़ी एतिहासिक जंग हुई थी. यह जंग पैगंबर मुहम्मद साहब के छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन और उस वक्त के क्रूर शासक यजीद की सेना बची थी. यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसके गलत तौर-तरीकों को सही मान लें, लेकिन इमाम हुसैन ने हक और सच के लिए उसे मानने से इनकार कर दिया.

आशुरा का दिन और कुर्बानी

मुहर्रम के शुरुआती 10 दिन बेहद गमगीन माने जाते हैं. दसवीं तारीख यानि आशुरा को कर्बला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने परिवार के 72 जांबाज साथियों के साथ भूखे-प्यासे रहकर जान की कुर्बानी दी थी. उन्होंने सिर कटवाना मंजूर किया, लेकिन जुर्म के आगे नहीं झुके. इसी शहादत की याद में मुस्लिम धर्म के लोग खासतौर से शिया समुदाय के लोग काले कपड़े पहनकर मातम मनाते हैं, मजलिसें करते हैं और इमाम हुसैन की याद में ताजिया निकालते हैं.

किन चीजों पर रहती है पाबंदी?

इस्लामिक मान्यताओं और पवित्र कुरान के अनुसार पूरे साल में चार महीने ऐसे होते हैं, जिनको बेहद पाक और खास माना गया है. मुहर्रम भी उन्ही चार महीनों में से एक है. इसे अल्लाह का महीना भी कहा जाता है. इस दौरान किसी भी तरह की लड़ाई, हिंसा, युद्ध करना, जश्न मनाना, शादी करना यहां तक कि नया घर खरीदना सबकुछ मना होता है.

यह भी पढ़ें: Canteen In Tihar Jail: तिहाड़ जेल में कैसे खोल सकते हैं कैंटीन, जानें क्या होता है प्रोसेस और किससे लेनी होती है परमिशन?