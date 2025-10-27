हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजबांग्लादेश ने अपने नक्शे में दिखाए भारत के राज्य, इसके खिलाफ कहां अपील कर सकता है भारत?

बांग्लादेश ने अपने नक्शे में दिखाए भारत के राज्य, इसके खिलाफ कहां अपील कर सकता है भारत?

मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक तोहफा दिया है, जिसने भारत-बांग्लादेश रिश्तों में नई खाई खोल दी है. अब सवाल यह है कि भारत इसके खिलाफ क्या कर सकता है.

By : निधि पाल | Updated at : 27 Oct 2025 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

ढाका में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक तस्वीर ने भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक माहौल को अचानक तनावपूर्ण बना दिया. बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात के दौरान एक किताब- Art of Triumph भेंट की. लेकिन उस किताब के कवर पर कुछ ऐसा दिखा जिसने सभी को चौंका दिया. नक्शे में भारत के सातों पूर्वोत्तर राज्य- असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था. आइए जानें कि इसके खिलाफ भारत कहां अपील कर सकता है.

पुराने ग्रेटर बांग्लादेश के विचार को दी जा रही हवा

इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, पूरे भारत में आक्रोश फैल गया. कई विशेषज्ञों ने इसे एक कूटनीतिक उकसावे की तरह देखा, जबकि बांग्लादेश की ओर से कोई औपचारिक सफाई अभी तक नहीं आई है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम उस पुराने ग्रेटर बांग्लादेश के विचार को हवा देने जैसा है, जिसे कुछ इस्लामी कट्टरपंथी संगठन लंबे समय से प्रचारित करते रहे हैं.

बांग्लादेश का पाकिस्तान को विवादित तोहफा

बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख यूनुस की यह हरकत सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि आसियान देशों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है. माना जा रहा है कि ढाका इन दिनों पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश में है. पाकिस्तान के जनरल की यह यात्रा और उसके दौरान दिया गया विवादित तोहफा इसी दिशा की ओर संकेत करता है.

भारत इस पर क्या कर सकता है?

अब सवाल उठता है कि भारत इस पर क्या कर सकता है? क्या इस तरह की घटना के खिलाफ कोई औपचारिक आपत्ति या अंतरराष्ट्रीय अपील दायर की जा सकती है? राजनयिकों की मानें तो भारत इस मामले में कई स्तरों पर कार्रवाई कर सकता है. सबसे पहले, विदेश मंत्रालय (MEA) बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर औपचारिक आपत्ति दर्ज करा सकता है. इसके बाद, इस घटना की जानकारी संयुक्त राष्ट्र या क्षेत्रीय मंचों जैसे SAARC (सार्क) या BIMSTEC (बिम्सटेक) को भी दी जा सकती है.

भारत मांग सकता है स्पष्टीकरण

भारत के पास डिप्लोमैटिक नोट जारी करने का भी अधिकार है, जिसके तहत वह लिखित रूप में विरोध जताकर स्पष्टीकरण मांग सकता है. इसके अलावा, संसद में इस मुद्दे पर बहस भी संभव है ताकि इस तरह की सीमा विस्तार वाली सोच को खुलकर चुनौती दी जा सके. कानूनी तौर पर नक्शे में किसी दूसरे देश की जमीन को शामिल दिखाना अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है. यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) का उल्लंघन माना जा सकता है, जो किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता में हस्तक्षेप को निषिद्ध करता है.

यह भी पढ़ें: ASEAN Expansion: ASEAN का 11वां सदस्य देश बना तिमोर-लेस्ते, यहां की करेंसी भारत से कितनी मजबूत

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 27 Oct 2025 03:11 PM (IST)
Tags :
Bangladesh Controversial Map India Bangladesh Dispute UN Map Violation India Northeast States In Bangladesh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
इंडिया
Bihar Rich Candidates: बिहार में अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह तक...जानें कौन-कौन करोड़पति लड़ रहे चुनाव
बिहार में अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह तक...जानें कौन-कौन करोड़पति लड़ रहे चुनाव
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
किसान की बेरहमी से हत्या...पहले लाठी-डंडे से की पिटाई..फिर थार चढ़ाई! | ABP News
Lexus LM 350h Walkaround: The best luxury MPV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
इंडिया
Bihar Rich Candidates: बिहार में अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह तक...जानें कौन-कौन करोड़पति लड़ रहे चुनाव
बिहार में अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह तक...जानें कौन-कौन करोड़पति लड़ रहे चुनाव
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
भोजपुरी सिनेमा
छठ मैया की भक्ति में डूबे सेलेब्स, अक्षरा सिंह से नेहा-मनीषा तक, देखें खरना की तस्वीरें
छठ मैया की भक्ति में डूबे सेलेब्स, अक्षरा सिंह से नेहा-मनीषा तक, देखें खरना की तस्वीरें
हेल्थ
Shreyas Iyer Rib Cage Injury: पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ICU में पहुंचे श्रेयस अय्यर, जानें कब हो जाती है ये खतरनाक?
पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ICU में पहुंचे श्रेयस अय्यर, जानें कब हो जाती है ये खतरनाक?
शिक्षा
अब गया रटने का जमाना! CBSE की नई योजना से बदलेगा पढ़ाई और परीक्षा का तरीका
अब गया रटने का जमाना! CBSE की नई योजना से बदलेगा पढ़ाई और परीक्षा का तरीका
यूटिलिटी
ये तरीके आजमा लिए तो बढ़ जाएगा आपकी बाइक का माइलेज, जान लें काम की बात
ये तरीके आजमा लिए तो बढ़ जाएगा आपकी बाइक का माइलेज, जान लें काम की बात
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget