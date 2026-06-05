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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMajor Fire Tragedy Incidents: दिल्ली से इंदौर तक, हर तरफ आग का कहर; जानिए पिछले 10 दिनों में कहां-कहां मचाया तांडव

Major Fire Tragedy Incidents: दिल्ली से इंदौर तक, हर तरफ आग का कहर; जानिए पिछले 10 दिनों में कहां-कहां मचाया तांडव

Major Fire Tragedy Incidents: देश के कई शहरों में पिछले 10 दिनों में भीषण अग्निकांड देखने को मिले हैं. दिल्ली के होटल से लेकर बिहार के मुजफ्फरनगर में अस्पताल में लगी आग ने कई लोगों की जान ले ली है.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Jun 2026 01:21 PM (IST)
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  • दिल्ली-मुजफ्फरपुर में आग से कुल 27 लोगों की मौत.
  • नोएडा, भिवाड़ी, इंदौर, हैदराबाद में भी कई आग घटनाएं.
  • शॉर्ट सर्किट, लापरवाही ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए.

Major Fire Tragedy Incidents: जून के इस तपते महीने में आसमान से बरसती आग के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों से दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं. गर्मी का पारा बढ़ने के साथ ही पिछले 10 दिनों में देश के कई बड़े शहरों में आग ने ऐसा तांडव मचाया है, जिसने हंसते-खेलते परिवारों को पल भर में उजाड़ दिया. दिल्ली से लेकर मुजफ्फरपुर तक और नोएडा से लेकर इंदौर तक, हर तरफ से सिर्फ चीख-पुकार और काले धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है. इन भयावह हादसों ने देश की सुरक्षा व्यवस्था और इमारतों के फायर सेफ्टी दावों की पोल खोलकर रख दी है. आइए जानें कि आग ने कहां-कहां कहर मचाया है. 

दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में आग

सबसे दर्दनाक और बड़ी घटना देश की राजधानी दिल्ली से सामने आई है. दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के हौज रानी में स्थित 'होटल फ्लोरिश स्टे बी एंड बी' में अचानक भीषण आग भड़क उठी. इस भयानक अग्निकांड की चपेट में आने से 21 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. होटल की खिड़कियों से निकलती लपटों ने वहां ठहरे मासूम लोगों को अपनी आगोश में ले लिया और देखते ही देखते सब कुछ राख के ढेर में बदल गया.

स्वस्थ होने आए थे, मिली मौत

दरअसल, होटल के पास में ही दिल्ली के कई नामी और बड़े अस्पताल मौजूद हैं. देश के कोने-कोने से और यहां तक कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से भी मरीज अपने तीमारदारों के साथ इलाज कराने के लिए यहां आए थे. उनके तीमारदार इस उम्मीद में होटल के कमरों में रुके थे कि जल्द ही स्वस्थ होकर अपनों के साथ घर लौटेंगे. मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

यह भी पढ़ें: Delhi Malviya Nagar Fire: भारत में हर घंटे कितने लोग जिंदा जलकर मर जाते हैं? डराने वाले हैं मौत के ये आंकड़े

मुजफ्फरपुर अस्पताल का आईसीयू बना काल

मरीजों के साथ मौत का ऐसा ही क्रूर मजाक बिहार के मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिला, जहां गुरुवार के तड़के सुबह एक अस्पताल में भीषण आग लग गई. मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाके में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल पर बने आईसीयू (ICU) वार्ड में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी. आईसीयू में भर्ती मरीज पहले से ही वेंटिलेटर और जीवन रक्षक प्रणालियों पर थे. इस हादसे में करीब 6 मरीजों की दम घुटने और झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया.

जहरीले धुएं से घुट गईं सांसें

अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने के बाद पूरी इमारत में तेजी से जहरीला और गाढ़ा काला धुआं फैल गया. जो मरीज खुद से चल भी नहीं सकते थे, वे उस बंद कमरे में तड़पने के लिए मजबूर हो गए. हालांकि दमकल कर्मियों ने कई मरीजों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, लेकिन उनमें से कई की हालत अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है. मृतकों में सरकारी कर्मचारी, बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाएं शामिल हैं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं.

नोएडा की हाईराइज सोसाइटी में दहशत

उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी आज यानि शुक्रवार को आग का भयंकर रूप देखने को मिला. नोएडा के सेक्टर 75 में स्थित 'आईवीवाई काउंटी' (Ivy County) सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर बने एक फ्लैट में अचानक आग लग गई. इतनी ऊंचाई पर लगी आग को देखकर पूरी सोसाइटी के लोगों में हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे की तरफ भागे. आसमान को छूती लपटों और धुएं के गुबार को दूर से ही साफ देखा जा सकता था, जिसने पूरी सोसाइटी में दहशत का माहौल पैदा कर दिया. राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि इस पूरे हादसे में किसी भी इंसान की जान नहीं गई. समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया.

नोएडा के पीजी में भी आग से मची भगदड़

शुक्रवार को ही नोएडा के ही सेक्टर 52 स्थित शताब्दी विहार इलाके से भी आग की एक और घटना सामने आई, जहां एक पेइंग गेस्ट (PG) हाउस में आग लग गई. इस तीन मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट चल रहा था, जहां से आग की शुरुआत हुई और वह ऊपर पीजी तक पहुंच गई. पीजी में रहने वाले युवा छात्रों और कामकाजी लोगों में भगदड़ मच गई. मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे यहां भी कोई हताहत नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें: Delhi Malviya Nagar Fire: मालवीय नगर अग्निकांड में विदेशी नागरिकों की भी मौत, क्या उन्हें भी मिलेगा मुआवजा? जानें नियम

राजस्थान में ट्रांसफार्मर का बड़ा ब्लास्ट

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी से भी शुक्रवार को खतरनाक खबर आई, जहां एक बड़े बिजली ट्रांसफार्मर में जोरदार ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट इतना तेज था कि ट्रांसफार्मर के भीतर मौजूद सारा तेल फैल गया और उसमें भीषण आग लग गई. यह फैलती हुई आग इतनी बेकाबू हो गई कि उसने पास की 2 बड़ी फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में फैक्ट्रियों के भीतर काम कर रहे 5 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इंदौर के शोरूम में भारी तबाही

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पूर्वी इलाके से भी आज आग का तांडव देखने को मिला. यहां स्थित एक नामी इलेक्ट्रॉनिक वाहन (EV) के शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते शोरूम के भीतर रखीं दर्जनों गाड़ियां जलकर पूरी तरह खाक हो गईं. इस शोरूम की ऊपरी मंजिल पर कुछ लोग रहते थे, जिन्हें स्थानीय निवासियों और दमकल की टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते पीछे के रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाला. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में प्रशासन की काफी मदद की.

हैदराबाद के बाजार में भयंकर आग

दक्षिण भारत के हैदराबाद शहर से भी गुरुवार की दोपहर एक डराने वाली खबर आई. हैदराबाद के सबसे व्यस्त रहने वाले अमीरपेट मेन रोड पर मेट्रो पिलर नंबर 1043 के पास स्थित 'केएसआर फैशन' नामक तीन मंजिला टेक्सटाइल शोरूम में भीषण आग लग गई. शोरूम के भीतर भारी मात्रा में कपड़े मौजूद थे, जिसके कारण आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. व्यस्त इलाका होने के कारण प्रशासन ने तुरंत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को बचा लिया गया.

सुरक्षा नियमों की अनदेखी पड़ रही भारी

पिछले 10 दिनों में देश के इन अलग-अलग हिस्सों में हुए हादसों से यह साफ जाहिर होता है कि भीषण गर्मी के मौसम में जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है. दिल्ली और मुजफ्फरपुर में जहां कुल 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं नोएडा, भिवाड़ी, इंदौर और हैदराबाद की घटनाओं ने भी लोगों को अंदर तक डरा दिया है. इन सभी घटनाओं में एक बात सामान्य रही कि ज्यादातर जगहों पर आग शॉर्ट सर्किट या गैस रिसाव के कारण लगी, जिसने सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी.

यह भी पढ़ें: Summer Fires: गर्मी में काल बन सकती हैं ये गलतियां, जानें आग लगने की 5 सबसे बड़ी वजहें

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 05 Jun 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Delhi Malviya Nagar Fire Major Fire Tragedy Bihar Muzaffarpur Hospital Fire
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