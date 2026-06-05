अंग्रेज अफसर के चैलेंज से देश में हुई केक की शुरुआत, विश्व युद्ध के सैनिकों तक पहुंचा था स्वाद

भारत में केक बनाने की शुरुआत साल 1883 में क्रिसमस के त्योहार के दौरान हुई थी. केरल के थालास्सेरी इलाके में माम्बल्ली बापू नाम के एक स्थानीय बेकर रहते थे, जो उस समय अपने बनाए गए बेहतरीन बिस्कुट और रस्क के लिए दूर-दूर तक मशहूर थे.