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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजअंग्रेज अफसर के चैलेंज से देश में हुई केक की शुरुआत, विश्व युद्ध के सैनिकों तक पहुंचा था स्वाद

अंग्रेज अफसर के चैलेंज से देश में हुई केक की शुरुआत, विश्व युद्ध के सैनिकों तक पहुंचा था स्वाद

भारत में केक बनने का इतिहास 19वीं शताब्दी से जुड़ा है. जब एक अंग्रेज अफसर के कहने पर विदेशी ब्रैंडी की जगह स्थानीय मसालों और देसी शराब का ट्विस्ट देकर यह कमाल किया था.

By : निधि पाल  | Updated at : 05 Jun 2026 07:22 AM (IST)
भारत में केक बनने का इतिहास 19वीं शताब्दी से जुड़ा है. जब एक अंग्रेज अफसर के कहने पर विदेशी ब्रैंडी की जगह स्थानीय मसालों और देसी शराब का ट्विस्ट देकर यह कमाल किया था.

आज के दौर में जन्मदिन की पार्टी हो, क्रिसमस का त्योहार या फिर ऑफिस में किसी साथी की विदाई, केक के बिना हर जश्न अधूरा सा लगता है. मीठे के शौकीनों के लिए केक सिर्फ एक पकवान नहीं बल्कि खुशियां मनाने का जरिया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पश्चिमी देशों की पसंद माना जाने वाला यह केक भारत में पहली बार कब और कहां बना था? भारत में पहला केक बेक होने की कहानी बेहद दिलचस्प है, जिसका कनेक्शन केरल के एक छोटे से शहर और एक भारतीय बेकर की सूझबूझ से जुड़ा हुआ है.

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भारत में केक बनाने की शुरुआत साल 1883 में क्रिसमस के त्योहार के दौरान हुई थी. केरल के थालास्सेरी इलाके में माम्बल्ली बापू नाम के एक स्थानीय बेकर रहते थे, जो उस समय अपने बनाए गए बेहतरीन बिस्कुट और रस्क के लिए दूर-दूर तक मशहूर थे.
भारत में केक बनाने की शुरुआत साल 1883 में क्रिसमस के त्योहार के दौरान हुई थी. केरल के थालास्सेरी इलाके में माम्बल्ली बापू नाम के एक स्थानीय बेकर रहते थे, जो उस समय अपने बनाए गए बेहतरीन बिस्कुट और रस्क के लिए दूर-दूर तक मशहूर थे.
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उसी दौरान एशिया के सबसे बड़े ब्रिटिश दालचीनी बागान की देखरेख करने वाला एक अंग्रेज अधिकारी इंग्लैंड से अपने साथ एक खास प्लम केक लेकर आया और वह माम्बल्ली बापू की दुकान पर पहुंचा.
उसी दौरान एशिया के सबसे बड़े ब्रिटिश दालचीनी बागान की देखरेख करने वाला एक अंग्रेज अधिकारी इंग्लैंड से अपने साथ एक खास प्लम केक लेकर आया और वह माम्बल्ली बापू की दुकान पर पहुंचा.
Published at : 05 Jun 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
First Cake In India History Of Cake In India First Plum Cake India

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