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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या होता है मोहम्मद नाम का अर्थ? क्यों सबसे ज्यादा रखा जाता है यह नाम

क्या होता है मोहम्मद नाम का अर्थ? क्यों सबसे ज्यादा रखा जाता है यह नाम

मोहम्मद दुनिया के सबसे ज्यादा रखे जाने वाले नामों में शामिल है और मुस्लिम समुदाय में इसे खास धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दिया जाता है, जाने क्या होता है इसका मतलब

Written By : निधि पाल |  Updated at : 22 Sep 2026 07:18 PM (IST)
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दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जो अलग-अलग देशों और समुदायों में लंबे समय से लोकप्रिय हैं. इनमें मोहम्मद नाम भी शामिल है. यह नाम खासतौर पर मुस्लिम समुदाय में बहुत प्रचलित है. मोहम्मद अरबी मूल का नाम है, जिसका अर्थ प्रशंसित या जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, बताया जाता है. इस नाम की लोकप्रियता के पीछे सिर्फ इसका अर्थ ही नहीं, बल्कि इस्लाम के धार्मिक इतिहास से जुड़ा महत्वपूर्ण संबंध भी है. यही वजह है कि कई मुस्लिम परिवार अपने बच्चों के नाम के रूप में इसे पसंद करते हैं.

क्या है मोहम्मद नाम का अर्थ?

मोहम्मद अरबी नाम है और इसे अरबी शब्द ‘ह-म-द’ से जुड़ा माना जाता है, जिसका संबंध प्रशंसा से है. मोहम्मद का सामान्य अर्थ ‘प्रशंसित’, ‘जिसकी प्रशंसा की गई हो’ या ‘बहुत प्रशंसा पाने वाला’ बताया जाता है. अलग-अलग भाषाओं में इसके उच्चारण और लिखने का तरीका थोड़ा अलग दिखाई दे सकता है, लेकिन नाम का मूल अरबी भाषा से जुड़ा है. यह नाम केवल एक सामान्य नाम नहीं है. इस्लामी परंपरा में पैगंबर मुहम्मद का महत्वपूर्ण स्थान है. इसलिए मुस्लिम परिवारों में यह नाम धार्मिक सम्मान और आस्था से भी जुड़ा हुआ माना जाता है.

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मुस्लिम परिवारों में क्यों लोकप्रिय है यह नाम?

मोहम्मद नाम की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसका धार्मिक महत्व है. पैगंबर मुहम्मद इस्लाम के केंद्रीय धार्मिक व्यक्तित्व हैं. उनके नाम से जुड़ा होने की वजह से कई मुस्लिम परिवार बच्चों का नाम मोहम्मद रखते हैं. कई जगह बच्चे का पहला नाम मोहम्मद और उसके बाद कोई दूसरा नाम रखा जाता है. कुछ परिवार इसे धार्मिक सम्मान के तौर पर रखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अपने बच्चे के लिए शुभ और सम्मान से जुड़ा नाम मानते हैं. यही वजह है कि यह नाम मुस्लिम आबादी वाले देशों के साथ-साथ दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहने वाले मुस्लिम समुदायों में भी काफी सुनने को मिलता है.

दुनिया में इतना आम क्यों है मोहम्मद नाम?

मोहम्मद नाम की लोकप्रियता केवल एक देश तक सीमित नहीं है. मुस्लिम आबादी दुनिया के कई हिस्सों में रहती है और अलग-अलग देशों में इस नाम का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा इस नाम के कई रूप भी मिलते हैं, जैसे Muhammad, Mohammed, Mohammad और Mohamed. अलग-अलग देशों में इसकी वर्तनी और उच्चारण बदलने के बावजूद मूल नाम एक ही अरबी नाम से जुड़ा है. यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मोहम्मद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पुरुष नामों में गिना जाता है. हालांकि, दुनिया में सबसे लोकप्रिय नाम होने की रैंकिंग इस बात पर निर्भर करती है कि अलग-अलग वर्तनी को एक साथ गिना गया है या अलग-अलग.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 07:18 PM (IST)
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