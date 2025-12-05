हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जिस MH01EN5795 फॉर्च्युनर में पुतिन को ले गए पीएम मोदी, उसका मालिक कौन?

जिस MH01EN5795 फॉर्च्युनर में पुतिन को ले गए पीएम मोदी, उसका मालिक कौन?

पीएम मोदी पालम एयरपोर्ट पर जिस फॉर्च्युनर कार से पुतिन को रिसीव करने पहुंचे थे उसका नंबर MH01EN5795 था. यह न तो पीएम मोद की आधिकारिक कार है और न ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन की.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 05 Dec 2025 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा पर हैं. उनका विमान कल शाम दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां पीएम मोदी उनकी अगवानी के लिए पहले से ही मौजूद थे. पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर अपने खास मेहमान और दोस्त पुतिन को रिसीव करने पहुंचे थे. वहां से दोनों एक ही कार में बैठकर पीएम के आवास की ओर रवाना हो गए. 

व्लादिमीर पुतिन की इस अगवानी के बीच एक घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. दरअसल, पीएम मोदी जिस कार से पुतिन को रिसीव करने पहुंचे थे, वह न तो रूस के राष्ट्रपति की आधिकारिक कार थी और न ही पीएम मोदी की ऑफिशियल कार. यह कार जापानी कंपनी टोयोटा की फॉर्च्युनर थी. ऐसे में सोशल मीडिया पर इस कार को लेकर चर्चा भी काफी हो रही है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि जिस फॉर्च्युनर में पीएम मोदी पुतिन को लेने पहुंचे थे, उसका मालिक कौन है? 

ये हैं पीएम मोदी और पुतिन की आधिकारिक कारें

जहां तक प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आधिकारिक कार की बात है तो ये कारें काफी सुरक्षित होती हैं. पीएम मोदी मर्सिडीज-मेबक S650 से चलते हैं. यह कार उनके काफिले में 2021 से शामिल है और यह कार कई तरह के हमले नाकाम करने में सक्षम है. इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन  Aurus Senat से चलते हैं, जो मिसाइल हमले को भी झेलने की क्षमता रखती है.  

कौन है उस फॉर्च्युनर का मालिक?

पीएम मोदी पालम एयरपोर्ट पर जिस फॉर्च्युनर कार से पुतिन को रिसीव करने पहुंचे थे उसका नंबर MH01EN5795 था. जानकारी करने पर पता चला है कि यह कार महाराष्ट्र आरटीओ में रजिस्टर्ड है, जो 24 अप्रैल 2024 को पंजीकृत हुई थी. यह एक डीजल इंजन कार है. जहां तक इस कार के मालिक की बात है तो सर्च करने पर इसके ऑनर नेम में "*AL C****R * P***E M**I*" इस तरह का पैटर्न सामने आया. इस आधार पर यह कार ADDL COMMISSIONER OF POLICE MUMBAI के नाम पर रजिस्टर हो सकती है. हालांकि, एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
Published at : 05 Dec 2025 11:55 AM (IST)
Vladimir Putin Fortuner Car PM Modi Modi Putin Fortuner Car PM Modi Putin Car Ride
