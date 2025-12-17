Indigo नहीं ये है दुनिया की टॉप रैंक में शामिल भारतीय एयरलाइन, नाम और रैंक जानकर होगा गर्व

Top airline: भारत में अभी इंडिगो एयरलाइन में तकनीकी दिक्कतों और स्टाफ की कमी से गुजर रही है. हाल ही में इंडिगो ने कुछ ही दिनों में हजारों फ्लाइट्स कैंसल कर दी थीं. इसके कारण लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हुई और इंडिगो एयरलाइन पर जमकर हंगामा मचा. गौर करने वाली बात यह है कि देश में डोमेस्टिक फ्लाइट्स का करीब 66 फीसदी मार्केट इंडिगो के कब्जे में है, लेकिन यह दुनिया की टॉप एयरलाइंस में शामिल नहीं है. दरअसल, हाल ही में 2025 की टॉप एयरलाइंस की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें भारत की एक एयरलाइन शामिल है, लेकिन वह इंडिगो नहीं है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

2025 की ग्लोबल पैसेंजर की रिपोर्ट के अनुसार Top-10 की लिस्ट

कतर एयरवेस

सिंगापुर एयरलाइन

काथवे पैसिफिक

एमिरेट्स

ऑल निप्पॉन एयरवेज

टर्किश एयरलाइंस

एयर फ्रांस

जापान एयरलाइन

हैनान एयरलाइन

एयर इंडिया का दबदबा इस रैंक पर

भारत की एक एयरलाइन ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, लेकिन वह 84वें पायदान पर है. इसका नाम एयर इंडिया है. एयर इंडिया ने भारत की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई है. इसका इतिहास काफी पुराना है. यह एयरलाइन सेक्टर में भारत की पहली कंपनी है.

एयर इंडिया का इतिहास

शुरुआत में एयर इंडिया का परिचालन 1932 में टाटा सर्विसेज के रूप में इंडिया और कराची के बीच डाक भेजने के लिए किया जाता था. पहले साल में एयर इंडिया नें 260000 किमी की उड़ान की, जिसमें यात्रियों की संख्या 150-155 के करीब थी. इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एयर इंडिया ने सैनिकों के लिए चिकित्सा सामग्री और कई चीजों में मदद की. 1946 के बाद इसके नाम को बदल दिया गया और 1948 में मुंबई से लंदन के बीच अपनी पहली उड़ान भरी थी.

इसके बाद 1948 से लेकर 1950 के बीच एयर इंडिया ने कई सारी उड़ानें भरीं. केन्या से लेकर पेरिस और रोम तक उड़ानों का संचालन किया. धीरे-धीरे फिर इसके कवर एरिया को बढ़ाया गया. इसने हांगकांग, टोक्यो और कई जगहों पर उड़ानें शुरू कीं. 1965 में यह एयरलाइन दुनिया की 12वीं सबसे बेहतरीन एयरलाइन थी.

