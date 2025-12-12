Mexico Tariff India: मेक्सिको ने हाल ही में भारत समेत बिना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों पर 50% तक भारी टैरिफ लगाने का फैसला लिया है. कुछ ऐसा ही कदम कुछ समय पहले अमेरिका ने भी लिया था. इसी बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोई देश अपनी मर्जी से भारत पर टैरिफ लगा सकता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

सॉवरेनिटि और टैरिफ लगाने का अधिकार

हर देश अपनी सीमा में आने वाले इंपोर्ट के रेगुलेशन पर सॉवरेनिटि रखता है. इसमें टैरिफ लगाने, इंपोर्ट ड्यूटी को एडजस्ट करने या फिर देश के हित के हिसाब से ट्रेड पॉलिसी में बदलाव करने का पूरा अधिकार शामिल है. ये उपाय घरेलू इंडस्ट्री की रक्षा करने, रेवेन्यू कमाने या ट्रेड रिश्तों को किसी खास दिशा में ले जाने के लिए शुरू किया जा सकते हैं. ठीक इसी तरह मेक्सिको या फिर कोई भी दूसरा देश टेक्निकली अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रेटजी के तौर पर भारत पर टैरिफ लगा सकता है. लेकिन आपको बता दें कि यह सॉवरेनिटि पूरी तरह से मनमानी कार्रवाई की इजाजत नहीं देती है.

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मनमाने टैरिफ बदलावों को कैसे रोकता है

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिंग सिस्टम पहले से पता होने पर बना है. जब देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं तो वह कुछ बाउंड टैरिफ के लिए कमेंट करते हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट कैटिगरी के लिए ड्यूटी की मैक्सिमम लिमिट. ये लिमिट अचानक, गलत बढ़ोतरी को रोकती हैं. किसी भी देश द्वारा टैरिफ बढ़ाया जा सकता है लेकिन सिर्फ तय बाउंड रेट तक. कोई देश इस लिमिट को पार करता है तो उसे ट्रेडिंग पार्टनर से कानूनी चुनौती, पाबंदी या बदले की कार्रवाई वाले टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है.

मोस्ट फेवर्ड नेशन नियम

वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन के सबसे जरूरी प्रिंसिपल में से एक है मोस्ट फेवरेट नेशन नियम. इस नियम के तहत जब तक की कोई खास छूट लागू न हो तब तक देशों को सभी ट्रेडिंग पार्टनर के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए. यानी कि भारतीय सामान पर टैरिफ वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन के उन सभी सदस्य देशों पर लगने वाले टैरिफ से मेल खाना चाहिए जो वैसा ही समान एक्सपोर्ट करते हैं.

मेक्सिको का टैरिफ फैसला कानूनी तौर पर क्यों सही

मेक्सिको की नई टैरिफ पॉलिसी खास तौर पर भारत को टारगेट नहीं कर रही है. इसे उन सभी देशों के लिए डिजाइन किया गया है जिनके साथ मेक्सिको का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है. इस वजह से उन सभी देशों पर एक जैसा टैरिफ लगाकर मेक्सिको वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन के बिना भेदभाव वाले फ्रेमवर्क में बना रहता है.

