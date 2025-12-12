हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMexico Tariff India: क्या कोई भी देश जब मन चाहे भारत पर लगा सकता है टैरिफ, क्या हैं इसके नियम?

Mexico Tariff India: क्या कोई भी देश जब मन चाहे भारत पर लगा सकता है टैरिफ, क्या हैं इसके नियम?

Mexico Tariff India: मेक्सिको ने भारत के साथ-साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों पर 50% तक का टैरिफ लगाने का फैसला लिया है. आइए जानते हैं कि क्या कोई भी देश अपनी मर्जी से ऐसे ही टैरिफ लगा सकता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 12 Dec 2025 04:48 PM (IST)
Mexico Tariff India: मेक्सिको ने हाल ही में भारत समेत बिना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों पर 50% तक भारी टैरिफ लगाने का फैसला लिया है. कुछ ऐसा ही कदम कुछ समय पहले अमेरिका ने भी लिया था. इसी बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोई देश अपनी मर्जी से भारत पर टैरिफ लगा सकता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

सॉवरेनिटि और टैरिफ लगाने का अधिकार 

हर देश अपनी सीमा में आने वाले इंपोर्ट के रेगुलेशन पर सॉवरेनिटि रखता है. इसमें टैरिफ लगाने, इंपोर्ट ड्यूटी को एडजस्ट करने या फिर देश के हित के हिसाब से ट्रेड पॉलिसी में बदलाव करने का पूरा अधिकार शामिल है. ये उपाय घरेलू इंडस्ट्री की रक्षा करने, रेवेन्यू कमाने या ट्रेड रिश्तों को किसी खास दिशा में ले जाने के लिए शुरू किया जा सकते हैं. ठीक इसी तरह मेक्सिको या फिर कोई भी दूसरा देश टेक्निकली अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रेटजी के तौर पर भारत पर टैरिफ लगा सकता है. लेकिन आपको बता दें कि यह सॉवरेनिटि पूरी तरह से मनमानी कार्रवाई की इजाजत नहीं देती है.

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मनमाने टैरिफ बदलावों को कैसे रोकता है 

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिंग सिस्टम पहले से पता होने पर बना है. जब देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं तो वह कुछ बाउंड टैरिफ के लिए कमेंट करते हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट कैटिगरी के लिए ड्यूटी की मैक्सिमम लिमिट. ये लिमिट अचानक, गलत बढ़ोतरी को रोकती हैं. किसी भी देश द्वारा टैरिफ बढ़ाया जा सकता है लेकिन सिर्फ तय बाउंड रेट तक. कोई देश इस लिमिट को पार करता है तो उसे ट्रेडिंग पार्टनर से कानूनी चुनौती, पाबंदी या बदले की कार्रवाई वाले टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है. 

मोस्ट फेवर्ड नेशन नियम 

वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन के सबसे जरूरी प्रिंसिपल में से एक है मोस्ट फेवरेट नेशन नियम. इस नियम के तहत जब तक की कोई खास छूट लागू न हो तब तक देशों को सभी ट्रेडिंग पार्टनर के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए. यानी कि भारतीय सामान पर टैरिफ वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन के उन सभी सदस्य देशों पर लगने वाले टैरिफ से मेल खाना चाहिए जो वैसा ही समान एक्सपोर्ट करते हैं.

मेक्सिको का टैरिफ फैसला कानूनी तौर पर क्यों सही 

मेक्सिको की नई टैरिफ पॉलिसी खास तौर पर भारत को टारगेट नहीं कर रही है. इसे उन सभी देशों के लिए डिजाइन किया गया है जिनके साथ मेक्सिको का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है. इस वजह से उन सभी देशों पर एक जैसा टैरिफ लगाकर मेक्सिको वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन के बिना भेदभाव वाले फ्रेमवर्क में बना रहता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 12 Dec 2025 04:48 PM (IST)
