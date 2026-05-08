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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजममता ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या पेंशन भी नहीं मिलेगी, क्या हैं इसके नियम?

ममता ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या पेंशन भी नहीं मिलेगी, क्या हैं इसके नियम?

पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद मचे घमासान ने अब एक कानूनी बहस को जन्म दे दिया है. ममता बनर्जी द्वारा इस्तीफा देने से इनकार करने पर क्या उनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, चलिए जान लेते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 08 May 2026 04:19 PM (IST)
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  • राज्यपाल ने विधानसभा भंग की, मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त माना गया.
  • ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना राजनीतिक, पेंशन पर असर नहीं.
  • पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर पेंशन का हक बरकरार रहेगा.
  • कानून के अनुसार, पद पर रहने के बाद पेंशन का अधिकार.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में 7 मई 2026 की तारीख एक बड़े ऐतिहासिक और संवैधानिक संकट के रूप में दर्ज हो गई है. राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा विधानसभा भंग किए जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल राज्य की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य और उनके वित्तीय अधिकारों को लेकर उठ रहा है. तृणमूल कांग्रेस की चुनावी हार के बावजूद ममता बनर्जी द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस विद्रोही कदम से उनकी पेंशन पर कोई आंच आएगी? आइए इसको लेकर नियम और कानून समझते हैं.

विधानसभा भंग होने पर संवैधानिक असर

राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174 की उपधारा (2) के खंड (b) का उपयोग करते हुए विधानसभा को भंग कर दिया है. इसका सीधा अर्थ यह है कि अब पुरानी विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हो गया है. जब विधानसभा ही भंग हो गई है, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल स्वतः ही समाप्त माना जाता है. भले ही ममता बनर्जी ने स्वेच्छा से इस्तीफा न दिया हो, लेकिन राज्यपाल के इस आदेश के प्रभावी होते ही उनका कार्यकाल कानूनी रूप से पूरा हो गया है. एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी शक्तियां अब सीमित हो गई हैं और वे केवल एक कार्यवाहक भूमिका में रह सकती हैं जब तक कि नई व्यवस्था न बन जाए, सिर्फ तब तक.

क्या ममता बनर्जी की पेंशन पर पड़ेगा कोई असर?

पेंशन के नियमों की बात करें तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या विधायक की पेंशन उनके पद त्यागने के तरीके पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके कार्यकाल पर निर्भर करती है. भारत के संसदीय नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर सेवा दे चुका है, तो वह कार्यकाल समाप्त होने के बाद पेंशन का पूर्ण हकदार होता है. ममता बनर्जी ने कई वर्षों तक राज्य की कमान संभाली है, इसलिए उनका पेंशन का हक सुरक्षित है. इस्तीफा न देना एक राजनीतिक गतिरोध हो सकता है, लेकिन यह उनकी सेवा के बदले मिलने वाले वित्तीय लाभों को छीनने का कानूनी आधार नहीं बन सकता है.

यह भी पढ़ें: Bengal Election: कैसे सोशल मीडिया बना बंगाल में ममता के हार की वजह, तकनीक कैसे तय कर रही नेताओं की किस्मत?

इस्तीफा न देने पर राज्यपाल का विशेषाधिकार

अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी पद खाली करने को तैयार नहीं होता, तो संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वे उन्हें बर्खास्त कर सकें. बर्खास्तगी की स्थिति में भी पेंशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह सजा किसी भ्रष्टाचार या गंभीर आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर ही दी जा सकती है. केवल इस्तीफा न देना कोई ऐसा अपराध नहीं है, जिससे किसी पूर्व मुख्यमंत्री की पेंशन रोकी जा सके. विधानसभा के भंग होते ही मुख्यमंत्री का पद स्वतः ही रिक्त मान लिया जाता है.

पेंशन पात्रता की कानूनी शर्तें

पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत पात्रता के लिए एक निश्चित समय तक सदन का सदस्य होना या सरकार का मुखिया होना अनिवार्य है. ममता बनर्जी इस शर्त को कई गुना बेहतर तरीके से पूरा करती हैं. चुनाव परिणाम आने के बाद हार स्वीकार न करना या इस्तीफा पत्र न सौंपना केवल एक राजनीतिक संदेश हो सकता है. कानून की नजर में जैसे ही नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है या राज्यपाल सदन भंग करते हैं, निवर्तमान मुख्यमंत्री का पुराना वेतन रुक जाता है और पेंशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.

पेंशन के लिए तय हैं नियम

ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक दुर्लभ घटना है, लेकिन कानून भावनाओं या राजनीतिक जिद पर नहीं चलता है. पेंशन का भुगतान संबंधित राज्य के संचित निधि से किया जाता है और इसके लिए बाकायदा नियम बने हुए हैं. पेंशन पाने के लिए मुख्यमंत्री का पूर्व मुख्यमंत्री होना जरूरी है, जो कि विधानसभा भंग होने के बाद वे तकनीकी रूप से बन चुकी हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 08 May 2026 04:19 PM (IST)
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Mamta Banerjee West Bengal Governor Mamta Banerjee Pension CM Pension Eligibility
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