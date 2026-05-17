भारतीय शादियों की धूम-धड़ाका और डांस का जलवा अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक विदेशी शख्स पहली बार भारतीय शादी में शामिल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका हाल ऐसा हो जाता है कि लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में विदेशी मेहमान शादी की चकाचौंध, डीजे और लोगों के जोश को देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि खुद को डांस फ्लोर पर उतरने से रोक ही नहीं पाता.

पंजाबी बीट सुनते ही खुल गया “विदेशी भाई” का टैलेंट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी में जैसे ही DJ पर “तारे गिन गिन याद में तेरी मैं तो जागा राता नूं” गाना बजता है, विदेशी मेहमान का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वह बिना किसी झिझक के डांस फ्लोर पर उतरता है और फिर ऐसे ठुमके लगाता है मानो जिंदगी भर का डांस आज ही पूरा कर लेना हो.

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हूटिंग, चीख-पुकार और फुल ऑन मस्ती

वीडियो में विदेशी शख्स सिर्फ डांस ही नहीं करता बल्कि शादी के मेजबानों के साथ जमकर हूटिंग भी करता दिखाई देता है. कभी वह जोर-जोर से चिल्लाता है तो कभी पंजाबी बीट पर हाथ उठाकर पूरे जोश में झूमने लगता है. वहां मौजूद लोग भी उसका उत्साह देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. माहौल इतना धमाकेदार हो जाता है कि पूरा डांस फ्लोर मिनी concert जैसा दिखने लगता है.

“Indian weddings जैसी कोई नहीं”

सबसे मजेदार moment तब आता है जब विदेशी मेहमान एक सुर में कहता है कि “जैसी शादी भारतीय करते हैं वैसी शादी कोई और कर ही नहीं सकता.” उसका यह reaction अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. यूजर्स का कहना है कि भारतीय शादियों की असली ताकत ही यही है कि यहां अजनबी भी कुछ मिनटों में परिवार का हिस्सा बन जाते हैं.

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सोशल मीडिया पर लोग ले रहे मजे

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर reactions की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, “भाई को असली भारत मिल गया.” दूसरे ने कहा, “विदेशी नहीं, अब ये पूरा पंजाबी बन चुका है.” वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “इसे कोई बारात का स्थायी सदस्य बना दो.” कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय शादी का vibe ही ऐसा होता है कि कोई भी खुद को नाचने से रोक नहीं सकता. वीडियो को jackrosen6 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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