Pankaj Dheer Passes Away: मशहूर फिल्म और टीवी अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है. वह 68 साल के थे. पंकज धीर ने बीआर चोपड़ा के टीवी सीरियल महाभारत में कर्ण का रोल निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी. वे लंबे समय से वह कैंसर से लड़ रहे थे. उनके करीबी मित्र और अभिनेता अमित बहल ने उनके निधन की पुष्टि की. खबरों की मानें तो पंकज धीर पहले इस बीमारी को मात दे चुके थे, लेकिन कुछ महीनों पहले फिर से कैंसर उनकी जिंदगी में लौट आया.

उनकी सर्जरी भी की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कैंसर ने उन्हें जीतने नहीं दिया और अंततः उनकी जान ले ली. आइए जान लेते हैं कि पंकज धीर की पत्नी और बच्चे क्या काम करते हैं.

क्या करती हैं पंकज धीर की पत्नी?

बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में धीर परिवार का नाम काफी सम्मानित और जाना-माना है. पंकज धीर की पत्नी का नाम अनीता धीर है. वे बॉलीवुड की अनुभवी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं. 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने कई प्रमुख फिल्मों में अपने डिजाइन किए हुए कॉस्ट्यूम्स से पहचान बनाई है. उनके डिजाइन किए गए कॉस्ट्यूम्स ने फिल्मों को एक अलग शैली और आकर्षण दिया. उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में 'विक्टोरिया नं. 203: डायमंड्स आर फॉरएवर' (2007), 'इक्के पे इक्का' (1994) और 'बॉक्सर' (1984) शामिल हैं.

कौन हैं पंकज धीर के बेटे

अनीता और पंकज धीर के बेटे, निकितिन धीर भी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2008 में फिल्म 'जोधा अकबर' से की थी. इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जिनमें 'चेन्नई एक्सप्रेस' (2013), 'कंचे' (2015), 'शेरशाह' (2021) और 'सूर्यवंशी' (2021) शामिल हैं. निकितिन ने मुख्यतः नेगेटिव भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ी है और अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों का दिल जीता है.

इसके अलावा, निकितिन ने टेलीविजन शो में भी अभिनय किया. उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो निकितिन ने 2014 में अभिनेत्री कृतिका सेंगर से शादी की थी और 2022 में उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ.

यह भी पढ़ें: अपराध की अंधेरी दुनिया से बिजनेस की चमकदार दुनिया तक, जानिए कैसे गैंगस्टर ने बिजनेस की दुनिया में बनाई अलग पहचान