हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPankaj Dheer Passes Away: क्या काम करते हैं पंकज धीर की पत्नी और बच्चे? एक क्लिक में जान लें यहां

Pankaj Dheer Passes Away: क्या काम करते हैं पंकज धीर की पत्नी और बच्चे? एक क्लिक में जान लें यहां

Pankaj Dheer Passes Away: दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है. कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली. चलिए जानें कि उनकी पत्नी और बच्चे क्या काम करते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 15 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Pankaj Dheer Passes Away: मशहूर फिल्म और टीवी अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है. वह 68 साल के थे. पंकज धीर ने बीआर चोपड़ा के टीवी सीरियल महाभारत में कर्ण का रोल निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी. वे लंबे समय से वह कैंसर से लड़ रहे थे. उनके करीबी मित्र और अभिनेता अमित बहल ने उनके निधन की पुष्टि की. खबरों की मानें तो पंकज धीर पहले इस बीमारी को मात दे चुके थे, लेकिन कुछ महीनों पहले फिर से कैंसर उनकी जिंदगी में लौट आया. 

उनकी सर्जरी भी की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कैंसर ने उन्हें जीतने नहीं दिया और अंततः उनकी जान ले ली. आइए जान लेते हैं कि पंकज धीर की पत्नी और बच्चे क्या काम करते हैं. 

क्या करती हैं पंकज धीर की पत्नी?

बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में धीर परिवार का नाम काफी सम्मानित और जाना-माना है. पंकज धीर की पत्नी का नाम अनीता धीर है. वे बॉलीवुड की अनुभवी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं. 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने कई प्रमुख फिल्मों में अपने डिजाइन किए हुए कॉस्ट्यूम्स से पहचान बनाई है. उनके डिजाइन किए गए कॉस्ट्यूम्स ने फिल्मों को एक अलग शैली और आकर्षण दिया. उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में 'विक्टोरिया नं. 203: डायमंड्स आर फॉरएवर' (2007), 'इक्के पे इक्का' (1994) और 'बॉक्सर' (1984) शामिल हैं. 

कौन हैं पंकज धीर के बेटे

अनीता और पंकज धीर के बेटे, निकितिन धीर भी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2008 में फिल्म 'जोधा अकबर' से की थी. इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जिनमें 'चेन्नई एक्सप्रेस' (2013), 'कंचे' (2015), 'शेरशाह' (2021) और 'सूर्यवंशी' (2021) शामिल हैं. निकितिन ने मुख्यतः नेगेटिव भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ी है और अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों का दिल जीता है.

इसके अलावा, निकितिन ने टेलीविजन शो में भी अभिनय किया. उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो निकितिन ने 2014 में अभिनेत्री कृतिका सेंगर से शादी की थी और 2022 में उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ.

यह भी पढ़ें: अपराध की अंधेरी दुनिया से बिजनेस की चमकदार दुनिया तक, जानिए कैसे गैंगस्टर ने बिजनेस की दुनिया में बनाई अलग पहचान

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 15 Oct 2025 01:58 PM (IST)
Pankaj Dheer Pankaj Dheer Passes Away Pankaj Dheer Movies Pankaj Dheer Wife Pankaj Dheer Son
