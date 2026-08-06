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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजलुटियंस दिल्ली या बांद्रा सी-फेस, कहां सबसे ज्यादा है जमीन की कीमत?

लुटियंस दिल्ली या बांद्रा सी-फेस, कहां सबसे ज्यादा है जमीन की कीमत?

लुटियंस दिल्ली और बांद्रा सी-फेस दोनों भारत के सबसे महंगे इलाकों में शामिल हैं. जानिए आखिर कहां जमीन की कीमत सबसे ज्यादा है और इन जगहों को इतना खास और महंगा क्या बनाता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 06 Aug 2026 07:56 AM (IST)
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Lutyens Delhi Bandra Sea Face: भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां जमीन की कीमत करोड़ों रुपये में होती है. लेकिन जब सबसे महंगी जमीन की बात आती है, तो लुटियंस दिल्ली और मुंबई का बांद्रा सी-फेस सबसे पहले याद आते हैं. दोनों जगहों की गिनती देश के सबसे महंगे इलाकों में होती है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर इन दोनों में सबसे ज्यादा महंगी जमीन कहां है. आइए आसान भाषा में समझते हैं.

क्या है लुटियंस दिल्ली?

लुटियंस दिल्ली, दिल्ली का बहुत खास इलाका है. इसे अंग्रेज वास्तुकार एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था. यहां देश के कई बड़े नेता, मंत्री, राजदूत और बड़े कारोबारी रहते हैं. राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और कई सरकारी इमारतें भी इसी इलाके के पास हैं. यही वजह है कि इस इलाके की पहचान पूरे देश में अलग है.

यहां बड़े-बड़े बंगले हैं और हर बंगले के साथ काफी खुली जगह भी होती है. इस इलाके में जमीन बहुत कम उपलब्ध है. इसलिए यहां जमीन की कीमत बहुत ज्यादा मानी जाती है.

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क्या खास है बांद्रा सी-फेस?

बांद्रा सी-फेस मुंबई का एक बहुत मशहूर इलाका है. यहां से समुद्र का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. इसी वजह से यहां घर खरीदना या बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती. इस इलाके में कई बड़े फिल्म स्टार, उद्योगपति और मशहूर लोग रहते हैं.

मुंबई में जमीन पहले से ही कम है. ऐसे में समुद्र के किनारे मौजूद इलाकों की कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है. यही कारण है कि बांद्रा सी-फेस की प्रॉपर्टी देश की सबसे महंगी प्रॉपर्टी में गिनी जाती है.

कहां ज्यादा है जमीन की कीमत?

अगर सिर्फ जमीन की कीमत की बात करें, तो लुटियंस दिल्ली को भारत के सबसे महंगे इलाकों में माना जाता है. यहां कई जगहों पर जमीन की कीमत प्रति वर्ग गज के हिसाब से करोड़ों रुपये तक पहुंच जाती है. वहीं बांद्रा सी-फेस में भी प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां ज्यादातर ऊंची इमारतों में फ्लैट और अपार्टमेंट होते हैं.

इस वजह से कई जानकार मानते हैं कि जमीन के हिसाब से लुटियंस दिल्ली की कीमत ज्यादा है, जबकि तैयार घर और लग्जरी फ्लैट की कीमत के मामले में मुंबई के कई इलाके भी पीछे नहीं हैं.

इतनी महंगी क्यों होती है जमीन?

किसी भी जगह की जमीन की कीमत उसके स्थान, आसपास की सुविधाओं और मांग पर निर्भर करती है. जहां जमीन कम हो और खरीदने वाले ज्यादा हों, वहां कीमत तेजी से बढ़ जाती है. लुटियंस दिल्ली और बांद्रा सी-फेस दोनों ही ऐसी जगहें हैं, जहां जमीन बहुत कम उपलब्ध है और खरीदने वालों की कमी नहीं है.

यही कारण है कि इन इलाकों में जमीन और प्रॉपर्टी की कीमत हर साल बढ़ती रहती है. आम लोगों के लिए यहां घर खरीदना आसान नहीं है. फिर भी ये दोनों इलाके भारत की सबसे खास और सबसे महंगी जगहों में शामिल हैं. इसी वजह से जब देश की सबसे महंगी जमीन की बात होती है तो लुटियंस दिल्ली और बांद्रा सी-फेस का नाम सबसे पहले लिया जाता है.

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Published at : 06 Aug 2026 07:56 AM (IST)
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Lutyens Delhi Bandra Sea Face Most Expensive Land In India
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