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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLPU के मालिक अशोक मित्तल कितने अमीर, जानें उनकी नेटवर्थ?

LPU के मालिक अशोक मित्तल कितने अमीर, जानें उनकी नेटवर्थ?

Ashok Mittal Net Worth: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है. आइए जानते हैं कि उसके मालिक अशोक कुमार मित्तल कितने अमीर हैं. जानें क्या है उनकी नेटवर्थ.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 28 Sep 2026 04:59 PM (IST)
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  • अशोक मित्तल लवली यूनिवर्सिटी के मालिक, संपत्ति 800 करोड़।
  • लवली ग्रुप 500 रुपये के लोन से शुरू हुआ।
  • मिठाई और ऑटोमोबाइल से शिक्षा क्षेत्र तक विस्तार।
  • यौन उत्पीड़न आरोप पर एलपीयू में छात्रों का विरोध।

Ashok Mittal Net Worth: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक कुमार मित्तल ने एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया है. पंजाब के फगवाड़ा में स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में हुए विरोध प्रदर्शन की वजह से फिलहाल चर्चा में है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट को बंद कर दिया है. यह विरोध प्रदर्शन एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद शुरू हुआ और बाद में बढ़ गया. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर अशोक कुमार मित्तल कितनी संपत्ति के मालिक हैं और उनके नेटवर्थ क्या है.

अशोक मित्तल की नेटवर्थ कितनी है?

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रिपोर्ट के मुताबिक अशोक मित्तल की नेटवर्थ लगभग ₹800 करोड़ से ₹850 करोड़ है. इसमें लवली ग्रुप के बिजनेस, उसके बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी बिजनेस होल्डिंग्स की कीमत को शामिल किया गया है. 

हालांकि उनकी घोषित संपत्ति कुल अनुमानित बिजनेस संपत्ति से अलग है. उनके 2022 के चुनाव हलफनामे के मुताबिक अशोक मित्तल और उनकी पत्नी रश्मि मित्तल की कुल चल और अचल संपत्ति ₹91.56 करोड़ से ज्यादा थी. 


LPU के मालिक अशोक मित्तल कितने अमीर, जानें उनकी नेटवर्थ?

₹500 के लोन से शुरू हुई कहानी 

लवली ग्रुप की नींव अशोक मित्तल के पिता बलदेव राज मित्तल ने 1961 में रखी थी. उन्होंने पंजाब के जालंधर में एक दोस्त से लिए गए सिर्फ ₹500 के लोन से लवली स्वीट्स नाम की मिठाई की एक छोटी सी दुकान खोली थी. यह दुकान खास तौर पर अपने मोतीचूर के लड्डू के लिए मशहूर हुई जिसने पूरे पंजाब से ग्राहकों को आकर्षित किया. इन ग्राहकों में सेना के जवान भी शामिल थे. परिवार ने धीरे-धीरे अपने कारोबार का विस्तार किया और 10 से ज्यादा शाखाएं खोलीं. इसी के साथ उन्होंने जालंधर व उसके आसपास एक बड़ी बेकरी चेन बनाई.

ऑटोमोबाइल कारोबार में प्रवेश 

अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद अशोक मित्तल अपने भाइयों रमेश मित्तल और नरेश मित्तल के साथ मिलकर पारिवारिक कारोबार को आगे बढ़ाया. 1996 में उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में कदम रखा. शुरुआत में मारुति उद्योग मिठाई के कारोबार से जुड़े किसी व्यक्ति को डीलरशिप देने में हिचकिचा रही थी. हालांकि आखिरकार मित्तल ने लवली ऑटोस के नाम से डीलरशिप हासिल कर ली. 

सालों-साल ऑटोमोबाइल कारोबार का काफी ज्यादा विस्तार हुआ. आज लवली ऑटोस 25 से ज्यादा शोरूम के साथ-साथ ट्रू वैल्यू आउटलेट और ड्राइविंग स्कूल भी चलाता है और मारुति सुजुकी, बजाज व दूसरे ब्रांडों के साथ काम करता है. 


LPU के मालिक अशोक मित्तल कितने अमीर, जानें उनकी नेटवर्थ?

मिठाई और गाड़ियों से शिक्षा के क्षेत्र तक 

अशोक मित्तल का अगला बड़ा कदम शिक्षा के क्षेत्र में था.‌ 1999 के बीच उन्होंने जालंधर में लवली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की. उस समय इस पहल की आलोचना और यहां तक कि मजाक भी उड़ाया गया. कुछ लोगों ने सवाल उठाया की क्या मिठाई बेचने के लिए मशहूर परिवार कोई शिक्षण संस्थान सफलतापूर्वक चला पाएगा. 

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना 

2005 में अशोक मित्तल ने पंजाब के फगवाड़ा में 600 एकड़ से ज्यादा जमीन पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की नींव रखी. तब से यह यूनिवर्सिटी एक बड़े निजी शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक अभी यहां 35000 से ज्यादा भारतीय और विदेशी छात्र हैं. 

इसके बड़े परिसर में मॉल, अस्पताल, बैंक और बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों की यूनिवर्सिटीज के साथ शैक्षणिक सहयोग भी स्थापित किया है.

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मिठाई की छोटी सी दुकान से एक बड़े बिजनेस एम्पायर तक 

अशोक मित्तल का कारोबारी सफर मिठाई की एक ऐसी परिवारिक दुकान के बदलाव को दर्शाता है जो ₹500 के लोन से शुरू होकर एक बिजनेस ग्रुप में बदल गई. लवली स्वीट से लेकर ऑटोमोबाइल और फिर एक बड़े यूनिवर्सिटी केंपस तक परिवार का कारोबार कई सेक्टर में फैला.

अशोक मित्तल की अनुमानित नेटवर्थ ₹800- 850 करोड़ उनके बिजनेस सफर के बड़े पैमाने को दिखाती है. इसी के साथ उनकी घोषित संपत्ति उनके निजी और पारिवारिक निवेश की एक अलग तस्वीर पेश करती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 04:59 PM (IST)
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