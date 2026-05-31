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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNo Tobacco Day: तंबाकू का मतलब सिर्फ सिगरेट या गुटका नहीं, इससे बनते हैं कई प्रोडक्ट, जानें सबसे बड़ा खरीदार कौन?

No Tobacco Day: तंबाकू का मतलब सिर्फ सिगरेट या गुटका नहीं, इससे बनते हैं कई प्रोडक्ट, जानें सबसे बड़ा खरीदार कौन?

No Tobacco Day: तंबाकू का इस्तेमाल केवल सिगरेट या गुटके तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे और भी कई सारे औद्योगिक उत्पाद बनाए जाते हैं, जो कि किसी न किसी काम आते हैं. आइए जानें कि इनका बड़ा खरीदार कौन है.

By : निधि पाल | Updated at : 31 May 2026 01:57 PM (IST)
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  • तंबाकू के पौधे का उपयोग कीटनाशक, जैविक खाद बनाने में होता है.
  • बीजों से तेल निकालकर पेंट, साबुन और बायो-डीजल उत्पादन में प्रयोग.
  • फार्मास्युटिकल क्षेत्र में जीवन रक्षक दवाएं और थेरेपी उत्पाद बनते हैं.
  • इत्र, कागज, कार्डबोर्ड और पैकिंग सामग्री में भी तंबाकू का उपयोग.
  • चीन और बेल्जियम कच्चे तंबाकू के सबसे बड़े वैश्विक खरीदार हैं.

No Tobacco Day:  पूरी दुनिया में हर साल 31 मई को 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को इसके जानलेवा नुकसानों के प्रति जागरूक करना है. जब भी तंबाकू का नाम सामने आता है, तो हमारा ध्यान सीधे सिगरेट, बीड़ी, खैनी या गुटके जैसे घातक नशे की तरफ जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू की कहानी सिर्फ नशे के इस दुष्चक्र तक ही सीमित नहीं है? विज्ञान और आधुनिक उद्योगों के आने के बाद तंबाकू के पौधे का इस्तेमाल कई अन्य जरूरी चीजें बनाने में भी शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं कि इस बदनाम पौधे से क्या-क्या बनता है और दुनिया में इसका सबसे बड़ा खरीदार कौन है.

फसलों को बचाने वाले असरदार कीटनाशकों का निर्माण

तंबाकू की पत्तियों के भीतर प्राकृतिक रूप से 'निकोटीन' नाम का एक तत्व पाया जाता है. नशा पैदा करने वाले इसी निकोटीन का उपयोग कृषि क्षेत्र में फसलों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है. वैज्ञानिक पद्धतियों के जरिए तंबाकू के पत्तों से निकोटीन निकालकर बहुत ही असरदार प्राकृतिक कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स तैयार किए जाते हैं. ये कीटनाशक फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीड़ों और मकोड़ों को आसानी से नष्ट कर देते हैं और रसायनों की तुलना में पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं.

खेतों को उपजाऊ बनाने वाली जैविक खाद

निकोटीन निकालने या अन्य तंबाकू उत्पाद बनाने के बाद जो कचरा बच जाता है, वह भी बेकार नहीं जाता. तंबाकू के कारखानों से निकलने वाले इस कचरे, पौधों के सूखे डंठल और उसकी राख का उपयोग बड़े पैमाने पर जैविक खाद (ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर) बनाने में किया जाता है. इस प्राकृतिक खाद में कई ऐसे तत्व होते हैं जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ा देते हैं, जिससे फसलों की पैदावार में काफी सुधार देखने को मिलता है.

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तंबाकू के बीजों से बायो-डीजल और तेल 

तंबाकू के पौधे से जुड़े रिसर्च में एक और बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है. तंबाकू के छोटे-छोटे बीजों से एक विशेष प्रकार का तेल निकाला जाता है. इस तेल का इस्तेमाल औद्योगिक स्तर पर पेंट, वार्निश और नहाने के साबुन बनाने में सामग्री के तौर पर किया जाता है. इसके अलावा, आधुनिक ऊर्जा क्षेत्र में इस तेल का उपयोग बायो-डीजल के उत्पादन के लिए भी किया जा रहा है, जो आने वाले समय में ईंधन का एक नया विकल्प बन सकता है.

फार्मास्युटिकल सेक्टर और जीवन रक्षक दवाओं में उपयोग

तंबाकू का पौधा चिकित्सा अनुसंधान यानी मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भी एक अहम भूमिका निभा रहा है. विभिन्न फार्मास्युटिकल कंपनियां तंबाकू के पौधे का उपयोग विशेष प्रकार की दवाएं बनाने के लिए कर रही हैं. विशेष रूप से, जो लोग सिगरेट या गुटके का नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए बनाई जाने वाली निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी (जैसे निकोटीन गम या पैच) के उत्पादों में इसी पौधे से निकाला गया निकोटीन इस्तेमाल किया जाता है.

खुशबूदार इत्र और मजबूत कागज 

तंबाकू की कुछ खास और दुर्लभ प्रजातियां ऐसी होती हैं, जिनके फूलों से बेहद मनमोहक सुगंध आती है. इत्र उद्योग में इन फूलों का अर्क निकालकर सुगंधित तेल और महंगे इत्र तैयार किए जाते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, तंबाकू के कड़े तनों और उसके मजबूत रेशों को गलाकर लुगदी भी बनाई जाती है. इस लुगदी का इस्तेमाल फैक्ट्रियों में विशेष प्रकार के मजबूत कागज, कार्डबोर्ड और पैकिंग के डिब्बे बनाने के लिए किया जाता है.

कौन है वैश्विक बाजार में इसका सबसे बड़ा खरीदार?

अब सवाल उठता है कि नशे और इन तमाम औद्योगिक उत्पादों के लिए कच्चे तंबाकू का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार कौन है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आंकड़ों के मुताबिक, इस फेहरिस्त में चीन और बेल्जियम पूरी दुनिया में सबसे आगे खड़े हैं. जहां चीन कच्चे (अनमैन्युफैक्चर्र्ड) तंबाकू को खरीदने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है, वहीं यूरोपीय देश बेल्जियम भी तंबाकू और इससे बनने वाले बाई-प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा वैश्विक व्यापारिक केंद्र बना हुआ है.

तंबाकू व्यापार के हैरान करने वाले अंतरराष्ट्रीय आंकड़े

अगर हम साल 2025-2026 के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आंकड़ों पर नजर डालें, तो कच्चे तंबाकू के शीर्ष खरीदारों में चीन करीब 1.78 बिलियन डॉलर के भारी-भरकम आयात के साथ पहले पायदान पर काबिज है. इस रेस में बेल्जियम भी बहुत पीछे नहीं है, जो लगभग 1.67 बिलियन डॉलर के आयात के साथ दूसरे स्थान पर है. चीन अकेले ही पूरी दुनिया की कुल तंबाकू खेती का लगभग 40% हिस्सा खुद पैदा करता है, लेकिन अपने विशाल घरेलू बाजार के कारण वह दुनिया का सबसे बड़ा अंतिम उपभोक्ता भी है.

यूरोपीय देशों में बायो-उत्पादों पर लगातार जारी रिसर्च

तंबाकू के कचरे से बायो-ऑयल, बायो-डीजल और दवाएं बनाने की जो तकनीक है, वह अभी पूरी तरह शुरुआती और विकासशील चरण में है. इस दिशा में यूरोपीय संघ के कई विकसित देश जैसे इटली और जर्मनी, और साथ ही इंडोनेशिया बड़े पैमाने पर तंबाकू के कचरे का आयात कर रहे हैं. इन देशों की प्रयोगशालाओं और बड़ी कंपनियों में तंबाकू के पर्यावरण-अनुकूल इस्तेमाल को लेकर लगातार बड़े स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यावसायिक प्रयास किए जा रहे हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 31 May 2026 01:57 PM (IST)
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