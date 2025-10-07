हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत के किस राज्य में बंद हैं दूसरे देशों के सबसे ज्यादा अपराधी? यहां देख लें लिस्ट

भारत के किस राज्य में बंद हैं दूसरे देशों के सबसे ज्यादा अपराधी? यहां देख लें लिस्ट

एनसीआरबी की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल देश में सबसे ज्यादा विदेशी कैदियों को रखने वाला राज्य बन गया है.  रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की जेलों में कुल 2,508 विदेशी कैदी बंद है,

By : कविता गाडरी | Updated at : 07 Oct 2025 09:54 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के राज्यों में विदेशी कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस गंभीर स्थिति को उजागर किया है. एनसीआरबी के अनुसार देश की जेलों कैदियों के बढ़ने से ओवरक्राउडिंग, प्रशासनिक दबाव और कानूनी चुनौतियां भी बढ़ रही है. ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा विदेशी कैदी बंद है और इसे लेकर एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं. 

पश्चिम बंगाल की जेल में बंद है सबसे ज्यादा विदेशी 

एनसीआरबी की तरफ से जारी Prison Statistics India 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल देश में सबसे ज्यादा विदेशी कैदियों को रखने वाला राज्य बन गया है.  रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की जेलों में कुल 2,508 विदेशी कैदी बंद है, जो किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा है. इनमें से 796 लोग सजा काट रहे हैं, जबकि 1,499 अंडरट्रायल यानी मुकदमा चलने वाले कैदी है. यह संख्या महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से भी ज्यादा है. वहीं पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद कैदियों में सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेश से आने वाले लोगों की है. जिन्हें भारत में अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा कुछ कैदी म्यांमार से भी है. वहीं इन विदेशी कैदियों में ज्यादातर की उम्र 18 से 30 साल के बीच है. इन कैदियों में 204 विदेशी महिलाएं और 12 ट्रांसजेंडर कैदी भी सजा काट रहे हैं. 

 पश्चिम बंगाल की जेलों में बढ़ती भीड़ से बढ़ी परेशानी 

पश्चिम बंगाल की जेलें पहले से ही क्षमता से ज्यादा कैदियों को संभाल रही है. रिपोर्ट के अनुसार राज्य की जेलों में 120 प्रतिशत से ज्यादा ओवरक्राउडिंग है. यानी जितनी जगह है उससे ज्यादा कैदियों को रखा गया है. पश्चिम बंगाल की जिला जेलों में 158 प्रतिशत तक ऑक्युपेंसी है, जबकि उप जेल में यह आंकड़ा 176 प्रतिशत तक पहुंच गया है. वहीं इन आंकड़ों के अनुसार महिला जेल की स्थिति भी बेहतर नहीं है. 

अन्य राज्यों की स्थिति 

पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र विदेशी कैदियों के मामले में दूसरे नंबर पर है.  महाराष्ट्र में 773 विदेशी कैदी है. वहीं  तीसरे नंबर पर दिल्ली में 751 विदेशी कैदी जेलों में बंद है और उत्तर प्रदेश में 481 विदेशी कैदी जेलों में बंद है. हालांकि इन राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल का आंकड़ा लगभग तीन गुना ज्यादा है.  रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि देशभर की जेल में अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कई विदेशी कैदी  अदालत में मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं.  वहीं कानूनी मदद न मिलना, ट्रायल कोर्ट में देरी और सीमित संसाधन इस स्थिति के मुख्य कारण बताए गए हैं. इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि विदेशी कैदी बांग्लादेश सीमा के पास गिरफ्तार होते हैं, लेकिन उनकी वापसी या डिपोर्टेशन की प्रक्रिया बहुत धीमी हो है. यही कारण है कि सालों तक भी ज्यादातर कैदी जेल में ही रहते हैं.

ये भी पढ़ें-Bihar Election 2025: कितने देशों से ज्यादा है बिहार के वोटर्स की तादाद? नाम जान लेंगे तो खो बैठेंगे होश

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 07 Oct 2025 09:54 AM (IST)
Tags :
NCRB Report WEST BENGAL Foreign Prisoners India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
राजस्थान
बीकानेर में ट्रेन हादसा: अजमेर से कोलायत जा रही मालगाड़ी डिरेल, 37 डब्बे पटरी से उतरे
बीकानेर में ट्रेन हादसा: अजमेर से कोलायत जा रही मालगाड़ी डिरेल, 37 डब्बे पटरी से उतरे
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Shilpa Shetty Fraud Case: शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में पूछताछ | Breaking | ABP News
BJP Infighting: Azamgarh थाने में BJP के दो गुटों में मारपीट, Video वायरल!
Bihar Floods: पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर, 2 दर्जन घर डूबे
Coal Mine Blast: CHHATTISGARH में COAL MINE में धमाका, 8 मजदूर घायल
Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
राजस्थान
बीकानेर में ट्रेन हादसा: अजमेर से कोलायत जा रही मालगाड़ी डिरेल, 37 डब्बे पटरी से उतरे
बीकानेर में ट्रेन हादसा: अजमेर से कोलायत जा रही मालगाड़ी डिरेल, 37 डब्बे पटरी से उतरे
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? एक्टर ने बताया चौंकाने वाला किस्सा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? हैरान कर देगा किस्सा
जनरल नॉलेज
कितनी जीत दर्ज करने के बाद किसी टीम को मिलता है टेस्ट मैच खेलने का मौका? जान लें ICC का नियम
कितनी जीत दर्ज करने के बाद किसी टीम को मिलता है टेस्ट मैच खेलने का मौका? जान लें ICC का नियम
यूटिलिटी
Care Business: भारत में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्ग तो खुले ये बिजनेस ऑप्शंस, जानें कैसे पैसा कमा सकते हैं आप?
भारत में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्ग तो खुले ये बिजनेस ऑप्शंस, जानें कैसे पैसा कमा सकते हैं आप?
ट्रैवल
बिंदी-चूड़ी, सूट से लेकर साड़ी तक... एक ही जगह पर मिलेगा करवाचौथ का सामान, ये हैं दिल्ली के बेस्ट मार्केट
बिंदी-चूड़ी, सूट से लेकर साड़ी तक... एक ही जगह पर मिलेगा करवाचौथ का सामान, ये हैं दिल्ली के बेस्ट मार्केट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget