हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGupta Period: गुप्त काल को क्यों कहा जाता है भारत का 'स्वर्णिम काल', उस समय कौन सी करेंसी चलती थी?

Gupta Period: गुप्त काल को क्यों कहा जाता है भारत का 'स्वर्णिम काल', उस समय कौन सी करेंसी चलती थी?

Gupta Period: गुप्त काल को भारत के स्वर्णिम काल के रूप में पहचाना जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और उस युग में कौन सी मुद्रा चलती थी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 Oct 2025 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

Gupta Period: गुप्त काल जो लगभग 320 से 550 ई. तक चला था भारत के स्वर्ण युग के रूप में मशहूर है. इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति में काफी ज्यादा प्रगति हुई थी. राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और बौद्धिक विकास के मिश्रण ने भारत को काफी ज्यादा समृद्ध बनाया था. इस काल की विरासत आज भी भारतीय संस्कृति को काफी ज्यादा प्रभावित करती है. आज हम जानेंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है और साथ ही यह भी कि उस समय कौन सी मुद्रा चलती थी.

गुप्त काल के दौरान कला का विकास

गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस युग में भारत ने कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति में काफी ज्यादा प्रगति की थी. गुप्त काल के दौरान कला और स्थापत्य कला काफी ऊंचाइयों पर पहुंची थी. शासक मूर्ति कला, चित्रकला और मंदिर निर्माण के महान संरक्षक थे. आपको बता दें कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर की जटिल नक्काशी और अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्त काल की कला के सबसे बड़े उदाहरण हैं. गुप्त काल से शुरू हुई कृतियों की यह कला सिर्फ सुंदर प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि इसने आने वाले शताब्दी में भारतीय कला के लिए एक नींव भी रखी.

साहित्यिक उपलब्धियां 

इस काल में साहित्य का जन्म हुआ. महान कवियों और नाटककारों खास तौर से कालिदास ने काफी शानदार रचनाएं की. उनके नाटकों और कविताओं जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम शामिल हैं, आज भी पढ़ें जाते हैं और उनकी कविताओं की समझ और मानवीय भावनाओं के शानदार ज्ञान के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है. इस काल में जो साहित्यिक समृद्धि हुई है उसने भारत की सांस्कृतिक पहचान में एक बड़ा योगदान दिया है. 

विज्ञान और गणित में प्रगति 

गुप्त काल में वैज्ञानिक और गणितीय प्रगति भी हुई है. आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान दिया है. आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और साथ ही यह भी प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है. इसी के साथ वराहमिहिर की रचनाओं ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में विकास किया.

शिक्षा के केंद्र 

गुप्त काल के दौरान शिक्षा का भी विकास हुआ और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान शिक्षा के बड़े केंद्रों के रूप में उभरे. आपको बता दें कि पूरी एशिया से विद्वान दर्शन, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य का अध्ययन करने भारत आए.

इसी के साथ गुप्त काल में व्यापार, वाणिज्य और कृषि को भी प्रोत्साहन मिला. इस आर्थिक स्थिरता ने धन संचय और कला, साहित्य और शिक्षा के संरक्षण को संभव किया. यही वजह है कि इस काल को स्वर्ण युग का दर्जा मिला.

गुप्त काल में मुद्रा 

गुप्त काल में मुद्रा का चलन भी था. अलग-अलग तरह के सिक्के प्रचलन में थे. सोने के सिक्के जिन्हें दिनारा कहा जाता था काफी शानदार तरीके से डिजाइन किए गए थे और साम्राज्य की समृद्धि के प्रतीक थे. इसी के साथ चांदी के सिक्के जिन्हें रूपक कहा जाता था सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ही जारी किए गए थे. तांबे के सिक्के कुमार गुप्त के शासनकाल में प्रचलित हुए.

ये भी पढ़ें: गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 13 Oct 2025 12:39 PM (IST)
Tags :
Gupta Period Golden Age Chandragupta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में NDA ने नहीं दी सीट तो ओम प्रकाश राजभर हुए नाराज, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
बिहार चुनाव में NDA ने नहीं दी सीट तो ओम प्रकाश राजभर हुए नाराज, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
बॉलीवुड
अक्षय कुमार Vs सलमान खान: 1 BHK घर में रहते हैं दबंग खान, फिर भी खिलाड़ी कुमार के बंगले से ज्यादा है कीमत, जानें
अक्षय कुमार Vs सलमान खान: 1 BHK घर में रहते हैं दबंग खान, फिर भी खिलाड़ी कुमार के बंगले से ज्यादा है कीमत
Advertisement

वीडियोज

Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में NDA ने नहीं दी सीट तो ओम प्रकाश राजभर हुए नाराज, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
बिहार चुनाव में NDA ने नहीं दी सीट तो ओम प्रकाश राजभर हुए नाराज, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
बॉलीवुड
अक्षय कुमार Vs सलमान खान: 1 BHK घर में रहते हैं दबंग खान, फिर भी खिलाड़ी कुमार के बंगले से ज्यादा है कीमत, जानें
अक्षय कुमार Vs सलमान खान: 1 BHK घर में रहते हैं दबंग खान, फिर भी खिलाड़ी कुमार के बंगले से ज्यादा है कीमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
जनरल नॉलेज
IRCTC Scam Case: IRCTC घोटाले में अब तेजस्वी पर भी चलेगा केस, क्या बिहार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वह?
IRCTC घोटाले में अब तेजस्वी पर भी चलेगा केस, क्या बिहार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वह?
फूड
Famous dishes of Bihar: लिट्टी-चोखा नहीं, बिहार की ये डिश भी हैं कमाल, चुनावी गर्मी के बीच ले लीजिए इनका स्वाद
लिट्टी-चोखा नहीं, बिहार की ये डिश भी हैं कमाल, चुनावी गर्मी के बीच ले लीजिए इनका स्वाद
ट्रैवल
अयोध्या दीपोत्सव 2025 का प्लान, जानें पहली बार यात्रा के लिए बजट, होटल और जरूरी टिप्स
अयोध्या दीपोत्सव 2025 का प्लान, जानें पहली बार यात्रा के लिए बजट, होटल और जरूरी टिप्स
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget