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अमेरिका में कैसे बनें भारत के राजदूत? कहां से करें शुरुआत

अमेरिका में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति के लिए अलग से परीक्षा नहीं होती. इसका रास्ता UPSC से होकर जाता है. IFS अधिकारी की अलग-अलग मिशनों में तैनाती होती है और अनुभव के आधार पर यह पोस्टिंग मिलती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 25 Sep 2026 01:57 PM (IST)
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अमेरिका में भारत का राजदूत बनना भारतीय विदेश नीति और कूटनीति के क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. लेकिन इसके लिए ऐसा कोई अलग सरकारी फॉर्म या परीक्षा नहीं होती, जिसमें सीधे अमेरिका में राजदूत बनने के लिए आवेदन किया जा सके. आमतौर पर इस पद तक पहुंचने का रास्ता भारतीय विदेश सेवा (IFS) और लंबे राजनयिक अनुभव से होकर गुजरता है.

अगर आप भविष्य में भारतीय राजदूत बनने का सपना देख रहे हैं, तो इसका एक प्रमुख रास्ता संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन से IFS में चयनित होना है. परीक्षा में शामिल होने के लिए UPSC द्वारा निर्धारित शैक्षणिक और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना होता है.

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IFS अधिकारी बनने के बाद क्या होता है?

Indian Foreign Service में चयन के बाद अधिकारी को ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग में भारतीय विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, कूटनीतिक कार्यप्रणाली, प्रशासन और विदेशी भाषाओं सहित कई विषय शामिल होते हैं. इसके बाद IFS अधिकारियों को भारत के विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में अलग-अलग जिम्मेदारियां मिलती हैं. करियर के दौरान अधिकारी अलग-अलग देशों और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं.

अमेरिका में राजदूत बनने के लिए क्या जरूरी है?

यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भारत के राजदूत का पद एक हाई-रेंकिंग डिप्लोमेटिक पोस्ट है. इस स्तर तक पहुंचने के लिए लंबे समय का एडमिनिस्ट्रेटिव और कूटनीतिक अनुभव महत्वपूर्ण होता है. अमेरिका जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश में नियुक्ति के लिए भारत-अमेरिका संबंधों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा, व्यापार और विदेश नीति की अच्छी समझ होना भी महत्वपूर्ण होता है.

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राजदूत की नियुक्ति कैसे होती है?

भारत के राजदूतों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की औपचारिक भूमिका होती है. संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जबकि व्यावहारिक रूप से केंद्र सरकार की सलाह के आधार पर ऐसी नियुक्तियां की जाती हैं. किसी व्यक्ति को किसी देश में राजदूत नियुक्त किए जाने से पहले संबंधित देश की स्वीकृति यानी एग्रीमेंट की प्रक्रिया भी होती है. इसके बाद नियुक्त अधिकारी संबंधित देश में अपना कार्यभार संभालता है.

सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं होती

अगर आपका लक्ष्य लंबे समय में कूटनीति के क्षेत्र में जाना है, तो केवल UPSC की तैयारी पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा. इसके साथ आपको अंतरराष्ट्रीय समाचार, भारतीय विदेश नीति, इतिहास, अर्थव्यवस्था और संविधान की समझ भी होना महत्वपूर्ण होता है. वहीं अंग्रेजी भाषा में मजबूत पकड़ के साथ कम्यूनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल एबिलिटी और अलग-अलग संस्कृतियों को समझने की क्षमता भी राजनयिक करियर में उपयोगी होती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 01:57 PM (IST)
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