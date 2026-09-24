इटली में कितनी है मुस्लिम आबादी, किस शहर में सबसे ज्यादा मस्जिदें?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इटली: पीएम ने स्कूलों में बुर्का-नकाब प्रतिबंध की योजना बताई.

इटली की आबादी में लगभग 4.8% मुस्लिम हैं.

रोम की ग्रेट मस्जिद इटली का प्रमुख इस्लामी केंद्र.

इटली में बुर्का और नकाब को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्कूलों में बुर्का और नकाब जैसे चेहरे ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने की योजना का ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही ऐसा विधेयक मंत्रिमंडल के सामने रखेगी, जिसमें स्कूलों में चेहरे को ढकने वाले बुर्के और नकाब पर प्रतिबंध का प्रावधान होगा.

इस फैसले के बाद यूरोप में इस मुद्दे पर बहस फिर तेज हो गई है. जहां कुछ यूरोपीय देश इसे महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों से जोड़कर देखते हैं, वहीं मुस्लिम नेताओं की ओर से इसे धार्मिक मामलों में दखल बताया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इटली में कितनी मुस्लिम आबादी है और किस शहर में सबसे ज्यादा मस्जिदें है.

इटली में कितनी है मुस्लिम आबादी?

World Population Review के 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, इटली में मुस्लिम आबादी करीब 30 लाख है, जो देश की कुल आबादी का लगभग 4.8 प्रतिशत हिस्सा है. इटली की कुल आबादी में लगभग हर 100 लोगों में 5 लोग मुस्लिम हैं. ISMU Foundation के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी 2025 तक इटली में विदेशी निवासियों में करीब 17 लाख लोग मुस्लिम थे. यह विदेशी आबादी का 30 फीसदी से ज्यादा हिस्सा है और पहली बार यह आंकड़ा इस स्तर के ऊपर पहुंचा था. इटली में मुस्लिम समुदाय में मोरक्को, अल्बानिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से आए लोग बड़ी संख्या में शामिल हैं. ISMU की रिपोर्ट के अनुसार, मोरक्को से आने वाले मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है. इसके बाद अल्बानिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के लोग आते हैं.

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इटली में सबसे ज्यादा मस्जिदें किस शहर में हैं?

इटली में मस्जिदों की कुल संख्या का कोई एक सटीक और आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में किसी एक शहर को पूरे इटली में सबसे ज्यादा मस्जिदों वाला शहर बताना सही नहीं होगा. हालांकि रोम में मौजूद Great Mosque of Rome देश की सबसे प्रमुख इस्लामी धार्मिक जगहों में शामिल है. रोम की यह मस्जिद 1995 में शुरू हुई थी और करीब 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी है. यह Islamic Cultural Centre of Italy का भी मुख्य केंद्र है और रोम की मुस्लिम आबादी के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है.

रोम की मस्जिद क्यों है खास?

Great Mosque of Rome में धार्मिक गतिविधियों के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं. मस्जिद का परिसर अपनी आर्किटेक्चर और बड़े क्षेत्रफल के लिए भी जाना जाता है. रोम के पर्यटन विभाग के अनुसार, यह यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद है. यह मस्जिद करीब 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी है.

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