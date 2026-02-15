हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइंग्लैंड, ब्रिटेन या यूके? नामों के जाल में उलझा इतिहास; जानिए इसके पीछे की पूरी सियासी कहानी

इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूके? नामों के जाल में उलझा इतिहास; जानिए इसके पीछे की पूरी सियासी कहानी

इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके एक जैसे नहीं हैं, बल्कि इतिहास और भूगोल से जुड़े अलग-अलग अर्थ रखते हैं. नामों का यह फर्क ही सदियों पुरानी राजनीतिक कहानी को बयान करता है.

By : निधि पाल | Updated at : 15 Feb 2026 05:52 PM (IST)
Preferred Sources

अक्सर हम सुनते हैं कि कोई इंग्लैंड गया, कोई यूके से लौटा, तो कोई कहता है कि वह ग्रेट ब्रिटेन घूम आया है. नाम अलग-अलग, लेकिन क्या ये जगह एक ही है? क्या इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही देश हैं या इनमें फर्क है? इतिहास, भूगोल और राजनीति की इस उलझी हुई कहानी में सच क्या है, यही कन्फ्यूजन दूर करने का वक्त है.

क्या ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही हैं?

सबसे पहले साफ कर लें कि इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही नहीं हैं. इंग्लैंड एक देश है, जबकि ब्रिटेन दरअसल एक बड़ा द्वीप (आइलैंड) है. इस द्वीप में तीन देश आते हैं- इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स. इंग्लैंड इस द्वीप का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला हिस्सा है. इसकी राजधानी लंदन है. इसी वजह से कई बार लोग पूरे ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कह देते हैं, जबकि तकनीकी रूप से यह सही नहीं है.

इंग्लैंड के नाम की कहानी

इंग्लैंड नाम का इतिहास काफी पुराना है. यह नाम एंगल्स नाम की एक जर्मनिक जनजाति से जुड़ा है, जो शुरुआती मध्यकाल में इस इलाके में आकर बसी थी. एंगल्स की भूमि से ही इंग्लैंड शब्द बना है. इंग्लैंड की सीमाएं उत्तर में स्कॉटलैंड और पश्चिम में वेल्स से मिलती हैं. यह क्षेत्र राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से लंबे समय से प्रभावशाली रहा है.

ब्रिटेन कैसे बना?

अब बात करते हैं ब्रिटेन की. ब्रिटेन कोई अलग देश नहीं, बल्कि एक भौगोलिक द्वीप है. 1536 में इंग्लैंड और वेल्स को कानूनी तौर पर एक प्रशासनिक इकाई के रूप में जोड़ा गया. इसके बाद 1707 में इंग्लैंड (जिसमें वेल्स शामिल था) और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के तहत राजनीतिक एकीकरण हुआ. इसी से किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना. यही वह दौर था जब ग्रेट ब्रिटेन शब्द औपचारिक रूप से इस्तेमाल में आया. 

ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन में फर्क?

अक्सर लोग पूछते हैं कि ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है. व्यवहार में दोनों शब्द एक ही द्वीप के लिए इस्तेमाल होते हैं. ग्रेट शब्द का उपयोग इसे फ्रांस के ब्रितानी क्षेत्र से अलग पहचान देने के लिए किया गया था. इसलिए जब कोई कहता है कि वह ग्रेट ब्रिटेन गया है, तो उसका मतलब होता है कि वह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या वेल्स में से किसी एक या सभी हिस्सों में गया है.

यूनाइटेड किंगडम कहां से आया?

अब सबसे बड़ा सवाल कि यूके क्या है? यूके का पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. 1801 में आयरलैंड को भी इस संघ में शामिल किया गया था और नाम रखा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, लेकिन 1922 में आयरलैंड का अधिकांश हिस्सा अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया. इसके बाद उत्तरी आयरलैंड यूके का हिस्सा बना रहा और नाम बदलकर वर्तमान स्वरूप में आ गया. आज यूके चार देशों से मिलकर बना है- इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड. यह एक राजनीतिक संघ है, जिसका अपना संसद और सरकार है. 

फिर कन्फ्यूजन क्यों होता है?

सबसे बड़ा कारण है इंग्लैंड का प्रभाव. राजधानी लंदन इंग्लैंड में है. ब्रिटिश संसद भी यहीं है. अंतरराष्ट्रीय खेलों और राजनीति में कई बार इंग्लैंड नाम ज्यादा सुनाई देता है. इसी वजह से लोग पूरे यूके या ब्रिटेन को इंग्लैंड कह देते हैं. हालांकि स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों के लिए यह अलग पहचान का सवाल है. वे खुद को इंग्लिश नहीं, बल्कि स्कॉटिश, वेल्श या नॉर्दर्न आयरिश मानते हैं. 

यह भी पढ़ें: कैसे तय होती है फाइटर जेट की पीढ़ी, किस तरह के बदलाव से आता है अंतर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 15 Feb 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
United Kingdom Great Britain Britain And England
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', मार्को रुबियो के दावे पर जर्मनी में एस जयशंकर का जवाब, कहा- हम बाहरी दबाव...
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
पंजाब
पंजाब में BJP को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने थामा अकाली दल का दामन
पंजाब में BJP को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने थामा अकाली दल का दामन
क्रिकेट
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया ऐसा खुलासा कि दुनिया हो गई हैरान
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया खुलासा
विश्व
भारत, चीन और जापान के बाद अब ये एशियाई देश होगा एयरक्राफ्ट कैरियर से लैस, किस मुल्क की करेगा घेराबंदी?
भारत, चीन और जापान के बाद अब ये एशियाई देश होगा एयरक्राफ्ट कैरियर से लैस, किस मुल्क की करेगा घेराबंदी?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रिलीज के साथ ही ‘O Romeo’ विवादों में, मेकर्स पहुंचे कोर्ट
Jagadhatri: 😒Rekha ने बनाया Jagdhatri की बेइज्जती का प्लान, पिता भी हुए शामिल #sbs (15.02.2026)
Dhurandhar की Actress, Sara Arjun भी पहुंची Sadhguru के आश्रम; यहीं से की है पढ़ाई
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | T20 World Cup | Mahashivratri | Operation Sindoor | Delhi Pollution
T20 World Cup 2026: बारिश बिगाड़ेगी खेल? कोलंबो स्टेडियम से देखिए पल-पल की रिपोर्ट |IND Vs PAK
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', मार्को रुबियो के दावे पर जर्मनी में एस जयशंकर का जवाब, कहा- हम बाहरी दबाव...
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
पंजाब
पंजाब में BJP को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने थामा अकाली दल का दामन
पंजाब में BJP को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने थामा अकाली दल का दामन
क्रिकेट
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया ऐसा खुलासा कि दुनिया हो गई हैरान
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया खुलासा
विश्व
भारत, चीन और जापान के बाद अब ये एशियाई देश होगा एयरक्राफ्ट कैरियर से लैस, किस मुल्क की करेगा घेराबंदी?
भारत, चीन और जापान के बाद अब ये एशियाई देश होगा एयरक्राफ्ट कैरियर से लैस, किस मुल्क की करेगा घेराबंदी?
बॉलीवुड
'वो जेल में है और ठीक हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने जेल से रिहाई वाली खबर पर तोड़ी चुप्पी
'वो जेल में है और ठीक हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने जेल से रिहाई वाली खबर पर तोड़ी चुप्पी
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
"नवाज शरीफ हमें लूटकर खा गया है" इंडियन व्लॉगर के सामने पाकिस्तानियों ने रोया महंगाई का दुखड़ा, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
EPFO से आपको कितनी मिल सकती है पेंशन? यहां जान लें पूरा कैल्कुलेशन और फॉर्म्युला
EPFO से आपको कितनी मिल सकती है पेंशन? यहां जान लें पूरा कैल्कुलेशन और फॉर्म्युला
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget