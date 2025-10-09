Karwa Chauth 2025: करवाचौथ का त्योहार महिलाओं के लिए बेहद खास होता है. यह व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं. इस दिन महिलाएं सजती-संवरती हैं, नए कपड़े पहनती हैं और जेवरों से खुद को सजाती हैं. यही वजह है कि करवाचौथ से पहले बाजारों में सोने और चांदी की खरीदारी तेज हो जाती है.

इस साल 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा और त्योहार से पहले सोने-चांदी की कीमतों ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं. ऐसे में जिन लोगों ने पिछले साल यानी 2024 में खरीदी की थी, वे आज की कीमतों से तुलना जरूर करना चाहेंगे. तो आइए जानते हैं कि पिछले करवाचौथ पर सोने का भाव क्या था और आज 18 कैरेट की गोल्ड रिंग कितने की पड़ेगी?

पिछले करवाचौथ पर सोने का भाव क्या था

पिछले साल यानी 2024 में करवाचौथ के दिन 22 कैरेट सोना 72,930 रुपये प्रति 10 ग्राम था. वहीं 24 कैरेट सोना 79,570 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब बिक रहा था. अगर 18 कैरेट सोने की बात करें तो उसकी कीमत 59,670 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. यानी अगर किसी ने पिछले साल 5 ग्राम की 18 कैरेट की अंगूठी खरीदी होगी तो बिना मेकिंग चार्ज और टैक्स के करीब 29,835 रुपये में पड़ेगी.

2025 में कितनी बढ़ गई सोने की कीमत?

अब 2025 में करवाचौथ से पहले यानी 8 और 9 अक्टूबर को सोने और चांदी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. 24 कैरेट सोना 1,22,570 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. वहीं 22 कैरेट सोना 1,12,274 प्रति 10 ग्राम हो गया है. इसके अलावा 18 कैरेट सोना 91,928 प्रति 10 ग्राम है. यानि पिछले साल के मुकाबले 18 कैरेट सोने की कीमत में करीब 32,000 प्रति 10 ग्राम की भारी बढ़ोतरी हो चुकी है.

अगर आज 18 कैरेट की सोने की अंगूठी खरीदें तो कितने की पड़ेगी?

अगर आप इस करवाचौथ पर अपने लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए 18 कैरेट की अंगूठी खरीदने का सोच रहे हैं और आप एक 5 ग्राम की 18 कैरेट सोने की अंगूठी खरीदते हैं. मौजूदा रेट के अनुसार,18 कैरेट सोने का भाव 91,928 प्रति 10 ग्राम है यानी 5 ग्राम सोने की कीमत 45,964 होगी. ऐसे में अगर आज 18 कैरेट की सोने की अंगूठी खरीदें तो आज के समय में एक सिंपल 5 ग्राम 18 कैरेट की सोने की अंगूठी की कीमत मेकिंग चार्ज, GST और ब्रांड वैल्यू को जोड़कर 52,000 से 55,000 तक हो सकती है.

