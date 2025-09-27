हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Japan Bullet Train Fare: जापान में कितना है बुलेट ट्रेन का किराया, जानें एक किलोमीटर के लिए कितना होता है चार्ज?

Japan Bullet Train Fare: जापान की बुलेट ट्रेन अपनी तेज रफ्तार के लिए दुनिया भर में मशहूर है. आज हम जानेंगे कि जापान में बुलेट ट्रेन के सफर में कितना किराया लगता है. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Sep 2025 07:14 PM (IST)
Preferred Sources

Japan Bullet Train Fare: जापान की बुलेट ट्रेन अपनी जबरदस्त स्पीड के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यह ट्रेन यात्रियों को एक यादगार अनुभव देती है. भारत में भी जल्द ही बुलेट ट्रेन की सेवा शुरू होने जा रही है. मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में भारत का अब तक का सबसे गहरा अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया जा रहा है. लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि जापान में बुलेट ट्रेन का किराया कितना होता है. तो आइए जानते हैं इसका जवाब.

जापान में ट्रेन का किराया कैसे तय होता है?

आम ट्रेनों के विपरीत बुलेट ट्रेन का किराया किलोमीटर के हिसाब से तय नहीं होता. यहां पर तय की गई दूरी, ट्रेन के प्रकार और सीट के क्लास पर निर्भर होती है. अगर शहरों के अंदर की बात करें तो यहां पर सफर सस्ता होता है, जिसका किराया 100 से 300 येन के बीच होता है. अगर क्षेत्रीय यात्रा जैसी मध्यम दूरी की यात्रा की बात करें तो इसका किराया 500 से 1500 येन के बीच होता है. हालांकि आपको बता दें की स्पीड और इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी की वजह से बुलेट ट्रेन का किराया काफी ज्यादा होता है. यह रूट और ट्रेन के प्रकार के आधार पर 2500 येन से 19000 येन तक होता है.

रूट के हिसाब से बुलेट ट्रेन का किराया

टोक्यो स्टेशन से क्योटो स्टेशन तक का किराया लगभग 14000 येन है. क्योटो स्टेशन से शिन ओसाका स्टेशन तक का किराया 2500 येन है. इस रूट पर आम ट्रेन का किराया सिर्फ 570 येन होता है. छोटी यात्रा जैसे कि ओसाका स्टेशन से नारा स्टेशन तक का किराया 810 से 100 येन के बीच होता है.
शहर में सबवे से यात्रा करना काफी ज्यादा सस्ता है. इसके लिए टोक्यो स्टेशन से असाकुसा स्टेशन तक का किराया 300 येन है. लंबी दूरी के लिए टोक्यो स्टेशन से हिरोशिमा स्टेशन तक बुलेट ट्रेन का किराया लगभग 19000 येन है. जापान में बच्चों के लिए भी एक तय किराया है.


1 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त यात्रा मिलती है. इसी के साथ एक से 6 साल के बच्चों को बड़ों के साथ मुफ्त यात्रा मिलती है. एक वयस्क के साथ ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे होने चाहिए. इसी के साथ 6 से 12 साल के बच्चों के लिए किराया आधा हो जाता है और 12 से ज्यादा उम्र के बच्चों का पूरा किराया लगता है. जापान में बुलेट ट्रेन से यात्रा करना एक यादगार और शानदार अनुभव है. लेकिन इससे पहले कीमतों को जान लेना काफी ज्यादा बेहतर होता है. आपको जापान में जापान रेल के पास की भी सहूलियत मिलेगी. यह पास बिना किसी रोक टोक के यात्रा करने की सुविधा देता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 27 Sep 2025 02:43 PM (IST)
Embed widget