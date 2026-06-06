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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBeef Consumption: दुनिया में कहां खाया जाता है सबसे ज्यादा बीफ? पाकिस्तान तो लिस्ट में ही नहीं

Beef Consumption: दुनिया में कहां खाया जाता है सबसे ज्यादा बीफ? पाकिस्तान तो लिस्ट में ही नहीं

Beef Consumption: दुनिया भर में बीफ काफी ज्यादा खाया जाता है. आइए जानते हैं कि कौन सा देश बीफ खाने में सबसे आगे है. इस लिस्ट में कुछ ऐसे देशों के नाम हैं, जिन्हें जान आप चौंक जाएंगे.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 06 Jun 2026 06:39 AM (IST)
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  • अर्जेंटीना प्रति व्यक्ति बीफ खपत में दुनिया में सबसे आगे।
  • अमेरिका कुल बीफ खपत में विश्व का सबसे बड़ा देश है।
  • चीन दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, बड़ी आबादी कारण है।
  • आर्थिक कारणों से पाकिस्तान में बीफ की खपत काफी कम है।

Beef Consumption: दुनिया भर में बीफ सबसे ज्यादा खाए जाने वाले मांस में से एक है. लेकिन जिन देशों में सबसे ज्यादा बीफ खाया जाता है उनके नाम कई लोगों को हैरान कर सकते हैं. कई देशों में बीफ खाने-पीने का एक अहम हिस्सा है. लेकिन बड़ी आबादी और मवेशियों की भारी संख्या के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा बीफ खाने वाले देशों में शामिल नहीं है. 

प्रति व्यक्ति बीफ खपत में कौन सबसे आगे 

जब प्रति व्यक्ति बीफ खपत की बात आती है तो अर्जेंटीना दुनिया में पहले स्थान पर है. अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक अर्जेंटीना का एक औसत नागरिक हर साल लगभग 46.93 किलोग्राम बीफ खाता है. बीफ वहां की संस्कृति, खान-पान और कृषि अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है. अमेरिका सालाना प्रति व्यक्ति लगभग 38.01 किलोग्राम खपत के साथ दूसरे स्थान पर है. इसी के साथ ब्राजील भी इसके काफी करीब है और यहां हर साल प्रति व्यक्ति 35 से 39 किलोग्राम के बीच बीफ खाया जाता है.

ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी प्रमुख देशों में शामिल 

प्रति व्यक्ति खपत के मामले में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी दुनिया के सबसे बड़े बीफ खाने वाले देशों में शामिल हैं. ऑस्ट्रेलियाई लोग सालाना लगभग 26.99 किलोग्राम बीफ खाते हैं. इसी के साथ कनाडाई लोग औसतन लगभग 27.5 किलोग्राम खाते हैं.

कुल बीफ खपत में अमेरिका सबसे आगे 

हालांकि प्रति व्यक्ति खपत के मामले में अर्जेंटीना सबसे आगे है लेकिन जब पूरी आबादी के हिसाब से कुल खपत मापी जाती है तो अमेरिका पहले स्थान पर आता है. यह देश दुनिया में बीफ की कुल खपत का लगभग 17.8 प्रतिशत हिस्सा है. 

चीन दूसरे स्थान पर 

दुनिया भर में कुल बीफ खपत के मामले में चीन दूसरे स्थान पर है. हालांकि प्रति व्यक्ति खपत कई पश्चिमी देशों की तुलना में कम है लेकिन चीन की विशाल आबादी कुल मांग को बढ़ाती है. यह देश दुनिया का सबसे बड़ा बीफ आयातक भी है. 

पाकिस्तान क्यों शामिल नहीं? 

पाकिस्तान में बीफ आसानी से मौजूद होने के बावजूद दुनिया के बड़े उपभोक्ताओं की तुलना में यहां इसकी खपत का स्तर काफी कम है. अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना प्रति व्यक्ति बीफ की खपत लगभग 9.22 किलोग्राम है.

खपत कम होने में आर्थिक कारणों की बड़ी भूमिका है. बढ़ती महंगाई, परिवारों की कम इनकम और बार-बार आने वाली आर्थिक चुनौती की वजह से कई परिवारों के लिए नियमित रूप से मांस खाना काफी मुश्किल हो जाता है.

यह भी पढ़ेंः समुद्र में तैरता कचरे का यह द्वीप है कई देशों से भी बड़ा, जानें कौन फैंकता है यहां कूड़ा

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
Argentina USA  Beef Consumption
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