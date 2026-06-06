दुनिया में कहां खाया जाता है सबसे ज्यादा बीफ? पाकिस्तान तो लिस्ट में ही नहीं

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अर्जेंटीना प्रति व्यक्ति बीफ खपत में दुनिया में सबसे आगे।

अमेरिका कुल बीफ खपत में विश्व का सबसे बड़ा देश है।

चीन दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, बड़ी आबादी कारण है।

आर्थिक कारणों से पाकिस्तान में बीफ की खपत काफी कम है।

Beef Consumption: दुनिया भर में बीफ सबसे ज्यादा खाए जाने वाले मांस में से एक है. लेकिन जिन देशों में सबसे ज्यादा बीफ खाया जाता है उनके नाम कई लोगों को हैरान कर सकते हैं. कई देशों में बीफ खाने-पीने का एक अहम हिस्सा है. लेकिन बड़ी आबादी और मवेशियों की भारी संख्या के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा बीफ खाने वाले देशों में शामिल नहीं है.

प्रति व्यक्ति बीफ खपत में कौन सबसे आगे

जब प्रति व्यक्ति बीफ खपत की बात आती है तो अर्जेंटीना दुनिया में पहले स्थान पर है. अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक अर्जेंटीना का एक औसत नागरिक हर साल लगभग 46.93 किलोग्राम बीफ खाता है. बीफ वहां की संस्कृति, खान-पान और कृषि अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है. अमेरिका सालाना प्रति व्यक्ति लगभग 38.01 किलोग्राम खपत के साथ दूसरे स्थान पर है. इसी के साथ ब्राजील भी इसके काफी करीब है और यहां हर साल प्रति व्यक्ति 35 से 39 किलोग्राम के बीच बीफ खाया जाता है.

ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी प्रमुख देशों में शामिल

प्रति व्यक्ति खपत के मामले में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी दुनिया के सबसे बड़े बीफ खाने वाले देशों में शामिल हैं. ऑस्ट्रेलियाई लोग सालाना लगभग 26.99 किलोग्राम बीफ खाते हैं. इसी के साथ कनाडाई लोग औसतन लगभग 27.5 किलोग्राम खाते हैं.

कुल बीफ खपत में अमेरिका सबसे आगे

हालांकि प्रति व्यक्ति खपत के मामले में अर्जेंटीना सबसे आगे है लेकिन जब पूरी आबादी के हिसाब से कुल खपत मापी जाती है तो अमेरिका पहले स्थान पर आता है. यह देश दुनिया में बीफ की कुल खपत का लगभग 17.8 प्रतिशत हिस्सा है.

चीन दूसरे स्थान पर

दुनिया भर में कुल बीफ खपत के मामले में चीन दूसरे स्थान पर है. हालांकि प्रति व्यक्ति खपत कई पश्चिमी देशों की तुलना में कम है लेकिन चीन की विशाल आबादी कुल मांग को बढ़ाती है. यह देश दुनिया का सबसे बड़ा बीफ आयातक भी है.

पाकिस्तान क्यों शामिल नहीं?

पाकिस्तान में बीफ आसानी से मौजूद होने के बावजूद दुनिया के बड़े उपभोक्ताओं की तुलना में यहां इसकी खपत का स्तर काफी कम है. अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना प्रति व्यक्ति बीफ की खपत लगभग 9.22 किलोग्राम है.

खपत कम होने में आर्थिक कारणों की बड़ी भूमिका है. बढ़ती महंगाई, परिवारों की कम इनकम और बार-बार आने वाली आर्थिक चुनौती की वजह से कई परिवारों के लिए नियमित रूप से मांस खाना काफी मुश्किल हो जाता है.

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