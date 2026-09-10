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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या होते हैं कॉन्सुलेट और एम्बेसी? इनमें क्या होता है अंतर

क्या होते हैं कॉन्सुलेट और एम्बेसी? इनमें क्या होता है अंतर

Embassy VS Consulate: हाल ही में इजरायल ने ब्रिटेन के कॉन्सुलेट को बंद कर देने की घोषणा की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्यों लिया गया यह फैसला और एम्बेसी और कॉन्सुलेट में क्या फर्क होता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 10 Sep 2026 05:08 PM (IST)
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  • इज़रायल ने वेस्ट बैंक पर ब्रिटेन के रुख से दूतावास बंद करने की घोषणा।
  • दूतावास राजधानी में मुख्य कार्यालय, उच्च स्तरीय राजनीतिक संबंध संभालता है।
  • वाणिज्य दूतावास क्षेत्रीय कार्यालय, नागरिकों को वीज़ा-पासपोर्ट सेवाएँ देता है।
  • यह व्यापार, पर्यटन भी बढ़ावा देता है और आपात स्थिति में मदद।

Embassy VS Consulate: वेस्ट बैंक के कब्जे वाले इलाकों में इजरायली बस्तियों से सामान के इंपोर्ट पर रोक लगाने के ब्रिटेन के फैसले पर इजरायल ने कड़ा रुख अपनाया है. इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने इस बात की घोषणा की है कि ब्रिटेन के इस कदम के बाद इजरायल यरुशलम में यूके का वाणिज्य दूतावास यानी कॉन्सुलेट बंद कर देगा. इसके बाद विदेशों में राजनयिक मिशनों की भूमिका पर फिर से ध्यान खींचा है. लेकिन असल में एम्बेसी और कॉन्सुलेट क्या होता है और इसमें क्या अंतर है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

एम्बेसी क्या है? 

एम्बेसी किसी एक देश का दूसरे देश में मुख्य कार्यालय होता है. यह आमतौर पर मेजबान देश की राजधानी में काम करता है और दोनों सरकारों के बीच बातचीत का मुख्य जरिया होता है. उदाहरण के लिए भारत में विदेशी एम्बेसी मुख्य रूप से नई दिल्ली में स्थित हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यह देश की राजधानी और सरकार का केंद्र है. एम्बेसी का प्रमुख एम्बेसडर होता है. यह अपने देश की सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और मेजबान सरकार के साथ एक जरूरी राजनयिक कड़ी के तौर पर काम करता है.


क्या होते हैं कॉन्सुलेट और एम्बेसी? इनमें क्या होता है अंतर

एम्बेसी क्या काम करती है?

एम्बेसी मुख्य रूप से उच्च स्तरीय राजनीतिक और राजनयिक मामलों को संभालती है. वे सरकारों के बीच बातचीत को आसान बनाते हैं और विदेश नीति, रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक संबंधों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर काम करते हैं. 

देशों के बीच बड़ी बातचीत, संधियों और समझौतों में उनके दूतावास के जरिए राजनयिक चर्चाएं शामिल हो सकती हैं. एम्बेसी मेजबान देश में अपने देश की संस्कृति, नीतियों और हितों को भी बढ़ावा दे सकते हैं. आसान शब्दों में कहें तो दूतावास मुख्य रूप से सरकार से सरकार के संबंधों को संभालता है. 

कॉन्सुलेट क्या है? 

कॉन्सुलेट एक छोटा राजनयिक कार्यालय होता है जो एंबेसी के अधिकार क्षेत्र में काम करता है. एम्बेसी के उलट कोई देश अपनी जरूरत के हिसाब से दूसरे देश के अलग-अलग शहरों में कई कॉन्सुलेट स्थापित कर सकता है. 

कॉन्सुलेट आमतौर पर बड़े व्यापारिक, औद्योगिक या फिर पर्यटन केंद्रों में स्थित होते हैं. उदाहरण के लिए भारत में नई दिल्ली में अपने दूतावास के अलावा देश के मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में कॉन्सुलेट हो सकते हैं. कॉन्सुलेट का प्रमुख कॉन्सुल जनरल या कोई दूसरे कॉन्सुलर अधिकारी होते हैं.


क्या होते हैं कॉन्सुलेट और एम्बेसी? इनमें क्या होता है अंतर

कॉन्सुलेट क्या काम करता है? 

कॉन्सुलेट का काम आम नागरिकों, यात्रियों और व्यवसायों से ज्यादा निकटता से जुड़ा होता है. इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक वीजा और पासपोर्ट सेवा देना होता है. कॉन्सुलेट उन लोगों के वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं जो उनके देश की यात्रा करना चाहते हैं‌ और साथ ही अपने देश के नागरिकों को पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट से जुड़ी कुछ सेवाएं भी देते हैं. 

वे उन नागरिकों की भी मदद कर सकते हैं जिन्हें विदेश में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इन मुश्किलों में यात्रा के डॉक्यूमेंट खो जाना, किसी दुर्घटना का शिकार होना, गिरफ्तार होना या फिर कोई और इमरजेंसी स्थिति. मदद कितनी मिलेगी यह वहां के कानून और मामले की स्थिति पर निर्भर करता है. 

कॉन्सुलेट व्यापार को भी बढ़ावा देते हैं 

कॉन्सुलेट का काम सिर्फ नागरिकों को सेवा देना ही नहीं है. वे दोनों देशों के बीच व्यापार, कॉमर्स और टूरिज्म को मजबूत करने में भी मदद करते हैं. वे बिजनेस को जोड़ सकते हैं, निवेश के मौकों को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने देश और जिस देश में वे स्थित हैं वहां की कंपनी के बीच कमर्शियल संबंधों को सपोर्ट कर सकते हैं.

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एम्बेसी और कॉन्सुलेट के बीच का अंतर 

इनके बीच का अंतर समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि उनके मुख्य कामों को देखा जाए. एम्बेसी मुख्य डिप्लोमेटिक ऑफिस होती है और इसी के साथ कॉन्सुलेट एक रीजनल ऑफिस होता है जो ज्यादातर पब्लिक, कमर्शियल और कॉन्सुलेट सेवा पर ध्यान देता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Embassy VS Consulate Diplomatic Mission Consulate Functions
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