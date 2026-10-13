विपक्षी नेताओं से क्यों नहीं मिले CJI, कहां फंस रहा पेंच?

बीते दिन चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच जारी खींचतान के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं के बीच होने वाली मुलाकात टल गई. राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेता चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के SIR और फॉर्म-6 से जुड़ी शिकायतों को लेकर मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय मांग रहे थे. हालांकि, चीफ जस्टिस ने एक आधिकारिक पत्र भेजकर इस व्यक्तिगत मुलाकात से साफ इनकार कर दिया. आइए जानें कि इस मामले में कहां पेंच फंसा.

सीजेआई ने चिट्टी में क्या दिया जवाब?

अपने जवाब में सीजेआई ने पूरी विनम्रता और स्पष्टता के साथ समझाया कि देश की संवैधानिक व्यवस्था में एक जज के लिए अदालत से बाहर किसी राजनीतिक विषय या लंबित मामले पर व्यक्तिगत चर्चा करना संभव नहीं है. उन्होंने विपक्षी नेताओं को आश्वस्त भी किया कि न्यायपालिका के दरवाजे हर नागरिक और संगठन के लिए हमेशा खुले हैं. यदि किसी दल या व्यक्ति को चुनाव आयोग की प्रक्रिया से कोई आपत्ति है, तो वे वैधानिक तरीके से सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल कर सकते हैं, जिस पर संविधान के दायरे में रहकर निष्पक्ष सुनवाई की जाएगी.

सीजेआई ने मुलाकात से क्यों किया इनकार?

मुख्य न्यायाधीश के इस इनकार की मुख्य वजह भारतीय न्यायपालिका की वर्षों पुरानी स्थापित परंपरा और प्रशासनिक प्रोटोकॉल है. कानून के मुताबिक, जो मामले पहले से ही अदालत के विचार के अधीन हैं, उन पर कोर्ट रूम से बाहर कोई चर्चा नहीं की जा सकती है. चूंकि फॉर्म-6 और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ी कई याचिकाएं पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, इसलिए किसी भी पक्ष के नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात करना न्यायिक निष्पक्षता के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन होगा.

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न्यायिक आचार संहिता और नैतिक दायरा

भारतीय सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने 7 मई 1997 को न्यायाधीशों के आचरण को लेकर एक ऐतिहासिक आचार संहिता को स्वीकार किया था. इस संहिता के नियम 6 और 8 में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि किसी भी न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए सार्वजनिक जीवन में एक निश्चित दूरी बनाए रखनी चाहिए. इसके तहत जज किसी भी राजनीतिक बहस, जन आंदोलन या सार्वजनिक विवादों का हिस्सा नहीं बन सकते और न ही सार्वजनिक मंचों से ऐसे विषयों पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं.

लंबित और भविष्य के मामलों पर तटस्थता

न्यायिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कोई भी कार्यरत जज उन मामलों पर कोई बयान या टिप्पणी नहीं दे सकता, जो या तो अदालत में चल रहे हैं या निकट भविष्य में न्यायिक फैसले के लिए उनके सामने आ सकते हैं. यही वजह है कि देश के बड़े से बड़े सामाजिक, राजनीतिक या ज्वलंत मुद्दों पर भी न्यायाधीश बाहर किसी भी तरह की राय देने से पूरी तरह बचते हैं. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इसी उच्च नैतिक परंपरा का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है.





अदालत का वैधानिक विकल्प और न्याय का दरवाजा

अपने संदेश में चीफ जस्टिस ने यह पूरी तरह साफ कर दिया कि मुलाकात से इनकार करने का मतलब न्याय के रास्ते बंद होना बिल्कुल नहीं है. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका निष्पक्षता से काम करती है और अगर किसी भी पक्ष को चुनाव प्रक्रिया या प्रशासनिक फैसलों से कोई शिकायत है, तो उनके लिए अदालत के दरवाजे हमेशा खुले हैं. कोई भी पक्ष उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए याचिका दायर कर सकता है, जिस पर पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत विचार किया जाएगा.

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