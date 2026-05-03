गर्मियों में ज्यादा क्यों होती हैं आग लगने की घटनाएं, जानें देश में हर साल अग्निकांडों से कितनी मौतें?
दिल्ली के विवेक विहार में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई. देश में गर्मियों के दौरान हर साल आग लगने के हादसे काफी बढ़ जाते हैं, जिनमें लोग जान गंवाते हैं. आइए इन खतरनाक आंकड़ों के बारे में बताएं.
- विवेक विहार आग: नौ लोगों की मौत, चार मंजिला इमारत भस्म.
- गर्मी में बढ़ता है आग का खतरा, बिजली उपकरणों से लोड.
- सूखा मौसम और लापरवाही से आग फैलती है, जानलेवा.
- घर के अंदर 70% मौतें, फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी.
गर्मी के मौसम में पारा चढ़ते ही देश के अलग-अलग हिस्सों से आग लगने की डरावनी खबरें आने लगती हैं. दिल्ली के विवेक विहार इलाके में हुआ अग्निकांड इसका सबसे बड़ा और दर्दनाक सबूत है, जहां एक चार मंजिला इमारत में भयंकर आग लगने से नौ लोगों की जान चली गई. आखिर गर्मी के इन महीनों में ही आग लगने की घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती हैं? सरकारी रिकॉर्ड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल हजारों लोग इन अग्निकांडों में अपनी जान गंवा देते हैं. आइए समझते हैं इस जानलेवा खतरे के पीछे के असली कारण और देश में होने वाले नुकसान का पूरा सच.
दिल्ली के विवेक विहार में आग का भयानक मंजर
पूर्वी दिल्ली के शाहदरा स्थित विवेक विहार इलाके में एक चार मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई. इस इमारत के छह फ्लैट्स के अंदर रखे घरेलू सामान में आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया. राहत और बचाव कार्य के दौरान इस इमारत की अलग-अलग मंजिलों से कुल नौ झुलसे हुए शव बरामद किए गए. दिल्ली पुलिस ने सभी शवों को जांच के लिए क्राइम टीम को सौंप दिया है.
गर्मी में ज्यादा आग लगने की क्या वजहे हैं?
सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इसका सबसे मुख्य कारण भीषण गर्मी और पारा बढ़ना है. इन दिनों में घरों और दफ्तरों में एयर कंडीशनर (AC), कूलर और फ्रिज जैसे भारी बिजली उपकरण लगातार चलते रहते हैं. इसके चलते बिजली के तारों पर अत्यधिक लोड पड़ता है. अत्यधिक लोड और मेंटेनेंस की कमी के कारण तार अंदर ही अंदर बहुत जल्दी गर्म होकर पिघल जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा पैदा हो जाता है और देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो जाता है.
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ओवरहीटिंग से होता है नुकसान
गर्मियों के दौरान एयर कंडीशनिंग यूनिट और बिजली के ट्रांसफार्मर बहुत ऊंचे तापमान में काम करते हैं. इसके चलते वे काफी जल्दी ओवरहीट यानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जिससे अचानक आग भड़क उठती है. कई इमारतों में बिजली के पुराने सिस्टम और घटिया वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो गर्मियों में बढ़े हुए बिजली के लोड को बिल्कुल नहीं संभाल पाते हैं. इसके अलावा वाहनों में भी गर्मी के कारण शॉर्ट सर्किट या ईंधन के वाष्प में तब्दील होकर गर्म होने से अचानक आग लग जाती है.
सूखे मौसम का खतरनाक असर
मौसम का सूखापन और हवा में नमी का कम होना भी आग फैलने की एक बड़ी वजह है. अत्यधिक गर्मी की वजह से सूखी घास, पेड़-पौधे और कचरे के ढेर पूरी तरह सूख जाते हैं. ऐसे में अगर कोई छोटी सी चिंगारी या बीड़ी-सिगरेट का टुकड़ा भी वहां गिर जाए, तो वह बहुत जल्द एक बड़ी आग का रूप ले लेता है. इसके अलावा घरों की रसोई में गैस सिलेंडर का फटना, लापरवाही बरतना और ज्वलनशील पदार्थों को खुले में छोड़ देना भी गर्मियों में बड़े हादसों का कारण बनता है.
हर साल मौत के डरावने आंकड़े
भारत में हर साल होने वाले अग्निकांडों में मरने वालों की संख्या बेहद चौंकाने वाली है. सरकारी आंकड़ों और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल आग लगने की घटनाओं से लगभग 12,000 से लेकर 27,027 तक लोगों की मौत हो जाती है. इसका मतलब यह है कि देश में प्रतिदिन औसतन 35 से लेकर 60 से ज्यादा लोग आग की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि देश में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी कितनी भारी पड़ती है.
घरों के अंदर सबसे ज्यादा खतरा
एनसीआरबी के रिकॉर्ड बताते हैं कि आग लगने से होने वाली कुल मौतों में से 70 फीसदी से ज्यादा मौतें घरों के अंदर यानी रसोई, रिहायशी अपार्टमेंट और फ्लैट्स में होती हैं. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे अधिक आबादी और उद्योगों वाले राज्यों में आग से होने वाली मौतें सबसे ज्यादा दर्ज की जाती हैं. इसके अलावा आग से निकलने वाले जानलेवा धुएं और प्रदूषण के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में हर साल 15 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जो एक गंभीर संकट है.
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Source: IOCL