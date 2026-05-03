हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIce Cream History: कैसे हुआ था आइसक्रीम का आविष्कार, जानें भारत में सबसे पहले किसने बनाई थी?

Ice Cream History: कैसे हुआ था आइसक्रीम का आविष्कार, जानें भारत में सबसे पहले किसने बनाई थी?

Ice Cream History: अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि आइसक्रीम आज के जमाने की कोई चीज है. लेकिन इसका आविष्कार सदियों पहले हो गया था. आइए जानते हैं कैसे?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 May 2026 09:57 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत में मुगलकाल में कुल्फी, बाद में नेचुरल आइसक्रीम आई।

Ice Cream History: आइसक्रीम भले ही आज के जमाने की चीज लगती हो लेकिन इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है. इसका श्रेय किसी एक इंसान को नहीं दिया जाता बल्कि यह धीरे-धीरे विकसित हुई है. इसमें अलग-अलग संस्कृतियों ने अपना-अपना अंदाज जोड़ा है. 

आइसक्रीम की प्राचीन जड़ें 

इतिहासकार आइसक्रीम के सबसे शुरुआती रूप का पता प्राचीन चीन में लगभग 3000 ऐसा पूर्व तक लगाते हैं. वहां के लोग दूध और चावल को मिलाकर प्राकृतिक बर्फ की मदद से जमाते थे. यह आज की आइसक्रीम की तरह मलाईदार तो नहीं थी लेकिन इसने फ्रोजन डेजर्ट की नींव जरूर रखी.

कुछ सदियों बाद लगभग 500 ईसा पूर्व में ईरान में लोगों ने इसका एक और बेहतर रूप तैयार किया.  वे बर्फ को याखचाल नाम की खास जगह में जमा करके रखते थे. वे उसे अंगूर के रस, केसर और गुलाब जल के साथ मिलाकर एक ऐसी चीज बनाते थे जो आज के फालूदा से काफी मिलती-जुलती थी.

यूरोप तक कैसे पहुंची आइसक्रीम?

मशहूर यात्री मार्को पोलो को अक्सर 13वीं सदी में चीन से इटली तक आइसक्रीम बनाने की शुरुआती विधि लाने का श्रेय दिया जाता है.  वहां से यह विचार पूरे यूरोप में फैला और धीरे-धीरे विकसित होकर आज के डेजर्ट के रूप में तैयार हो गया. 1843 में एक बड़ा मोड़ तब आया जब नैन्सी जॉनसन ने हाथ से चलने वाली आइसक्रीम मशीन का आविष्कार किया और उसे पेटेंट करवाया.

भारत का पहला फ्रोजन डेजर्ट 

आधुनिक आइसक्रीम ब्रांडों के आने से काफी पहले ही भारत के पास अपना खुद का एक फ्रोजन डेजर्ट मौजूद था-कुल्फी. यह डेजर्ट 16वीं सदी में मुगल काल के दौरान काफी लोकप्रिय हुआ. सम्राट अकबर के शासनकाल में हिंदू कुश पहाड़ों से बर्फ मंगवाई जाती थी और इसका इस्तेमाल सूखे मेवों और मसाले से बने गाढ़े दूध को जमाने के लिए किया जाता था. 

भारत में आधुनिक आइसक्रीम 

भारत में आधुनिक आइसक्रीम काफी बाद में 1940 के दशक में आई. सतीश सोना ने क्वालिटी ब्रांड की शुरुआत की. यह देश में व्यावसायिक तौर पर बनाए जाने वाली आइसक्रीम की शुरुआत थी. क्वालिटी ने वनीला और स्ट्रॉबेरी जैसे पश्चिमी फ्लेवर पेश किए और ये जल्द ही मशहूर हो गए.

बाद के सालों में रघुनाथन कामथ ने असली फलों के फ्लेवर पर ध्यान केंद्रित करके इस उद्योग में क्रांति ला दी. उनका ब्रांड नेचुरल आइसक्रीम आर्टिफिशियल फ्लेवर के बजाय ताजी सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए मशहूर हो गया.

यह भी पढ़ें: दुनिया में किसके पास है सबसे तगड़ा 'इमरजेंसी अलर्ट' सिस्टम, जानें कब-कब बज उठता है मोबाइल का सायरन?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 03 May 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Kulfi Ice Cream History China Dessert
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Ice Cream History: कैसे हुआ था आइसक्रीम का आविष्कार, जानें भारत में सबसे पहले किसने बनाई थी?
कैसे हुआ था आइसक्रीम का आविष्कार, जानें भारत में सबसे पहले किसने बनाई थी?
जनरल नॉलेज
Gujaratis Worship Sikotar Mata : गुजराती लोग क्यों करते हैं सिकोतर माता की पूजा, यमन के द्वीप से क्या है इसका लिंक?
गुजराती लोग क्यों करते हैं सिकोतर माता की पूजा, यमन के द्वीप से क्या है इसका लिंक?
जनरल नॉलेज
Tallest Buildings: इन देशों में हैं दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची इमारतें, जानें भारत किस नंबर पर?
इन देशों में हैं दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची इमारतें, जानें भारत किस नंबर पर?
जनरल नॉलेज
Crude Oil: फारस की खाड़ी में ही क्यों है इतना कच्चा तेल, दुनिया में कहीं और क्यों नहीं?
फारस की खाड़ी में ही क्यों है इतना कच्चा तेल, दुनिया में कहीं और क्यों नहीं?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', ईरान संग बातचीत के बीच अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
बिहार
बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट
बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट
विश्व
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
आईपीएल 2026
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
बॉलीवुड
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
विश्व
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने PAK के जरिए US भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
बिजनेस
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
ऑटो
हाइब्रिड अवतार में Mahindra लॉन्च कर सकती है XUV 7XO, टेस्टिंग के दौरान किया गया स्पॉट
हाइब्रिड अवतार में Mahindra लॉन्च कर सकती है XUV 7XO, टेस्टिंग के दौरान किया गया स्पॉट
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget