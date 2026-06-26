हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस्लाम में किन गैर-मुस्लिम महिलाओं से बिना धर्म परिवर्तन शादी की है इजाजत, नहीं जानते होंगे आप ये नियम

इस्लाम में किन गैर-मुस्लिम महिलाओं से बिना धर्म परिवर्तन शादी की है इजाजत, नहीं जानते होंगे आप ये नियम

वैसे तो इस्लाम धर्म में किसी भी गैर-मुस्लिम से निकाह करने से पहले उसका धर्म परिवर्तन कराना जरूरी होता है. लेकिन कुछ धर्म ऐसे भी हैं, जिनसे अगर मुस्लिम निकाह करें तो धर्मांतरण की जरूरत नहीं होती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 26 Jun 2026 06:35 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के अलग-अलग देशों और धर्मों में शादी-ब्याह को लेकर विभिन्न तरीके के नियम-कानून और परंपराएं चलती हैं. जब बात इस्लामी कानून यानि शरिया की आती है तो इसमें गैर-मुस्लिमों से निकाह को लेकर बहुत स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं. आमतौर पर इस्लाम में मान्यता है कि गैर-मुस्लिम से शादी करने से पहले उसका धर्मांतरण करना अनिवार्य शर्त है, लेकिन हर गैर-मुस्लिम के साथ शादी के लिए यह नियम लागू नहीं होता है. इस्लाम के नियमों में कुछ खास गैर-मुस्लिम महिलाओं को खास छूट मिली है, जिसके जरिए एक मुस्लिम पुरुष बिना उनका मजहब बदलवाए भी कानूनी तौर पर निकाह कर सकता है.

किन गैर मुस्लिम महिलाओं से बिना धर्म परिवर्तन के हो सकता है निकाह?

शरिया कानून के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष को हर गैर मुस्लिम महिला से शादी करने की इजाजत नहीं है, बल्कि इसके लिए एक खास दायरा तय किया गया है. इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान के अनुसार मुस्लिम पुरुष सिर्फ अह्लुल-किताब यानि उन धर्मों की महिलाओं से बिना धर्म परिवर्तन करवाए शादी कर सकता है, जिनके पास अपनी पाक किताबें हैं. इस क्रम में मुख्य रूप से ईसाई और यहूदी धर्म को मानने वाली महिलाएं शामिल हैं. इन दोनों धर्मों को मानने वालों के पास बाइबल और तौरात जैसी पवित्र किताबें हैं, इसलिए इस्लाम में इनको शादी के योग्य माना गया है.

शादी के लिए साफ होना चाहिए चरित्र

भले ही शरिया कानून में ईसाई और यहूदी महिलाओं से निकाह की अनुमति मिली है, लेकिन इसके पीछे एक महत्वपूर्णं और अनिवार्य शर्त जुड़ी हुई है. इस्लाम के नियम के अनुसार, निकाह केवल उन्हीं अह्लुल-किताब महिलाओं से हो सकता है जो मुह्सनात हों, मतलब कि चरित्रवान, संस्कारी और पवित्र आचरण वाली हों. अगर कोई ईसाई या यहूदी महिला समाज में अच्छे चरित्र और नैतिक मूल्यों वाली है, तभी एक मुस्लिम पुरुष बिना उसका मजहब बदलवाए उससे निकाह की रस्म कर सकता है.

मुस्लिम महिलाओं के लिए लागू होते हैं अलग नियम

यहां एक खास बात यह है कि ये नियम केवल मुस्लिम पुरुषों के लिए ही लागू होता है, महिलाओं के लिए नहीं. इस्लामी कानून में किसी भी मुस्लिम महिला को इस बात की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है कि वह किसी भी गैर मुस्लिम पुरुष भले ही वह ईसाई या यहूदी क्यों न हो, से बिना धर्म परिवर्तन कराए निकाह कर सके. अगर कोई मुस्लिम महिला किसी गैर मुस्लिम पुरुष से शादी करना चाहती है तो पुरुष को अनिवार्य रूप से पहले इस्लाम को अपनाना होगा, नहीं तो निकाह मान्य नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: Muslim Population In World: दुनिया के किस देश में सबसे तेजी से बढ़ रहे मुसलमान, 50 साल बाद कितनी हो जाएगी इनकी आबादी?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
Islamic Marriage Rules Nikah Without Conversion
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
इस्लाम में किन गैर-मुस्लिम महिलाओं से बिना धर्म परिवर्तन शादी की है इजाजत, नहीं जानते होंगे आप ये नियम
इस्लाम में किन गैर-मुस्लिम महिलाओं से बिना धर्म परिवर्तन शादी की है इजाजत, नहीं जानते होंगे आप ये नियम
जनरल नॉलेज
Nihang Sikhs: कौन होते हैं निहंग सिख, आम सरदारों से ये कितने अलग; क्या होता है 'निहंग' का मतलब?
कौन होते हैं निहंग सिख, आम सरदारों से ये कितने अलग; क्या होता है 'निहंग' का मतलब?
जनरल नॉलेज
दो-दो प्रधानमंत्री देने के बाद भी क्यों राजनीतिक दल नहीं बना RSS, क्या है इसके पीछे की वजह?
दो-दो प्रधानमंत्री देने के बाद भी क्यों राजनीतिक दल नहीं बना RSS, क्या है इसके पीछे की वजह?
जनरल नॉलेज
व्हाइट हाउस जैसा घर बनाने में कितना आएगा खर्च? जानिए सरिए सीमेंट का पूरा हिसाब किताब
व्हाइट हाउस जैसा घर बनाने में कितना आएगा खर्च? जानिए सरिए सीमेंट का पूरा हिसाब किताब
Advertisement

वीडियोज

Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
अयोध्या पहुंचने पर CM योगी ने केजरीवाल को घेरा तो AAP संयोजक बोले- 'महाराज जी, आपकी कुर्सी...'
अयोध्या पहुंचने पर CM योगी ने केजरीवाल को घेरा तो AAP संयोजक बोले- 'महाराज जी, आपकी कुर्सी...'
विश्व
वेनेजुएला में तबाही के एक दिन बाद फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 6.7 की तीव्रता से कांपी धरती
वेनेजुएला में तबाही के एक दिन बाद फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 6.7 की तीव्रता से कांपी धरती
क्रिकेट
Jai Moondra Profile: राजस्थान के जय मूंदड़ा का डेब्यू, टीम इंडिया नहीं आयरलैंड से मिला मौका; दिलचस्प है इस 'भारतीय' क्रिकेटर की कहानी
राजस्थान के जय मूंदड़ा का डेब्यू, टीम इंडिया नहीं आयरलैंड से मिला मौका; दिलचस्प है कहानी
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' ने 5 बजे तक तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
धुआंधार कमाई कर रही 'वेलकम टू द जंगल', 5 बजे तक तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
विश्व
चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा
चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
दिल्ली NCR
Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?
दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?
बिहार
मुहर्रम पर विवाद! दरभंगा में ASI को मारी गोली, गुस्साई भीड़ ने हमलावर को मार डाला
मुहर्रम पर विवाद! दरभंगा में ASI को मारी गोली, गुस्साई भीड़ ने हमलावर को मार डाला
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget