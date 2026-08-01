राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस, क्या इससे चली जाएगी सांसदी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस; आपत्तिजनक शब्दों का आरोप।

लोकसभा स्पीकर जांच कर इसे विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं।

समिति कार्रवाई, चेतावनी, माफी या अस्थायी निलंबन की सिफारिश कर सकती है।

बयान रिकॉर्ड से हटने के कारण सदस्यता जाने की संभावना काफी कम है।

Rahul Gandhi Privilege Motion: मानसून सत्र के दौरान एंटी पेपर लिक बिल पास होने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़ा एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. इस विवाद के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं. भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपा है. उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने बहस के दौरान नागरिकों के एक खास वर्ग को इडियट्स और अंधभक्त कहकर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है. अब इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विशेषाधिकार प्रस्ताव की वजह से किसी सांसद की संसदीय सदस्यता जा सकती है? आइए जानते हैं क्या कहता है कानून.

सांसदों की बोलने की आजादी

संसद के सदस्यों को सदन के अंदर बोलने के दौरान विशेष सुरक्षा मिलती है. लेकिन यह सुरक्षा असीमित नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 105 (2) के तहत संसदीय कार्यवाही के दौरान दिए गए बयानों के लिए सांसदों पर किसी भी अदालत में कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती. हालांकि यह संवैधानिक छूट उन्हें संसद के अपने अनुशासनात्मक नियमों से मुक्त नहीं करती है.

लोकसभा नियम 352 के मुताबिक सदस्यों को बिना किसी सबूत के किसी दूसरे सदस्य के खिलाफ व्यक्तिगत, अपमानजनक या फिर मानहानिपूर्ण आरोप नहीं लगाने चाहिए. इस वजह से संसद में बोलने की आजादी सदन के नियम और मर्यादा के अधीन है.

विशेषाधिकार हनन का नोटिस क्या है?

विशेषाधिकार हनन तब होता है जब संसद या फिर उसके सदस्यों के अधिकारों या फिर विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है. यह सदन की अवमानना से अलग है. सदन की अवमानना का मतलब है कोई भी ऐसा काम या फिर बयान जिससे संसद की गरिमा कम हो या फिर उसके कामकाज में बाधा आए. रिपोर्ट के मुताबिक अनुराग ठाकुर ने अपनी शिकायत में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इन दोनों आधारों का जिक्र किया है. आरोप विशेषाधिकार हनन के दायरे में आते हैं या फिर नहीं इसका फैसला आखिरकार संसदीय प्रक्रिया के जरिए ही किया जा सकता है.





नोटिस सौंपे जाने के बाद क्या होता है?

पहला फैसला लोकसभा स्पीकर का होता है. नियम 222 के तहत स्पीकर इस बात की जांच करते हैं कि क्या शिकायत से prima facie कोई मामला बनता है. अगर स्पीकर को इसमें कोई दम नहीं लगता तो मामले को तुरंत खारिज किया जा सकता है.

अगर शिकायत सही लगती है तो इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है. यह 15 सदस्यों वाली संसदीय समिति होती है जिसमें अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. समिति सबूत की जांच करती है, शिकायतकर्ता और आरोपी सदस्य दोनों की बात सुनती है और अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करती है.

इसके बाद समिति की सिफारिश लोकसभा के सामने रखी जाती है, जहां किसी भी प्रस्तावित कार्रवाई के लिए सदन के मंजूरी जरूरी होती है.

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सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है?

विशेषाधिकार जांच का नतीजा कथित गलत व्यवहार की गंभीरता पर निर्भर करता है. समिति बिना किसी कार्रवाई के मामले को बंद करने, चेतावनी जारी करने या फिर सदस्य को सदन के सामने बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देने की सिफारिश कर सकती है.

ज्यादा गंभीर मामलों में सदन सदस्य को एक तय समय के लिए निलंबित कर सकता है. इससे वे अपनी सदस्यता को बनाए रखते हुए भी संसदीय कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते.

सबसे कठोर सजा सदन से निष्कासन है. लेकिन इसके लिए लोकसभा की बहुमत से मंजूरी की जरूरत होती है और इसे एक असाधारण उपाय माना जाता है.





क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जा सकती है?

संसदीय परंपरा के आधार पर इसकी संभावना काफी कम लगती है. विवाद का कारण बने बयानों को कथित तौर पर पीठासीन अधिकारी द्वारा आधिकारिक संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया गया था. संसदीय परंपरा के तहत हटाए गए शब्दों को ऐसा माना जाता है जैसे वह आधिकारिक कार्यवाही का हिस्सा ही ना हों. इससे सिर्फ उसी आधार पर सबसे कठोर सजा को सही ठहराना मुश्किल हो जाता है.

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