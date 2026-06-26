संख्या के लिहाज से देखा जाए तो यह बढ़ोतरी लगभग 34.7 करोड़ की है, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर मुस्लिम आबादी 2 अरब के आंकड़े को पार कर चुकी है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि, दुनिया के अन्य आबादियों की औसत विकास दर से दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है.