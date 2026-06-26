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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMuslim Population In World: दुनिया के किस देश में सबसे तेजी से बढ़ रहे मुसलमान, 50 साल बाद कितनी हो जाएगी इनकी आबादी?

Muslim Population In World: दुनिया के किस देश में सबसे तेजी से बढ़ रहे मुसलमान, 50 साल बाद कितनी हो जाएगी इनकी आबादी?

Muslim Population In World: दुनिया में हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है. चलिए जानें कि अगले 50 सालों में किस धर्म की आबादी किस देश में सबसे ज्यादा हो जाएगी.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 26 Jun 2026 12:12 PM (IST)
Muslim Population In World: दुनिया में हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है. चलिए जानें कि अगले 50 सालों में किस धर्म की आबादी किस देश में सबसे ज्यादा हो जाएगी.

Muslim Population In World: दुनिया भर में अलग-अलग धर्मों और उनकी आबादी को लेकर रिसर्च होते रहते हैं. ऐसी कई संस्थाएं हैं जो कि जनसंख्या के आंकड़ों पर पैनी नजरें रखती हैं. रिपोर्ट बताती हैं कि वैश्विक स्तर पर मुस्लिम आबादी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एक देश ऐसा भी है, जहां यह रफ्तार सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती देखी जा रही है. हैरानी की बात यह है कि आने वाले कुछ दशकों में यहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा हो जाएगी और वर्तमान के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे.

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साल 2010 से लेकर 2020 तक के जनसांख्यिकीय के आंकड़ों का प्यू रिसर्च सेंटर ने तेजी से अध्ययन किया है. इस रिसर्च के परिणाम बताते हैं कि पिछले एक दशक में दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या में करीब 21% का इजाफा हुआ है.
साल 2010 से लेकर 2020 तक के जनसांख्यिकीय के आंकड़ों का प्यू रिसर्च सेंटर ने तेजी से अध्ययन किया है. इस रिसर्च के परिणाम बताते हैं कि पिछले एक दशक में दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या में करीब 21% का इजाफा हुआ है.
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संख्या के लिहाज से देखा जाए तो यह बढ़ोतरी लगभग 34.7 करोड़ की है, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर मुस्लिम आबादी 2 अरब के आंकड़े को पार कर चुकी है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि, दुनिया के अन्य आबादियों की औसत विकास दर से दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है.
संख्या के लिहाज से देखा जाए तो यह बढ़ोतरी लगभग 34.7 करोड़ की है, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर मुस्लिम आबादी 2 अरब के आंकड़े को पार कर चुकी है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि, दुनिया के अन्य आबादियों की औसत विकास दर से दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है.
Published at : 26 Jun 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Muslim Population Indonesia Muslim Population India Muslim Population

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