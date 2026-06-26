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Muslim Population In World: दुनिया के किस देश में सबसे तेजी से बढ़ रहे मुसलमान, 50 साल बाद कितनी हो जाएगी इनकी आबादी?
Muslim Population In World: दुनिया में हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है. चलिए जानें कि अगले 50 सालों में किस धर्म की आबादी किस देश में सबसे ज्यादा हो जाएगी.
Muslim Population In World: दुनिया भर में अलग-अलग धर्मों और उनकी आबादी को लेकर रिसर्च होते रहते हैं. ऐसी कई संस्थाएं हैं जो कि जनसंख्या के आंकड़ों पर पैनी नजरें रखती हैं. रिपोर्ट बताती हैं कि वैश्विक स्तर पर मुस्लिम आबादी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एक देश ऐसा भी है, जहां यह रफ्तार सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती देखी जा रही है. हैरानी की बात यह है कि आने वाले कुछ दशकों में यहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा हो जाएगी और वर्तमान के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे.
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Published at : 26 Jun 2026 12:12 PM (IST)
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