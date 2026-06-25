Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वेनेजुएला में आए भूकंप रिंग ऑफ फायर से संबंधित नहीं हैं।

भूकंप कैरिबियन और दक्षिण अमेरिकी प्लेटों की हलचल से आए।

ये प्लेटें समानांतर खिसकीं, रिंग ऑफ फायर से प्रक्रिया भिन्न।

Venezuela Earthquake: हाल ही में वेनेजुएला में आए दो जबरदस्त भूकंपों ने राजधानी काराकस के साथ कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है. सिर्फ 39 सेकंड के अंतराल पर आए इन भूकंप के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह आपदा दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र पेसिफिक रिंग ऑफ फायर से जुड़ी है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

रिंग ऑफ फायर से संबंध

वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि हाल ही में आए भूकंप कैरिबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के बीच हुई हलचल की वजह से आए थे. ये दो टेक्टोनिक प्लेट उत्तरी वेनेजुएला में फॉल्ट लाइनों के साथ एक दूसरे के समानांतर आड़ी दिशा में खिसकती हैं. इन फॉल्ट पर अचानक तनाव कम होने से भूकंप आए. पेसिफिक क्षेत्र में आने वाले कई भूकंप के उलट वेनेजुएला की यह घटना एट टेक्टोनिक प्लेट के दूसरी प्लेट के नीचे धंसने की वजह से नहीं हुई थी.

वेनेजुएला रिंग ऑफ फायर से अलग क्यों है?

पेसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों तरफ घोड़े की नाल के आकार का एक बड़ा क्षेत्र बनाता है. हालांकि वेनेजुएला कैरेबियन सागर और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के पास बसा है, यह रिंग ऑफ फायर में आने वाले ज्यादातर भूकंपों के लिए जिम्मेदार सीमाओं से काफी दूर है. यही वजह है कि वेनेजुएला में भूकंप लाने वाली भू वैज्ञानिक प्रक्रिया जापान, इंडोनेशिया और चिली जैसे देशों को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं से काफी अलग है.

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क्या है रिंग ऑफ फायर?

रिंग ऑफ फायर पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी का सबसे सक्रिय जोन है. प्रशांत महासागर के चारों तरफ लगभग 40000 किलोमीटर तक फैले इस क्षेत्र में सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी और कहीं बड़े फॉल्ट सिस्टम हैं. यह क्षेत्र तब बनता है जब कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं, अलग होती हैं या फिर एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं. इससे काफी ज्यादा भू वैज्ञानिक दबाव पैदा होता है. यही दबाव समय-समय पर भूकंप और ज्वालामुखी के फटने के बाद बाहर निकलता रहता है.

वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि दुनिया भर में आने वाले लगभग 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं. इतिहास के कई सबसे बड़े भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट इसी इलाके में हुए हैं.

कौन से देश यहां मौजूद हैं?

कई देश लगातार भूकंप के खतरे में रहते हैं क्योंकि वे सीधे रिंग ऑफ फायर जोन में आते हैं. इनमें जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, चिली, मेक्सिको और अमेरिका के कुछ हिस्से शामिल हैं.

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