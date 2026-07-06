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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAyodhya Ram Mandir Controversy: यूपी के इस कॉलेज में लेक्चरर रह चुके चंपत राय, क्या उन्हें वहां से मिलती है पेंशन?

Ayodhya Ram Mandir Controversy: यूपी के इस कॉलेज में लेक्चरर रह चुके चंपत राय, क्या उन्हें वहां से मिलती है पेंशन?

Ayodhya Ram Mandir Controversy: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि चंपत राय कौन से कॉलेज में लेक्चरर थे.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 06 Jul 2026 07:30 PM (IST)
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  • अयोध्या राम मंदिर दान चोरी विवाद में आठ लोग गिरफ्तार।
  • SIT ने चंपत राय समेत 16 लोगों को इसमें दोषी पाया।
  • चंपत राय का सचिव पद से इस्तीफा आज स्वीकार हुआ।
  • उन्हें कॉलेज से पेंशन नहीं मिलती, नौकरी पहले छोड़ी थी।

Ayodhya Ram Mandir Controversy: अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित चोरी का मामला जून की शुरुआत में सामने आया था. इसके बाद आठ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के साथ-साथ 14 लोगों को दोषी पाया. चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था और अनिल मिश्रा ने ट्रस्टी का पद छोड़ दिया था. आज ट्रस्ट की बैठक में दोनों इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि चंपत राय यूपी के किस कॉलेज में लेक्चरर रह चुके हैं और क्या उन्हें वहां से पेंशन मिलती है.

चंपत राय की पेंशन 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने से पहले चंपत राय उत्तर प्रदेश के धामपुर स्थित आरएसएम डिग्री कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम करते थे. हालांकि उन्हें कॉलेज से पेंशन नहीं मिलती है. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सेवा की जरूरी अवधि पूरी करने के बाद रिटायर होने के बजाय 1980-81 में अपनी टीचिंग की नौकरी से अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया था. 

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों पर लागू पेंशन नियम के मुताबिक कर्मचारी आमतौर पर तय सेवा अवधि को पूरा करने और आधिकारिक तौर पर रिटायर होने के बाद ही पेंशन पा सकते हैं. अब क्योंकि चंपत राय ने इन शर्तों को पूरा करने से पहले ही नौकरी छोड़ दी थी इस वजह से वह पेंशन के हकदार नहीं हैं.

फुल टाइम प्रचारक बनने के लिए टीचिंग छोड़ी 

अपने एकेडमिक करियर से इस्तीफा देने के बाद चंपत राय ने खुद को पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर दिया था और फुल टाइम प्रचारक बन गए थे. उनके इस फैसले ने टीचिंग से संगठनात्मक काम की तरफ पूरी तरह बदलाव किया. बस तब ही से वे संघ की गतिविधियों से जुड़े रहे हैं.

शुरुआती जीवन और एकेडमिक करियर 

चंपत राय बंसल का जन्म एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था. उनके पिता रामेश्वर प्रसाद बंसल भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े थे. चंपत राय 10 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने साइंस में हायर एजुकेशन हासिल की और बाद में यह पेशा छोड़ने से पहले उत्तर प्रदेश के आरएसएम डिग्री कॉलेज में लगभग 11 सालों तक केमिस्ट्री पढ़ाई. 

इमरजेंसी एक बड़ा मोड़ साबित हुई 

चंपत राय के जीवन में एक बड़ा मोड़ इमरजेंसी के दौरान आया. रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने की वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब वह लेक्चर दे रहे थे. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अधिकारियों से यह अनुरोध किया था कि वह उन्हें उनके साथ जाने से पहले अपनी क्लास पूरी करने दें.

यह भी पढ़ेंः मस्जिद के लिए वक्फ बोर्ड और मंदिर के लिए ट्रस्ट, जानें क्या है दोनों के संचालन तरीके में फर्क?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Champat Rai Ayodhya Ram Mandir Controversy RAM MANDIR
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