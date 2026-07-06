यूपी के इस कॉलेज में लेक्चरर रह चुके चंपत राय, क्या उन्हें वहां से मिलती है पेंशन?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अयोध्या राम मंदिर दान चोरी विवाद में आठ लोग गिरफ्तार।

SIT ने चंपत राय समेत 16 लोगों को इसमें दोषी पाया।

चंपत राय का सचिव पद से इस्तीफा आज स्वीकार हुआ।

उन्हें कॉलेज से पेंशन नहीं मिलती, नौकरी पहले छोड़ी थी।

Ayodhya Ram Mandir Controversy: अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित चोरी का मामला जून की शुरुआत में सामने आया था. इसके बाद आठ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के साथ-साथ 14 लोगों को दोषी पाया. चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था और अनिल मिश्रा ने ट्रस्टी का पद छोड़ दिया था. आज ट्रस्ट की बैठक में दोनों इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि चंपत राय यूपी के किस कॉलेज में लेक्चरर रह चुके हैं और क्या उन्हें वहां से पेंशन मिलती है.

चंपत राय की पेंशन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने से पहले चंपत राय उत्तर प्रदेश के धामपुर स्थित आरएसएम डिग्री कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम करते थे. हालांकि उन्हें कॉलेज से पेंशन नहीं मिलती है. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सेवा की जरूरी अवधि पूरी करने के बाद रिटायर होने के बजाय 1980-81 में अपनी टीचिंग की नौकरी से अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया था.

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों पर लागू पेंशन नियम के मुताबिक कर्मचारी आमतौर पर तय सेवा अवधि को पूरा करने और आधिकारिक तौर पर रिटायर होने के बाद ही पेंशन पा सकते हैं. अब क्योंकि चंपत राय ने इन शर्तों को पूरा करने से पहले ही नौकरी छोड़ दी थी इस वजह से वह पेंशन के हकदार नहीं हैं.

फुल टाइम प्रचारक बनने के लिए टीचिंग छोड़ी

अपने एकेडमिक करियर से इस्तीफा देने के बाद चंपत राय ने खुद को पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर दिया था और फुल टाइम प्रचारक बन गए थे. उनके इस फैसले ने टीचिंग से संगठनात्मक काम की तरफ पूरी तरह बदलाव किया. बस तब ही से वे संघ की गतिविधियों से जुड़े रहे हैं.

शुरुआती जीवन और एकेडमिक करियर

चंपत राय बंसल का जन्म एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था. उनके पिता रामेश्वर प्रसाद बंसल भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े थे. चंपत राय 10 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने साइंस में हायर एजुकेशन हासिल की और बाद में यह पेशा छोड़ने से पहले उत्तर प्रदेश के आरएसएम डिग्री कॉलेज में लगभग 11 सालों तक केमिस्ट्री पढ़ाई.

इमरजेंसी एक बड़ा मोड़ साबित हुई

चंपत राय के जीवन में एक बड़ा मोड़ इमरजेंसी के दौरान आया. रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने की वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब वह लेक्चर दे रहे थे. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अधिकारियों से यह अनुरोध किया था कि वह उन्हें उनके साथ जाने से पहले अपनी क्लास पूरी करने दें.

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