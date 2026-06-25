क्या भूकंप से ऑयल रिजर्व पर भी पड़ता है असर, जानें वेनेजुएला को कितना हुआ नुकसान?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंपों से भारी जनधन हानि हुई।

हजारों मौतें, प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त, अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान।

तेल उत्पादन क्षेत्र सुरक्षित, पर बिजली कटौती से उत्पादन घटेगा।

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड के अंदर एक के बाद एक दो जबरदस्त भूकंपों ने राजधानी काराकस समेत कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी है. हजारों लोगों की मौत की आशंका और बड़े बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के साथ ही देश के विशाल तेल भंडार पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंताएं पैदा हो गई हैं. दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक होने की वजह से वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में किसी भी तरह की रुकावट का ग्लोबल मार्केट पर काफी बड़ा असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं क्या भूकंप से तेल रिजर्व पर भी असर पड़ता है और वेनेजुएला में इस भूकंप के बाद कितना नुकसान हुआ.

क्या भूकंप तेल भंडार पर असर डाल सकता है?

भूकंप तेल भंडार और उत्पादन पर काफी असर डाल सकता है. हालांकि यह भूकंप की तीव्रता और जगह पर ही निर्भर होता है. वैज्ञानिक स्टडीज से यह पता चला है कि तेज भूकंप तेल भंडारों के अंदर जमीन के नीचे के दबाव को बदल सकते हैं. कुछ मामलों में इससे तेल का बहाव कुछ समय के लिए बढ़ सकता है और दूसरी तरफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में गड़बड़ी की वजह से उत्पादन कम भी हो सकता है.

अक्सर भूकंप जमीन के ऊपर बने बुनियादी ढांचे जैसे रिफायनरी, ‌ पाइपलाइन, स्टोरेज फैसिलिटी, बिजली सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को नुकसान पहुंचाते हैं.‌ इसके बाद उत्पादन में नुकसान और सप्लाई में रुकावट आती है.

वेनेजुएला का मुख्य तेल बुनियादी ढांचा

हाल ही में आए भूकंपों की गंभीरता के बावजूद वेनेजुएला के सबसे जरूरी तेल उत्पादक इलाकों को सीधे तौर पर कोई भी खास नुकसान नहीं पहुंचा है. शुरुआती आकलन के मुताबिक वेनेजुएला के बड़े तेल बुनियादी ढांचे पर कोई खास असर नहीं पड़ा है. जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है वहां वेनेजुएला के मुख्य तेल क्षेत्र या फिर रिफायनिंग फैसिलिटी नहीं थी.

बिजली कटौती से कच्चे तेल के उत्पादन पर असर

हालांकि तेल बुनियादी ढांचे को सीधा नुकसान नहीं हुआ है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लंबे समय तक बिजली कटौती गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती हैं. तेल उत्पादन फैसिलिटी पंपिंग, रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कामकाज की निगरानी के लिए बिजली पर काफी ज्यादा निर्भर होती है. अगर भूकंप से जुड़ा बिजली संकट लंबे समय तक बना रहता है तो तेल क्षेत्र को कोई भौतिक नुकसान हुए बिना भी कच्चे तेल का उत्पादन कम हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः इस देश में कौड़ियों के दाम मिलते हैं घर, कीमत सुनकर नहीं होगा यकीन

भारी आर्थिक नुकसान की आशंका

भूकंप से ऊर्जा क्षेत्र के अलावा भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक वेनेजुएला को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2% से 20% तक आर्थिक नुकसान हो सकता है. ऐसा नुकसान देश पर भारी दबाव डाल सकता है.

बढ़ती मौतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान

अधिकारियों ने दोहरे भूकंप के बाद कई हजार लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने की पुष्टि की है. तबाही के पैमाने और ढही हुई इमारत की संख्या के आधार पर मरने वालों की संख्या 10000 से ज्यादा होने की 44% संभावना है. इसी के साथ रिपोर्ट के मुताबिक सिमोन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा है. इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है. साथ ही रेलवे और मेट्रो सेवाएं भी रोक दी गई हैं. काराकस और तटीय राज्य ला गुएरा में रिहायशी और कमर्शियल इमारतें ढह चुकी हैं. गैस, पानी और दूसरी जरूरी सार्वजनिक सेवाएं भी बाधित हो गई हैं.

यह भी पढ़ेंः वायु सेना के मामले में कौन सा‌ देश है सबसे ज्यादा पावरफुल, जानें किस नंबर पर आता है भारत?