हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS Debt: क्या अमेरिका के ऊपर भी उधार, जानें इस देश को कौन-कौन से देश देते हैं कर्ज?

US Debt: क्या अमेरिका के ऊपर भी उधार, जानें इस देश को कौन-कौन से देश देते हैं कर्ज?

US Debt: अक्सर ही यह सोचा जाता है कि अमेरिका इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी क्या कर्ज में है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 22 Jun 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 39 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
  • जापान, चीन, यूके मुख्य विदेशी कर्जदाता देश हैं।
  • कुल अमेरिकी कर्ज का लगभग 70% घरेलू स्रोतों के पास है।

US Debt: संयुक्त राज्य अमेरिका को अक्सर दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था माना जाता है. लेकिन इसके बावजूद भी यह दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देशों में से एक है. अपनी आर्थिक ताकत के बावजूद अमेरिकी सरकार ने भारी राष्ट्रीय कर्ज जमा कर लिया है. यह अब 39 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है. भारतीय मुद्रा में यह रकम ₹3200 लाख करोड़ बैठती है. आइए जानते हैं अमेरिका को इतना कर्ज कौन देता है.

अमेरिका पैसा कैसे उधार लेता है?

जब भी अमेरिकी सरकार को अपने टैक्स राजस्व से अलग खर्च के वित्तपोषण के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वह ट्रेजरी सिक्योरिटी जारी करती है. इन बॉन्ड को दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेश में से एक माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये अमेरिका सरकार द्वारा समर्थित हैं. निवेशक इन्हें खरीदते हैं, सरकार को पैसा देते हैं जो बाद में ब्याज सहित मूल राशि चुकाती है.

जापान सबसे बड़ा विदेशी कर्जदाता है

जापान वर्तमान में अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटी के सबसे बड़े विदेशी धारक का स्थान रखता है. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक जापान के पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा मूल्य के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड हैं. जापान के निवेश स्थिर रिटर्न पैदा करते हुए उसके विदेशी मुद्रा भंडार के मूल्य को संरक्षित करने में मदद करते हैं. 

चीन भी एक बड़ा कर्जदाता

चीन अमेरिकी श्रण का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी धारक है. बीजिंग ने बीते कुछ सालों में अपनी ट्रेजरी होल्डिंग्स को कम कर दिया है लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास लगभग 760 बिलियन डॉलर से 784 बिलियन डॉलर की अमेरिकी सरकारी सिक्योरिटी हैं.

यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर 

संयुक्त राज्य अमेरिका को विदेशी कर्ज देने वाले देश में यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर आता है. ब्रिटिश संस्थान, निवेशकों और सरकार से जुड़ी संस्थाओं के पास सामूहिक रूप से अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटी में लगभग 700 बिलियन डॉलर हैं. 

यह भी पढ़ेंः सरेंडर के बाद भी भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर! इस मामले में क्या हो सकती है सजा?

लक्जमबर्ग और कनाडा में भी बड़ी मात्रा में संपत्ति 

केमैन आईलैंड्स और लक्जमबर्ग दोनों प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के पास 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा की ट्रेजरी संपत्ति है. कनाडा के पास अमेरिकी सरकारी सिक्योरिटी में लगभग 406 बिलियन डॉलर हैं. 

ज्यादातर कर्ज घरेलू स्तर पर 

वैसे तो विदेशी देशों पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है लेकिन वह अमेरिका के कुल कर्ज का सिर्फ छोटा सा हिस्सा रखते हैं. अमेरिकी राष्ट्रीय कर्ज का लगभग 70% खुद अमेरिकियों के स्वामित्व में है. इसमें फेडरल रिजर्व, पेंशन फंड, सामाजिक सुरक्षा ट्रस्ट फंड, बैंक, बीमा कंपनी, निगम और व्यक्तिगत निवेशक शामिल हैं.

यह भी पढ़ेंः अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट चले जाएं तो क्या होगा, जानें कितनी देर में होगी मौत?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
America US Debt Treasury Bonds
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
US Debt: क्या अमेरिका के ऊपर भी उधार, जानें इस देश को कौन-कौन से देश देते हैं कर्ज?
क्या अमेरिका के ऊपर भी उधार, जानें इस देश को कौन-कौन से देश देते हैं कर्ज?
जनरल नॉलेज
Bharat Bhushan Tiwari Encounter: देश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर कहां की पुलिस करती है, जानें कौन है नंबर-1?
देश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर कहां की पुलिस करती है, जानें कौन है नंबर-1?
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने के लिए भारत कहां से मंगाता है यूरेनियम, जानें कौन है दोस्त?
परमाणु बम बनाने के लिए भारत कहां से मंगाता है यूरेनियम, जानें कौन है दोस्त?
जनरल नॉलेज
Bharat Tiwari Encounter: सरेंडर के बाद भी भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर! इस मामले में क्या हो सकती है सजा?
सरेंडर के बाद भी भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर! इस मामले में क्या हो सकती है सजा?
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UK Politics Crisis: ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर देंगे इस्तीफा? विदाई तय, 5 पॉइंट में समझें आखिर कैसे बढ़ा दबाव
ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर देंगे इस्तीफा? विदाई तय, 5 पॉइंट में समझें आखिर कैसे बढ़ा दबाव
बिहार
लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड
लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड
इंडिया
West Bengal Budget 2026: शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
क्रिकेट
VAIBHAV SOORYAVANSI: अब वैभव सूर्यवंशी को फिर कब देख पाएंगे फैंस? जानिए अगले मैच का समय से लेकर तारीख तक
VAIBHAV SOORYAVANSI: अब वैभव सूर्यवंशी को फिर कब देख पाएंगे फैंस? जानिए अगले मैच का समय से लेकर तारीख तक
विश्व
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
रीजनल सिनेमा
6 करोड़ का बजट और 126% का प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म ने चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, 1 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
6 करोड़ का बजट और 126% का प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म ने लूट लिया बॉक्स ऑफिस
विश्व
Explained: 2028 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे जेडी वेंस! कैसे ईरान डील पर टिका सबकुछ, मजबूत दावेदारी की 5 बड़ी वजहें क्या?
2028 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे जेडी वेंस! कैसे ईरान डील पर टिका सबकुछ, दावेदारी की 5 वजहें?
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल ने किया अयोध्या जाने का ऐलान तो कपिल मिश्रा ने कसा तंज, 'जुमे की नमाज के बाद जाएंगे या...'
रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल, कपिल मिश्रा का तंज- 'जुमे की नमाज के बाद...'
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
ABP NEWS
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
Embed widget