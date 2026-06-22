हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज5 Second Rule: जमीन पर गिरा खाना 5 सेकेंड से पहले उठाने से खराब नहीं होता, क्या सच में होता है 5 सेकेंड रूल?

5 Second Rule: जमीन पर गिरा खाना 5 सेकेंड से पहले उठाने से खराब नहीं होता, क्या सच में होता है 5 सेकेंड रूल?

5 Second Rule: क्या जमीन पर गिरा खाना 5 सेकेंड के अंदर उठा लेने पर सुरक्षित रहता है? जानिए 5 सेकेंड रूल के पीछे की असली वैज्ञानिक सच्चाई और बैक्टीरिया से जुड़ी अहम बातें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 22 Jun 2026 04:25 AM (IST)
Preferred Sources

5 Second Rule:  बचपन से हम सबने यह बात सुनी है कि अगर खाना जमीन पर गिर जाए और उसे 5 सेकेंड के अंदर उठा लो तो वह खाने लायक रहता है.  इसे 5 सेकेंड रूल कहा जाता है और लगभग हर घर में यह बात मजाक से लेकर पूरी गंभीरता तक के साथ मानी जाती है.  लेकिन क्या यह सच में कोई वैज्ञानिक नियम है, या फिर सिर्फ एक पुरानी आदत और अंधविश्वास है? आइए जानते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है?

वैज्ञानिक रिसर्च में क्या निकला नतीजा?

रटगर्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस मामले की गहराई से जांच की और एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने चार तरह की सतहों यानी स्टेनलेस स्टील, सिरेमिक टाइल, लकड़ी और कारपेट पर तरबूज, ब्रेड, बटर वाली ब्रेड और गमी कैंडी जैसी चीजों को गिराकर टेस्ट किया. इस रिसर्च में साफ तौर पर सामने आया कि खाना जितनी देर जमीन पर रहता है, उतने ही ज्यादा बैक्टीरिया उस पर चढ़ते हैं, यानी समय का असली रोल जरूर है, लेकिन सिर्फ समय से ही पूरी कहानी तय नहीं होती. दूसरे शब्दों में कहें तो 5 सेकेंड का यह आंकड़ा पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है, लेकिन यह पूरी सच्चाई भी नहीं बताता. 

यह भी पढ़ेंः Petrol LPG Prices: होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद हुआ तो कितने बढ़ जाएंगे LPG और पेट्रोल के दाम, जानें कितने जहाज अब भी फंसे

खाने की नमी और सतह का कितना पड़ता है असर?

इस रिसर्च में एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आई, जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है. वैज्ञानिकों के मुताबिक बैक्टीरिया का खाने पर ट्रांसफर होना सबसे ज्यादा खाने की नमी पर निर्भर करता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अपने पैर नहीं होते, वे नमी के सहारे ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, इसलिए जो खाना जितना ज्यादा गीला होगा, उसमें बैक्टीरिया के चढ़ने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा. 

यानी अगर आपका कोई सूखा बिस्किट या पापड़ जमीन पर गिर जाए, तो उसमें गीले खाने जैसे तरबूज या दही वाली चीज की तुलना में बैक्टीरिया चढ़ने का खतरा काफी कम होता है. इसके अलावा सतह का टाइप भी बहुत मायने रखता है, और हैरानी की बात यह भी सामने आई कि कारपेट से बैक्टीरिया ट्रांसफर होने की दर टाइल और स्टील की तुलना में बहुत कम पाई गई. 

क्या 5 सेकेंड के अंदर उठाया खाना पूरी तरह सुरक्षित होता है?

सबसे जरूरी बात यह है कि कई दूसरी स्टडीज में यह भी साफ हो गया कि बैक्टीरिया खाने पर सतह से छूते ही, यानी लगभग तुरंत ही चढ़ सकते हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर खाना उठा लेने से वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता. एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि जमीन पर मौजूद बैक्टीरिया वैसे ही होते हैं जो हमारे मोबाइल फोन, दरवाजे के हैंडल और हाथों पर भी पाए जाते हैं, इसलिए सिर्फ जमीन को लेकर ज्यादा डरना भी सही नहीं है. 

यह भी पढ़ेंः Number Plate History: आखिर कब से लगाई जा रहीं हैं गाड़ियों पर नंबर प्लेट, जानें क्यों शुरू किया गया था यह?

Published at : 22 Jun 2026 04:25 AM (IST)
Tags :
5 Second Rule Food Safety Facts
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
5 Second Rule: जमीन पर गिरा खाना 5 सेकेंड से पहले उठाने से खराब नहीं होता, क्या सच में होता है 5 सेकेंड रूल?
जमीन पर गिरा खाना 5 सेकेंड से पहले उठाने से खराब नहीं होता, क्या सच में होता है 5 सेकेंड रूल?
जनरल नॉलेज
Petrol LPG Prices: होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद हुआ तो कितने बढ़ जाएंगे LPG और पेट्रोल के दाम, जानें कितने जहाज अब भी फंसे
होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद हुआ तो कितने बढ़ जाएंगे LPG और पेट्रोल के दाम, जानें कितने जहाज अब भी फंसे
जनरल नॉलेज
Number Plate History: आखिर कब से लगाई जा रहीं हैं गाड़ियों पर नंबर प्लेट, जानें क्यों शुरू किया गया था यह?
आखिर कब से लगाई जा रहीं हैं गाड़ियों पर नंबर प्लेट, जानें क्यों शुरू किया गया था यह?
जनरल नॉलेज
Richest King: ये था भारत का सबसे अमीर राजा, दुनिया की 25% GDP के बराबर थी दौलत
ये था भारत का सबसे अमीर राजा, दुनिया की 25% GDP के बराबर थी दौलत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
मेलोनी के बाद अब ट्रंप के निशाने पर इस देश के PM, कर दी चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बोले - 'वो बुरी तरह...'
अब ट्रंप के निशाने पर इस देश के पीएम, कर दी चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बोले - 'वो बुरी तरह...'
बिहार
बेगूसराय गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी नीतीश कुमार समेत 2 गिरफ्तार
बेगूसराय गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी नीतीश कुमार समेत 2 गिरफ्तार
क्रिकेट
वर्ल्ड रिकॉर्ड! ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं हरमनप्रीत कौर, कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं छू पाया ये आंकड़ा
वर्ल्ड रिकॉर्ड! ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं हरमनप्रीत कौर, कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं छू पाया ये आंकड़ा
बॉलीवुड
Sunday Box Office: 'कॉकटेल 2' के आगे सब पड़े फीके, 'पेद्दी' से ज्यादा कमाई कर रही सामंथा की फिल्म, जानें संडे कलेक्शन
'कॉकटेल 2' के आगे सब पड़े फीके, 'पेद्दी' से ज्यादा कमाई कर रही सामंथा की फिल्म, जानें संडे कलेक्शन
विश्व
'मेरी जिंदगी में दो अहम 'भारतीय-पाकिस्तानी' लोग हैं...', आसिम मुनीर का जिक्र कर क्या बोले जेडी वेंस
'मेरी जिंदगी में दो अहम 'भारतीय-पाकिस्तानी' लोग हैं...', आसिम मुनीर का जिक्र कर क्या बोले जेडी वेंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के इस काम की शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने की तारीफ, कहा- यह निर्णय सराहनीय
CM योगी के इस काम की शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने की तारीफ, कहा- यह निर्णय सराहनीय
ट्रेंडिंग
फिटनेस बनी काल! जिम करते हुए SOG अधिकारी को अचानक आ गई मौत- वीडियो देख कांप उठे यूजर्स
फिटनेस बनी काल! जिम करते हुए SOG अधिकारी को अचानक आ गई मौत- वीडियो देख कांप उठे यूजर्स
एग्रीकल्चर
Pearl Millet farming: बाजरे की खेती के लिए कितनी होती चाहिए बीज की मात्रा, क्या है 1 हेक्टेयर का हिसाब-किताब?
बाजरे की खेती के लिए कितनी होती चाहिए बीज की मात्रा, क्या है 1 हेक्टेयर का हिसाब-किताब?
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget