जमीन पर गिरा खाना 5 सेकेंड से पहले उठाने से खराब नहीं होता, क्या सच में होता है 5 सेकेंड रूल?

5 Second Rule: बचपन से हम सबने यह बात सुनी है कि अगर खाना जमीन पर गिर जाए और उसे 5 सेकेंड के अंदर उठा लो तो वह खाने लायक रहता है. इसे 5 सेकेंड रूल कहा जाता है और लगभग हर घर में यह बात मजाक से लेकर पूरी गंभीरता तक के साथ मानी जाती है. लेकिन क्या यह सच में कोई वैज्ञानिक नियम है, या फिर सिर्फ एक पुरानी आदत और अंधविश्वास है? आइए जानते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है?

वैज्ञानिक रिसर्च में क्या निकला नतीजा?

रटगर्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस मामले की गहराई से जांच की और एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने चार तरह की सतहों यानी स्टेनलेस स्टील, सिरेमिक टाइल, लकड़ी और कारपेट पर तरबूज, ब्रेड, बटर वाली ब्रेड और गमी कैंडी जैसी चीजों को गिराकर टेस्ट किया. इस रिसर्च में साफ तौर पर सामने आया कि खाना जितनी देर जमीन पर रहता है, उतने ही ज्यादा बैक्टीरिया उस पर चढ़ते हैं, यानी समय का असली रोल जरूर है, लेकिन सिर्फ समय से ही पूरी कहानी तय नहीं होती. दूसरे शब्दों में कहें तो 5 सेकेंड का यह आंकड़ा पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है, लेकिन यह पूरी सच्चाई भी नहीं बताता.

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खाने की नमी और सतह का कितना पड़ता है असर?

इस रिसर्च में एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आई, जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है. वैज्ञानिकों के मुताबिक बैक्टीरिया का खाने पर ट्रांसफर होना सबसे ज्यादा खाने की नमी पर निर्भर करता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अपने पैर नहीं होते, वे नमी के सहारे ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, इसलिए जो खाना जितना ज्यादा गीला होगा, उसमें बैक्टीरिया के चढ़ने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा.

यानी अगर आपका कोई सूखा बिस्किट या पापड़ जमीन पर गिर जाए, तो उसमें गीले खाने जैसे तरबूज या दही वाली चीज की तुलना में बैक्टीरिया चढ़ने का खतरा काफी कम होता है. इसके अलावा सतह का टाइप भी बहुत मायने रखता है, और हैरानी की बात यह भी सामने आई कि कारपेट से बैक्टीरिया ट्रांसफर होने की दर टाइल और स्टील की तुलना में बहुत कम पाई गई.

क्या 5 सेकेंड के अंदर उठाया खाना पूरी तरह सुरक्षित होता है?

सबसे जरूरी बात यह है कि कई दूसरी स्टडीज में यह भी साफ हो गया कि बैक्टीरिया खाने पर सतह से छूते ही, यानी लगभग तुरंत ही चढ़ सकते हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर खाना उठा लेने से वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता. एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि जमीन पर मौजूद बैक्टीरिया वैसे ही होते हैं जो हमारे मोबाइल फोन, दरवाजे के हैंडल और हाथों पर भी पाए जाते हैं, इसलिए सिर्फ जमीन को लेकर ज्यादा डरना भी सही नहीं है.

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