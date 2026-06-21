हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPetrol LPG Prices: होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद हुआ तो कितने बढ़ जाएंगे LPG और पेट्रोल के दाम, जानें कितने जहाज अब भी फंसे

Petrol LPG Prices: होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद हुआ तो कितने बढ़ जाएंगे LPG और पेट्रोल के दाम, जानें कितने जहाज अब भी फंसे

Petrol LPG Prices: होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से तनाव के घेरे में आ गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि होर्मुज अगर फिर से बंद होता है तो एलपीजी और तेल की कीमतों में कितना इजाफा होगा.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 21 Jun 2026 03:02 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ईरान की धमकी, होर्मुज बंद होने से वैश्विक ऊर्जा चिंता बढ़ी।
  • भारत के कच्चे तेल, एलपीजी आपूर्ति पर सीधा असर होगा।
  • होर्मुज तनाव से पेट्रोल ₹150, एलपीजी कीमतें बढ़ेंगी।
  • होर्मुज के पास 550 जहाज फंसे, 23 भारतीय भी शामिल।

Petrol LPG Prices: ईरान द्वारा अमेरिका और इजरायल पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए होर्मुज को एक बार फिर से बंद करने की घोषणा के बाद ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को लेकर चिंता फिर से बढ़ चुकी है. इस तनाव के बीच इस बात का डर एक बार फिर से बढ़ रहा है कि ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और ग्लोबल ट्रेड रूट बाधित हो सकते हैं. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी कॉरिडोर में से एक है और इसमें किसी भी तरह की लंबी रुकावट का सीधा असर भारत के ईंधन इंपोर्ट, एलपीजी सप्लाई और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.

भारत के लिए होर्मुज स्ट्रेट क्यों जरूरी है?

भारत अपनी एनर्जी जरूरत के इंपोर्ट के लिए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले रास्ते पर काफी ज्यादा निर्भर है. देश के क्रूड आयल इंपोर्ट का लगभग 40%, एलएनजी सप्लाई का 60% और एलपीजी की जरूरत का लगभग 90% हिस्सा इसी खाड़ी क्षेत्र से आता है और होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से गुजरता है. यही वजह है कि किसी भी तरह की रूकावट या फिर लंबे समय तक बंद रहने से सप्लाई की कमी और इंपोर्ट की लागत बढ़ने की चिंता पैदा हो सकती है.

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आ सकता है 

ऐसा कहा जा रहा है कि नए सिरे से बढ़े तनाव की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं. अगर क्रूड की कीमतों में 10% से 20% की बढ़ोतरी होती है और वह लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं तो इसका असर घरेलू ईंधन की कीमतों पर भी पड़ सकता है. 

मार्केट के कुछ अनुमानों के मुताबिक अगर यह संकट लंबा खींचता है और ग्लोबल तेल सप्लाई बाधित रहती है तो भारत में पेट्रोल की कीमतें ₹150 प्रति लीटर के पास जा सकती है. डीजल की कीमतों पर भी इसी तरह का दबाव पड़ेगा.

यह भी पढ़ेंः होर्मुज स्ट्रेट से भारत तक आने पर कितने गैलन तेल पी जाता है जहाज, जानें कितनी है दूरी?

एलपीजी सिलेंडर की कीमतें खतरे में

घरों के लिए सबसे बड़ी चिंता एलपीजी है. क्योंकि भारत के लगभग 90% एलपीजी सप्लाई खाड़ी देशों के प्रोड्यूसर्स से जुड़ी है. इस वजह से शिपिंग रूट में किसी भी तरह की रुकावट से खरीद की लागत काफी ज्यादा बढ़ सकती है. इस वजह से घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है. 

कितने जहाज फंसे हुए? 

शिपिंग ट्रैकिंग एजेंसी और समुद्री उद्योग के मुताबिक सुरक्षा चिंता और जहाज की आवाजाही को लेकर अनिश्चितता की वजह से होर्मुज के दोनों तरफ 550 से भी ज्यादा कमर्शियल जहाज, कार्गो जहाज और तेल टैंकर फंसे हुए हैं.  इसी के साथ रिपोर्ट से यह पता चलता है कि खाड़ी क्षेत्र और उसके आसपास चल रही स्थिति से अभी 23 से ज्यादा भारतीय जहाज वहां फंसे हुए हैं.

यह भी पढ़ेंः राज्यसभा सांसदों को कितनी मिलती है सैलरी, लोकसभा मेंबर्स से ज्यादा या कम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Crude Oil Strait Hormuz Petrol LPG Prices
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Petrol LPG Prices: होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद हुआ तो कितने बढ़ जाएंगे LPG और पेट्रोल के दाम, जानें कितने जहाज अब भी फंसे
होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद हुआ तो कितने बढ़ जाएंगे LPG और पेट्रोल के दाम, जानें कितने जहाज अब भी फंसे
जनरल नॉलेज
Strait Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट से भारत तक आने पर कितने गैलन तेल पी जाता है जहाज, जानें कितनी है दूरी?
होर्मुज स्ट्रेट से भारत तक आने पर कितने गैलन तेल पी जाता है जहाज, जानें कितनी है दूरी?
जनरल नॉलेज
Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा सांसदों को कितनी मिलती है सैलरी, लोकसभा मेंबर्स से ज्यादा या कम?
राज्यसभा सांसदों को कितनी मिलती है सैलरी, लोकसभा मेंबर्स से ज्यादा या कम?
जनरल नॉलेज
Submarine Cost: एक सबमरीन को बनाने में कितना आता है खर्च, जानें शिप बनाने से महंगा या सस्ता?
एक सबमरीन को बनाने में कितना आता है खर्च, जानें शिप बनाने से महंगा या सस्ता?
Advertisement

वीडियोज

BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर कांग्रेस का रिएक्शन, सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
राजस्थान
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
क्रिकेट
आयरलैंड टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये भारतीय गेंदबाज, BCCI ने दी जानकारी; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
आयरलैंड टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये भारतीय गेंदबाज, BCCI ने दी जानकारी; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
ट्रेंडिंग
Viral Video : ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
लाइफस्टाइल
Father's Day 2026: कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget