IRCTC Scam Case: IRCTC घोटाले में अब तेजस्वी पर भी चलेगा केस, क्या बिहार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वह?

IRCTC Scam Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य पर भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हैं. चलिए जानें कि क्या अब तेजस्वी यादव चुनाव लड़ पाएंगे.

By : निधि पाल | Updated at : 13 Oct 2025 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

IRCTC Scam Case: दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई होनी है. अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और राजद नेता तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं. यह पूरा मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) के रांची और पुरी में स्थित दो होटलों के आवंटन से जुड़ा है. चलिए जान लेते हैं कि अब तेजस्वी यादव भी केस चलेगा तो क्या वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं.

आरोपों की झड़ी

कोर्ट ने आरोप तय करते हुए उन्हें भ्रष्टाचार, साजिश और धोखा जैसे अपराधों के तहत मुकदमा चलाने योग्य ठहराया है. अदालत ने कहा है कि ठेका प्रक्रिया में अनियमितताएं हुईं और लाभार्थी कंपनी को टेंडर जीतने में मदद की गई. इसके बदले आरोप है कि लालू परिवार को भ्रष्ट तरीके से लाभ पहुंचाने हेतु उनको जमीन जैसी संपत्तियां दी गईं. 

मामला क्या है?

यह मामला उन टेंडरों से जुड़ा है जो रांची और पुरी में स्थित दो IRCTC होटलों के रखरखाव व संचालन के लिए जारी किए गए थे. आरोप है कि इन टेंडरों को सुजाता होटल्स नाम की एक निजी कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव का दुरुपयोग करके अनियमित तरीके से दिलाया गया था. सीबीआई के अनुसार, इन टेंडरों के बदले लालू परिवार को पटना में कीमती जमीन जमा कराई गई, जो कथित तौर पर गैर बाजार दर पर हस्तांतरित की गई थी. यह जांच साल 2017 में शुरू हुई जब सीबीआई ने मामले की प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में आरोपपत्र तैयार किए.  

तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने की क्या संभावना है?

इसका जवाब है हां, क्योंकि अभी सिर्फ तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए गए हैं, न कि सजा दी गई है. भारतीय कानून के अनुसार, वह तब तक चुनाव लड़ सकते हैं, जब तक उन्हें अदालत द्वारा सजा सुनाई न जाए और यदि सजा दो साल या उससे अधिक की हो. Representation of the People Act, 1951 की धारा 8, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उस पर सजा सुनाई जाती है, तभी वह निर्वाचित होने या चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो सकता है. 

इसलिए अभी तेजस्वी यादव की चुनाव लड़ने की पात्रता बनी हुई है. हालांकि, यदि अदालत उन्हें दोषी ठहराती है और अधिकतम सजा सुनाती है, तो वे अस्थायी या स्थायी रूप से अयोग्य हो सकते हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 13 Oct 2025 11:01 AM (IST)
Bihar Elections IRCTC Scam Land For Jobs Case TEJASHWI YADAV
