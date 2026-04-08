हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजईरान के पास 5500 किलो यूरेनियम तो अब तक क्यों नहीं बना पाया परमाणु बम? जानें वजह

ईरान के पास 5500 किलो यूरेनियम तो अब तक क्यों नहीं बना पाया परमाणु बम? जानें वजह

ईरान के पास 5500 किलो यूरेनियम है, फिर भी वह परमाणु बम से दूर क्यों है? संवर्धन स्तर और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच छिपे इस तकनीकी सच को जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है. आइए समझ लेते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 08 Apr 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

परमाणु हथियारों की रेस में ईरान का नाम हमेशा सबसे ऊपर रहता है. हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए 15 दिनों के युद्धविराम ने भले ही सीमा पर बंदूकों को खामोश किया हो, लेकिन परमाणु सस्पेंस अब भी बरकरार है. सबके मन में एक ही सवाल है कि जिस देश के पास 5500 किलो से ज्यादा यूरेनियम का भंडार हो, वह अब तक परमाणु बम क्यों नहीं बना पाया? यह कहानी केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि गहरी कूटनीति और जासूसी की है, चलिए जानें.

यूरेनियम का भंडार लेकिन अधूरा लक्ष्य

ईरान के पास इस समय 5500 किलो से भी ज्यादा यूरेनियम जमा है. सुनने में यह मात्रा किसी भी देश को परमाणु शक्ति बनाने के लिए काफी लगती है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग है. केवल यूरेनियम का ढेर लगा लेने से कोई बम नहीं बन जाता है. परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की गुणवत्ता और उसकी शुद्धता सबसे ज्यादा मायने रखती है. ईरान के पास भंडार तो बड़ा है, लेकिन वह अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जिसे वेपन ग्रेड यानी हथियार बनाने लायक कहा जा सके.

परमाणु बम बनाने की राह में क्या है बड़ी बाधा?

परमाणु बम बनाने की राह में सबसे बड़ी बाधा यूरेनियम का संवर्धन स्तर है. किसी भी परमाणु हथियार को तैयार करने के लिए यूरेनियम का 90 प्रतिशत तक संवर्धित होना अनिवार्य है. ईरान का ज्यादातर भंडार अभी 3.6 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत के बीच ही झूल रहा है. हालांकि 60 प्रतिशत तक पहुंचना एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है, लेकिन बम बनाने के लिए जरूरी 90 प्रतिशत की शुद्धता हासिल करना अभी भी एक चुनौतीपूर्ण और लंबी प्रक्रिया है.

यह भी पढ़ें: US Iran Meeting In Islamabad: इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को अमेरिका-ईरान की मीटिंग, जानें कौन-सा देश उठाएगा इसका पूरा खर्च?

युद्धविराम के बीच परमाणु कार्यक्रम का क्या है भविष्य?

अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए 15 दिनों के युद्धविराम ने पूरी दुनिया को राहत तो दी है, लेकिन इसने परमाणु चर्चाओं को भी हवा दे दी है. डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी नेतृत्व के बीच चल रही इस बातचीत का एक बड़ा हिस्सा परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाना भी है. इस सीजफायर के दौरान ईरान पर यह दबाव रहेगा कि वह अपने संवर्धन स्तर को 60 प्रतिशत से आगे न बढ़ाए. यह शांति वार्ता तय करेगी कि ईरान अपने भंडार का इस्तेमाल बिजली बनाने में करेगा या हथियार बनाने में.

हथियार बनाने के लिए क्या हैं तकनीकी पेचीदगियां?

ईरान के पास फिलहाल 60 प्रतिशत तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम है. इसे 90 प्रतिशत तक ले जाना तकनीकी रूप से बहुत जटिल काम है. केवल यूरेनियम को शुद्ध करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे धातु के गोले में बदलना और फिर उसे मिसाइल के वॉरहेड में फिट करना एक अलग ही विज्ञान है. ईरान के पास यूरेनियम तो है, लेकिन इस सामग्री को एक सक्रिय और सुरक्षित परमाणु हथियार में बदलने की तकनीक हासिल करने में उसे अभी और वक्त लग सकता है.

ईरान पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी 

ईरान की परमाणु साइट्स दुनिया की सबसे ज्यादा निगरानी वाली जगहों में से एक हैं. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की टीमें लगातार ईरान के संयंत्रों का दौरा करती हैं. ईरान के पास कितना यूरेनियम है और उसे किस स्तर तक शुद्ध किया जा रहा है, इसकी एक-एक जानकारी इन एजेंसियों के पास होती है. कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और लगातार होने वाली जांच ने ईरान के लिए चोरी-छिपे बम बनाना लगभग नामुमकिन बना दिया है.

परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी हत्या 

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए केवल कूटनीति का ही सहारा नहीं लिया गया है. पिछले कुछ सालों में ईरान के कई बड़े परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी तरीके से हत्याएं हुई हैं. इसके अलावा, स्टक्सनेट जैसे घातक साइबर हमलों ने ईरान के सेंट्रीफ्यूज (यूरेनियम साफ करने वाली मशीनें) को भारी नुकसान पहुंचाया है. इन बाहरी हस्तक्षेपों ने ईरान के परमाणु मिशन की रफ्तार को कई साल पीछे धकेल दिया है, जिससे वह भंडार होने के बावजूद नतीजे तक नहीं पहुंच सका. 

इजरायल और अमेरिका के हमलों का डर

ईरान को हमेशा इस बात का डर सताता है कि अगर उसने परमाणु बम बनाने की दिशा में एक भी कदम आगे बढ़ाया, तो इजरायल या अमेरिका उसकी साइट्स पर हवाई हमला कर सकते हैं. इस्फहान और नतांज जैसी जगहों पर बने परमाणु संयंत्र हमेशा दुश्मनों के निशाने पर रहते हैं. ईरान जानता है कि परमाणु बम का परीक्षण करने से पहले ही उसकी पूरी मेहनत मलबे में तब्दील की जा सकती है. यही सैन्य जोखिम उसे अब तक अंतिम कदम उठाने से रोकता आया है.

यह भी पढ़ें: Lockdown In Pakistan: पेट्रोल-डीजल की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान में लॉकडाउन, जानें किन देशों ने क्या उठाए कदम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 08 Apr 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Iran Uranium Iran Israel US War Iran -US Ceasefire
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
ईरान के पास 5500 किलो यूरेनियम तो अब तक क्यों नहीं बना पाया परमाणु बम? जानें वजह
ईरान के पास 5500 किलो यूरेनियम तो अब तक क्यों नहीं बना पाया परमाणु बम? जानें वजह
जनरल नॉलेज
Lockdown In Pakistan: पेट्रोल-डीजल की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान में लॉकडाउन, जानें किन देशों ने क्या उठाए कदम?
पेट्रोल-डीजल की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान में लॉकडाउन, जानें किन देशों ने क्या उठाए कदम?
जनरल नॉलेज
US Iran Meeting In Islamabad: इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को अमेरिका-ईरान की मीटिंग, जानें कौन-सा देश उठाएगा इसका पूरा खर्च?
इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को अमेरिका-ईरान की मीटिंग, जानें कौन-सा देश उठाएगा इसका पूरा खर्च?
जनरल नॉलेज
होर्मुज स्ट्रेट 15 दिन के लिए खोलने को ईरान हुआ राजी, क्या इस दौरान वसूला जाएगा टोल?
होर्मुज स्ट्रेट 15 दिन के लिए खोलने को ईरान हुआ राजी, क्या इस दौरान वसूला जाएगा टोल?
Advertisement

वीडियोज

AA22XA6 का नाम होगा 'राका', अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील
Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
आईपीएल 2026
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
विश्व
Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
टेलीविजन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
नौकरी
IFFCO Recruitment 2026: IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget