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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएक दिन में कितना मांस खा जाते हैं भारत के लोग, पाकिस्तान से कम या ज्यादा?

एक दिन में कितना मांस खा जाते हैं भारत के लोग, पाकिस्तान से कम या ज्यादा?

Meat Consumption in India: भारत में मांसाहार खाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही. NFHS के अनुसार, 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 80% भारतीय किसी ने किसी रूप में पशु आधारित प्रोटीन का सेवन करते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 06 Jun 2026 04:32 PM (IST)
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Meat Consumption in India: भारत और पाकिस्तान दोनों ही साउथ एशिया के ऐसे देश माने जाते हैं, जहां लोग बड़ी आबादी में मांसाहारी भोजन करते हैं. हालांकि दोनों देशों के खानपान की आदतें और परंपराओं पर मांस की खपत का असर साफ दिखाई देता है. ऐसे में कई लोगों अक्सर यह सवाल उठाते हैं कि भारत या पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मांस कहां खाया जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारतीय एक दिन में कितना मांस खाते हैं और यह पाकिस्तान से ज्यादा है या कम इसे लेकर आंकड़े क्या कहते हैं. 

भारत में बढ़ रही मांसाहार खाने वालों की संख्या 

भारत में मांसाहार खाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 80 फीसदी भारतीय किसी ने किसी रूप में पशु आधारित प्रोटीन का सेवन करते हैं. इसमें अंडा, मछली, चिकन और दूसरे मांस शामिल हैं. 2006 में यह आंकड़ा करीब 74 फीसदी था जो 2021 में बढ़कर 80 फीसदी पहुंच गया. सर्वे के अनुसार हर 10 में से एक व्यक्ति ही रोजाना किसी न किसी प्रकार का मांस या मांसाहारी भोजन खाता है, जबकि 60 फीसदी लोग सप्ताह में एक या उससे ज्यादा बार इसका सेवन करते हैं. 

एक दिन में कितना मांस खा जाते हैं भारतीय?

आंकड़ों के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1.4 अरब है जो कि पाकिस्तान की जनसंख्या से कई गुना ज्यादा है, जिसके कारण मांस की कुल खपत का रोजाना का या वार्षिक राष्ट्रीय आंकड़ा भारत में ज्यादा होता है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति की बात करें तो इस मामले में पाकिस्तान भारत से आगे है. पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति मांस की अनुमानित खपत लगभग 15 से 25 किलोग्राम है, वहीं भारत में प्रति व्यक्ति मांस की खपत लगभग 4 से 6 किलोग्राम है. ओईसीडी  के पुराने आंकड़ों के अनुसार भी भारत में प्रति व्यक्ति मांस की खपत औसत लगभग 3 किलोग्राम सालाना बताई गई थी. इसका मतलब है इसका मतलब है कि औसतन एक भारतीय रोजाना लगभग 8 ग्राम मांस खाता था. हालांकि यह आंकड़ा केवल मांस की खपत को दर्शाता है और इसमें अंडे, मछली या दूसरे पशु आधारित खाद्य पदार्थ शामिल नहीं होते हैं. 

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पाकिस्तान में कितना खाया जाता है मांस?

पाकिस्तान में भी मांसाहार खाने का बहुत जरूरी हिस्सा है. वहां किए गए सर्वे के अनुसार 38 फीसदी लोग बीफ को सबसे ज्यादा पसंदीदा मानते हैं, जबकि 34 फीसदी लोग चिकन और 25 फीसदी लोग मटन को प्राथमिकता देते हैं. पाकिस्तान में पशुधन और मांस उद्योगों से जुड़े रिसर्च के अनुसार 2000 में प्रति व्यक्ति मांस खपत लगभग 11.7 किलोग्राम थी जो बाद के वर्षों में लगातार बढ़ी. कुछ रिसर्च में हाल के वर्षों में प्रति व्यक्ति मांस खपत करीब 32 किलोग्राम सालाना बताई गई है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कुछ दूसरे आंकड़ों में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति मांस खपत लगभग 12.7 किलोग्राम भी बताई गई है. 

भारत और पाकिस्तान दोनों में मांस खाने में कौन आगे? 

आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति मांस खपत के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे माना जाता है. इसकी बड़ी वजह भारत में बड़ी शाकाहारी आबादी, धार्मिक परंपरा और क्षेत्रीय खानपान की विविधता है. वहीं पाकिस्तान में मांसहार ज्यादा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और बीफ, मटन तथा चिकन का उपयोग ज्यादा होता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 06 Jun 2026 04:32 PM (IST)
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