जब भारत में सोना खरीदने पर लगा था बैन, सरकार जब्त कर लेती थी घर में रखा गोल्ड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तस्करी बढ़ी, भ्रष्टाचार फैला, इंस्पेक्टर राज, 1990 में रद्द.

भारत में सोने को लेकर लोगों की दीवानगी जगजाहिर है. हमारे यहां सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, इज्जत और बुरे वक्त का सबसे बड़ा सहारा माना जाता है. लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ सोना घर में रखना आपको अपराधी बना सकता था? आज जब सोने के दाम 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास मंडरा रहे हैं और लोग निवेश के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, तब इतिहास के उस पन्ने को पलटना जरूरी है जब सरकार ने सोने की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह पहरा बैठा दिया था. उस दौर में तो घर में सोना रखने पर सरकार जब्त कर लेती थी.

युद्ध के बाद उपजा आर्थिक संकट

इस कहानी की शुरुआत 1960 के दशक से होती है. उस समय भारत एक नया और संघर्षरत राष्ट्र था, जिसकी अर्थव्यवस्था काफी कमजोर थी. 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद देश के आर्थिक हालात और खराब हो गए थे. विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था. सरकार के पास विदेशों से जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता भारी मात्रा में सोना खरीद रही थी. चूंकि भारत में सोने का उत्पादन बहुत कम है, इसलिए मांग पूरी करने के लिए भारी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता था, जिससे कीमती विदेशी मुद्रा खर्च हो रही थी.

स्वर्ण नियंत्रण कानून का कब हुआ जन्म?

देश की दौलत को बाहर जाने से रोकने और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक सख्त कदम उठाने का फैसला किया. साल 1963 में सबसे पहले 'गोल्ड कंट्रोल रूल्स' पेश किए गए. इन नियमों का मकसद लोगों के मन से सोने का मोह कम करना था. आगे चलकर साल 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे एक मुकम्मल कानून का रूप दे दिया, जिसे 'गोल्ड कंट्रोल एक्ट, 1968' के नाम से जाना गया. इस कानून ने रातों-रात भारतीय परिवारों के लिए सोने की मिल्कियत के मायने बदल दिए और घर में रखे सोने पर सरकारी निगरानी शुरू हो गई.

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सोना खरीदने पर सख्त पाबंदी

इस कानून के तहत जो सबसे कड़ा प्रावधान था, वह था शुद्ध सोने पर प्रतिबंध. उस समय कोई भी आम नागरिक शुद्ध सोने के बिस्कुट, सिक्के या ईंटें (Bullion) नहीं खरीद सकता था. अगर किसी के पास पुराने सिक्के या बिस्कुट थे, तो उन्हें अनिवार्य रूप से गहनों में बदलना पड़ता था. सरकार का मानना था कि अगर लोग सिर्फ गहने रखेंगे, तो वे उसे निवेश के तौर पर जमा नहीं करेंगे और सोने की खपत कम होगी. इसी कड़ी में एक नियम यह भी था कि गहने केवल 14 कैरेट की शुद्धता के ही बनाए जा सकते थे, ताकि सोने का इस्तेमाल कम से कम हो.

घर में सोना रखने की तय थी सीमा

सरकार ने घर में सोना रखने की एक सख्त सीमा तय कर दी थी, जिससे ज्यादा सोना रखना गैर-कानूनी माना जाता था. नियम के मुताबिक, एक विवाहित महिला अधिकतम 500 ग्राम सोना ही अपने पास रख सकती थी. अविवाहित महिलाओं के लिए यह सीमा 250 ग्राम तय की गई थी. वहीं पुरुषों के मामले में सरकार बहुत सख्त थी और उन्हें केवल 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति थी. अगर किसी परिवार के पास इस सीमा से ज्यादा सोना होता था, तो उन्हें सरकार के सामने इसकी घोषणा करनी पड़ती थी, वरना उसे जब्त करने का प्रावधान था.

अफसरों को मिले असीमित अधिकार

गोल्ड कंट्रोल एक्ट ने सरकारी अफसरों और एक्साइज विभाग को जबरदस्त ताकत दे दी थी. अधिकारियों के पास यह अधिकार था कि वे किसी भी वक्त किसी के घर, दुकान या बैंक लॉकर पर छापा मार सकते थे. यदि तलाशी के दौरान तय सीमा से अधिक या बिना हिसाब-किताब का सोना मिलता, तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाता था और संबंधित व्यक्ति को जेल भेजने तक का प्रावधान था. सर्राफा व्यापारियों और सुनारों के लिए भी लाइसेंसिंग नियम इतने कठिन कर दिए गए थे कि छोटा-मोटा काम करना भी दूभर हो गया था.

जब कानून बना तस्करी का जरिया

सरकार ने यह कानून सोने का मोह भंग करने के लिए बनाया था, लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला. भारतीय समाज में सोने की मांग कम नहीं हुई, बल्कि बाजार 'अंडरग्राउंड' हो गया. चूंकि कानूनी तरीके से सोना मिलना मुश्किल हो गया था, इसलिए तस्करी का धंधा फलने-फूलने लगा. समुद्री रास्तों से दुबई और अन्य देशों से सोना अवैध तरीके से भारत आने लगा. मुंबई का अंडरवर्ल्ड इसी दौर में सोने की तस्करी के दम पर मजबूत हुआ. जिस विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए यह कानून बना था, वह अब काले धन के रूप में तस्करी के जरिए बाहर जाने लगी.

लाइसेंस राज का काला दौर

इस कानून ने आम जनता के साथ-साथ जौहरियों के जीवन को भी संकट में डाल दिया था. छोटे सुनार जो पीढ़ियों से इस काम में लगे थे, वे सरकारी कागजी कार्रवाई और लाइसेंस के चक्कर में फंसकर रह गए. इंस्पेक्टर राज की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और लोग अधिकारियों को रिश्वत देकर अपना सोना बचाने की कोशिश करने लगे. करीब 22 साल तक यह कानून प्रभावी रहा, लेकिन समय के साथ यह साफ हो गया कि यह न तो तस्करी रोक पाया और न ही लोगों के सोने के प्रति लगाव को कम कर सका.

आर्थिक सुधार और कब हुई इस कानून की विदाई?

साल 1990 तक आते-आते भारत एक बड़े आर्थिक संकट की दहलीज पर खड़ा था. विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम बचा था कि देश केवल कुछ हफ्तों का आयात ही कर सकता था. ऐसे में सरकार ने महसूस किया कि कड़े प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था नहीं चलती. साल 1990 में तत्कालीन वित्त मंत्री मधु दंडवते ने इस नाकाम हो चुके गोल्ड कंट्रोल एक्ट को पूरी तरह निरस्त (Repeal) कर दिया. इसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, जिससे सोने का व्यापार फिर से पारदर्शी तरीके से शुरू हो सका.

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