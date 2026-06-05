हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDaughters rights in Pakistan: पाकिस्तान में शादीशुदा बेटियों को कैसे मिलती है पिता की प्रॉपर्टी, किस कानून के तहत होता है बंटवारा?

Daughters rights in Pakistan: पाकिस्तान में शादीशुदा बेटियों को कैसे मिलती है पिता की प्रॉपर्टी, किस कानून के तहत होता है बंटवारा?

पाकिस्तान में महिलाओं के विरासत अधिकारों को कई कानूनी प्रावधानों के अनुसार मान्यता दी गई है. इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लिकेशन एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेशन और दूसरे संबंधी कानून शामिल है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 05 Jun 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

Daughters rights in Pakistan: हमारे देश में 1956 के हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बेटियों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता था. इस वजह से काफी समय तक बेटे और बेटी में अंतर बना रहा. हालांकि 2025 में इस कानून में बड़ा बदलाव किया गया, नए नियमों के तहत बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटो के बराबर अधिकार दे दिया गया है. वहीं संपत्ति के अधिकार को लेकर भारत ही नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी अक्सर चर्चा चलती रहती है. कई लोग अक्सर यह सवाल उठाते हैं क्या भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है या नहीं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में शादीशुदा बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी कैसे मिलती है और किस कानून के तहत वहां बंटवारा होता है. 

पाकिस्तान में भी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार 

पाकिस्तान में महिलाओं के विरासत अधिकारों को कई कानूनी प्रावधानों के अनुसार मान्यता दी गई है. इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लिकेशन एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेशन और दूसरे संबंधी कानून शामिल है. इन कानूनों के अनुसार महिलाओं को चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति में हिस्सा मिलने का अधिकार है. इसके अलावा 2011 में लागू किए गए, एंटी वीमेन प्रैक्टिसेज कानून के तहत किसी महिला को धोके या अवैध तरीके से विरासत से वंचित करना अपराध माना गया है. 

पाकिस्तान में शादीशुदा बेटी को कितना मिलता है हिस्सा 

पाकिस्तान में संपत्ति का बंटवारा इस्लामी उत्तराधिकारी नियमों के आधार पर किया जाता है. अगर किसी परिवार में बेटे और बेटियां दोनों है, तो बेटी को बेटे के हिस्से का आधा हिस्सा मिलता है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति के दो बेटे और एक बेटी है तो संपत्ति को पांच हिस्सों में बांटा जाएगा. दोनों बेटों को दो-दो हिस्से और बेटी को एक हिस्सा मिलेगा. अगर बेटी इकलौता संतान है और कोई बेटा नहीं है तो उसे संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिल सकता है.

ये भी पढ़ें-Delhi Malviya Nagar Fire: क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी? जिस पर चल रहा था मालवीय नगर वाला रेस्टोरेंट, यहीं हुआ था अग्निकांड

अगर केवल बेटी ही वारिस हो तो क्या होगा?

अगर किसी परिवार में केवल बेटी ही वारिस हो और कोई बेटा न हो तो ऐसी स्थिति में जहां अगर पिता की मृत्यु हो गई है, तो वहां पत्नी का हिस्सा निकालने के बाद बची हुई संपत्ति का एक बड़ा भाग बेटी को दिया जाता है. बाकी हिस्सा दूसरे पुरुष रिश्तेदारों जैसे भाई, चाचा या चचेरे भाइयों को मिल सकता है. यह बंटवारा भी शरीयत के नियमों के अनुसार किया जाता है.

मां और पत्नी के अधिकार भी सुरक्षित 

पाकिस्तान में उत्तराधिकार कानून केवल बेटियों तक सीमित नहीं है. मृतक की पत्नी और मां को भी निश्चित हिस्सा दिया जाता है. अगर मृतक की संतान है तो पत्नी को आमतौर पर कुल संपत्ति का आठवां हिस्सा मिलता है. वहीं मां को परिस्थितियों के अनुसार एक छठा या एक तिहाई हिस्सा मिल सकता है. इसके बाद बची हुई दूसरी संपत्ति कानूनी वारिसों में बांटी जाती है. 

ये भी पढ़ें-Monsoon 2026: केरल से कश्मीर तक, देश के अलग अलग हिस्से में कब हिट करता है मानसून? जानें पूरा टाइमटेबल

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Daughters Daughters Rights In Pakistan Married Daughters Rights In Pakistan Property Rights In Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Daughters rights in Pakistan: पाकिस्तान में शादीशुदा बेटियों को कैसे मिलती है पिता की प्रॉपर्टी, किस कानून के तहत होता है बंटवारा?
पाकिस्तान में शादीशुदा बेटियों को कैसे मिलती है पिता की प्रॉपर्टी, किस कानून के तहत होता है बंटवारा?
जनरल नॉलेज
Religious Holidays In India: किस धर्म के लोगों को त्योहारों पर मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टियां, किस नंबर पर है इस्लाम?
किस धर्म के लोगों को त्योहारों पर मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टियां, किस नंबर पर है इस्लाम?
जनरल नॉलेज
Polymer Plastic: क्या जल‌ सकती है पॉलीमर प्लास्टिक, जानें किन चीजों को बनाने में होता है इसका इस्तेमाल?
क्या जल‌ सकती है पॉलीमर प्लास्टिक, जानें किन चीजों को बनाने में होता है इसका इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
Smallest Tenure Prime Minister: भारत के किन प्रधानमंत्रियों का रहा है सबसे छोटा कार्यकाल? यहां देखिए लिस्ट
भारत के किन प्रधानमंत्रियों का रहा है सबसे छोटा कार्यकाल? यहां देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Malviya Nagar Fire News | Mahadangal: कागजों मे ही कायदे कानूनहकीकत में तबाही और मौत? | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से डील पर बातचीत के बीच मुज्तबा खामेनेई की तारीफ में ट्रंप ने पढ़े कसीदे, बोले - '...उनकी बहुत इज्जत'
ईरान से बातचीत के बीच मुज्तबा खामेनेई की तारीफ में ट्रंप ने पढ़े कसीदे, बोले - '...उनकी बहुत इज्जत'
बिहार
कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर क्यों समर्थन दे रहे हैं मनोज झा? RJD सांसद ने खुद दिया जवाब
कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर क्यों समर्थन दे रहे हैं मनोज झा? RJD सांसद ने खुद दिया जवाब
विश्व
लेबनान में बढ़ा तनाव: इजरायली हमलों में 4 की मौत, हिजबुल्लाह ने नए सीजफायर समझौते को ठुकराया
लेबनान में बढ़ा तनाव: इजरायली हमलों में 4 की मौत, हिजबुल्लाह ने नए सीजफायर समझौते को ठुकराया
क्रिकेट
मार्क बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड XI में 3 भारतीय, कोहली-रोहित किसी को जगह नहीं, कप्तान किसे बनाया जानिए
मार्क बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड XI में 3 भारतीय, कोहली-रोहित किसी को जगह नहीं, कप्तान किसे बनाया जानिए
मूवी रिव्यू
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
है जवानी तो इश्क होना है रिव्यू: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
इंडिया
Aaj Ka Mausam: 19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
हेल्थ
Rotten Mangoes: सावधान! मार्केट में बिक रहा सड़े और कीड़ों वाले आम का जूस, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
सावधान! मार्केट में बिक रहा सड़े और कीड़ों वाले आम का जूस, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
ऑटो
EV की वजह से इस कंपनी को तगड़ा नुकसान, 70 साल में पहली बार हुआ ऐसा
EV की वजह से इस कंपनी को तगड़ा नुकसान, 70 साल में पहली बार हुआ ऐसा
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget