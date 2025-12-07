IndiGo Crisis: इंडिगो अपने इतिहास के सबसे बड़े ऑपरेशनल ब्रेकडाउन में से एक का सामना कर रहा है. इसे बड़े पैमाने पर इंडिगो क्राइसिस यूनिट कहा जा रहा है. सिर्फ चार दिनों में ही 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. इसी वजह से पूरे भारत में यात्री अनिश्चितता और देरी से जूझ रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि इंडिगो के पास कितने तरह के विमान हैं और इनमें सबसे महंगा कौन सा है.

इंडिगो का बेड़ा

वर्तमान में इंडिगो 6 अलग-अलग कैटिगरी के विमानों का संचालन करता है. इसी के साथ इंडिगो के पास 400 से ज्यादा विमान हैं. इंडिगो के पास एयरबस A320-200, एयरबस A320neo, एयरबस A321neo, ATR 72-600, बोइंग 777-300 ER, बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर और एयरबस A321-P2F.

सबसे महंगा विमान कौन सा है?

इंडिगो के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अभी सबसे महंगा एयरक्राफ्ट बोइंग 777-300 ER है. इसकी लिस्ट प्राइस लगभग $375.5 मिलियन है. यह वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ज्यादातर लंबी दूरी के रूट पर इस्तेमाल किए जाते हैं और नैरो बॉडी मॉडल की तुलना में इनके ऑपरेटिंग खर्च काफी ज्यादा होते हैं. इसके ठीक बाद बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर है. इसकी लिस्ट प्राइस लगभग $292.5 मिलियन है. हालांकि आपको बता दें कि इंडिगो आमतौर पर लीज पर लिए गए एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है. इस वजह से शुरुआती लागत काफी कम हो जाती है. इन जेट्स की बेस कीमत दिखाती हैं कि वाइड बॉडी ऑपरेशन असल में कितने महंगे होते हैं.

2027 में और भी महंगे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं

इंडिगो ने पहले ही एयरबस A350-900 के लिए ऑर्डर दे दिए हैं. ये 2027 से फ्लीट में शामिल हो सकते हैं. हर एयरक्राफ्ट $300 मिलियन से ज्यादा की लिस्ट प्राइस के साथ A350 इंडिगो के पास अब तक का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट बन जाएगा.

लेकिन इसी बीच इस बात को समझना काफी जरूरी है कि एयरलाइंस शायद ही कभी लिस्ट प्राइस चुकाती हैं. बड़े खरीद ऑर्डर पर अक्सर 40% से 60% तक का डिस्काउंट मिलता है. इसका मतलब होता है कि असल ट्रांजैक्शन कीमत लगभग आधी हो जाती है.

वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट इतने महंगे क्यों होते हैं

777 और 787 जैसे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट एडवांस्ड एवियोनिक्स, लॉन्ग-रेंज फ्यूल सिस्टम, बड़े इंजन और हाई एंड केबिन कॉन्फिगरेशन के साथ आते हैं. इनमें ज्यादा फ्यूल खर्च होता है और इनमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है. इसी के साथ क्रू की लागत भी ज्यादा होती है. जबकि A320neo जैसे नैरो बॉडी के एयरक्राफ्ट घरेलू रूट के लिए सस्ते रहते हैं. हालांकि इंटरनेशनल विस्तार के लिए वाइड बॉडी जरूरी है.

