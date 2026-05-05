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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजColonel Pakistan: इंडियन आर्मी में कौन होता है कर्नल पाकिस्तान, इसका क्या काम?

Colonel Pakistan: इंडियन आर्मी में कौन होता है कर्नल पाकिस्तान, इसका क्या काम?

Colonel Pakistan: भारतीय सेना में एक कर्नल पाकिस्तान का पद होता है. आइए जानते हैं क्या होती है उनकी भूमिका.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 May 2026 12:41 PM (IST)
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  • कर्नल पाकिस्तान भारतीय सेना में एक विशेष स्टाफ नियुक्ति है।
  • यह अधिकारी पाकिस्तान से जुड़े सैन्य मामलों का विश्लेषण करते हैं।
  • वे मीडिया, ओपन सोर्स और गोपनीय जानकारी इकट्ठा करते हैं।
  • यह भूमिका भारत की सैन्य तैयारी और रणनीति में मदद करती है।

Colonel Pakistan: कर्नल पाकिस्तान शब्द अक्सर भ्रम पैदा करता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है कि कोई पाकिस्तानी अफसर भारतीय सेना के अंदर काम कर रहा हो. लेकिन असल में सच्चाई इससे कोसों दूर है. यह पदनाम भारतीय सेना के अंदर एक खास स्टाफ नियुक्ति को दर्शाता है. इसे औपचारिक रूप से कर्नल जनरल स्टाफ (पाकिस्तान) के नाम से जाना जाता है. 

कर्नल पाकिस्तान का असल मतलब क्या है?

भारतीय सेना के अंदर कर्नलों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र के आधार पर खास भूमिका सौंपी जाती है. जिस तरह कर्नल प्रशासन या फिर कर्नल लॉजिस्टिक्स जैसे पद होते हैं उसी तरह कर्नल पाकिस्तान की उपाधि उस अफसर के लिए इस्तेमाल की जाती है जो पाकिस्तान से जुड़े मामलों के लिए जिम्मेदार होता है. यह किसी व्यक्ति का नाम या फिर राष्ट्रीयता नहीं है, बल्कि यह एक डेस्क-आधारित रणनीतिक नियुक्ति है. यह आमतौर पर सैन्य मुख्यालय या फिर खुफिया डिवीजन के अंदर स्थित होती है. 

इस भूमिका की जिम्मेदारी 

कर्नल जनरल स्टाफ (पाकिस्तान) के तौर पर काम करने वाला अफसर ऐसे जरूरी काम संभालता है जिनका सीधा असर भारत की सैन्य तैयारी और रणनीतिक जागरूकता पर पड़ता है. 

जानकारी इकट्ठा करना 

इस भूमिका में कई तरीकों से डेटा इकट्ठा करना शामिल है. इसमें मीडिया रिपोर्ट और ओपन सोर्स खुफिया जानकारी से लेकर गोपनीय इनपुट तक शामिल हैं. इसमें पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान में रक्षा गतिविधि से जुड़े घटनाक्रमों पर नजर रखना शामिल है.

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रणनीतिक विश्लेषण 

जानकारी इकट्ठा हो जाने के बाद अफसर सैनिकों की हलचल, सैन्य अभ्यास, नीतिगत बदलाव और सीमा पर होने वाले  घटनाक्रमों का विश्लेषण करता है. इससे पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति की एक साफ तस्वीर बनाने में मदद मिलती है.

रिपोर्टिंग और ब्रीफिंग 

विश्लेषण किए गए इनपुट वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के सामने पेश किए जाते हैं. ये रिपोर्ट ऑपरेशनल योजना, सीमा रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने में मदद करती हैं.

यह भूमिका क्यों जरूरी है? 

भारत और पाकिस्तान के बीच एक संवेदनशील और काफी तनावपूर्ण सीमा है. इस वजह से वास्तविक समय की खुफिया जानकारी और विश्लेषण काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं. कर्नल जनरल स्टाफ (पाकिस्तान) कच्ची खुफिया जानकारी और कार्रवाई योग्य सैन्य रणनीति के बीच एक जरूरी कड़ी का काम करता है. जब ये अफसर फोन पर अपना परिचय 'कर्नल पाकिस्तान' के तौर पर देते हैं तो इससे कुछ पल के लिए लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि वे किसी पाकिस्तानी अफसर से बात कर रहे हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 05 May 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Military Intelligence Colonel Pakistan Indian Army Role
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