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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSuryastra Rocket Cost: कितनी है एक सूर्यास्त्र की कीमत, जो 300 किमी दूर बैठे दुश्मन को कर देगा नेस्तनाबूद?

Suryastra Rocket Cost: कितनी है एक सूर्यास्त्र की कीमत, जो 300 किमी दूर बैठे दुश्मन को कर देगा नेस्तनाबूद?

Suryastra Rocket Cost: भारत ने एक लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है. आइए जानते हैं कितनी है एक सूर्यास्त्र रॉकेट की कीमत.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 May 2026 11:41 AM (IST)
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  • भारत ने 300 किमी दूर तक मार करने वाली सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया।
  • निबे लिमिटेड ने मेक इन इंडिया के तहत यह स्वदेशी रॉकेट सिस्टम विकसित किया।
  • भारतीय सेना ने ₹293 करोड़ में सूर्यास्त्र लॉन्चर सिस्टम का आपातकालीन सौदा किया।
  • प्रत्येक सूर्यास्त्र रॉकेट की अनुमानित कीमत ₹50 लाख से ₹2.3 करोड़ के बीच है।

Suryastra Rocket Cost: भारत की बढ़ती सैन्य ताकत अब सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल जैसे सिस्टम तक ही सीमित नहीं रह गई है. देश ने सफलतापूर्वक एक स्वदेशी लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है. यह रॉकेट 300 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर बेहद सटीक निशाना लगाने में सक्षम है. ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में पुणे स्थित निजी रक्षा कंपनी निबे लिमिटेड ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया. इस नए प्लेटफार्म को मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमताओं में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

भारतीय सेना ने ₹293 करोड़ का सौदा किया 

रिपोर्ट से मुताबिक भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र सिस्टम के लिए निबे लिमिटेड के साथ ₹293 करोड़ का एक आपातकालीन खरीद अनुबंध किया है. हालांकि यह राशि सिर्फ एक रॉकेट की कीमत के बजाय पूरे लॉन्चर सिस्टम, उससे जुड़े उपकरण और परिचालक बुनियादी ढांचे को कवर करती है. रक्षा अनुमानों के मुताबिक एक सूर्यास्त्र गाइड रॉकेट की कीमत उसके पेलोड, रेंज और गाइडेंस कॉन्फिगरेशन पर निर्भर करती है.

कितनी है एक सूर्यास्त्र रॉकेट की कीमत?

300 किलोमीटर की रेंज वाले एक सूर्यास्त्र गाइड रॉकेट की अनुमानित कीमत ₹50 लाख से लेकर ₹2.3 करोड़ के बीच हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सूर्यास्त्र रॉकेट पारंपरिक  क्रूज या फिर बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत के 15वें हिस्से से भी सस्ता है. इसकी फायदे की वजह से सेना युद्ध की स्थिति के दौरान एक साथ बड़ी संख्या में रॉकेट तैनात कर सकती है. 

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दो वेरिएंट में आता है सिस्टम 

सूर्यास्त्र रॉकेट लांचर सिस्टम दो रेंज वेरिएंट में डिजाइन किया गया है. पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक हमला कर सकता है और दूसरा लंबी दूरी वाला वेरिएंट लॉन्च पॉइंट से 300 किलोमीटर दूर तक स्थित लक्ष्यों को निशाना बना सकता है.

लॉन्चर कई तरह के रॉकेट दाग सकता है 

सूर्यास्त्र का एक प्रमुख परिचालन लाभ इसकी मल्टी कैलिबर क्षमता है. रिपोर्ट के मुताबिक एक ही लॉन्चर प्लेटफार्म से अलग-अलग तरह के रॉकेट और निर्देशित गोला बारूद दागे जा सकते हैं. इससे सशस्त्र बलों के लिए लॉजिस्टिक्स से जुड़ी जटिलताएं कम हो जाती हैं. अलग-अलग तरह के गोला बारूद के लिए अलग-अलग लॉन्च सिस्टम रखने के बजाय सेना एक ही बहुमुखी प्लेटफार्म का इस्तेमाल अलग-अलग युद्ध स्थितियों के लिए कर सकती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 22 May 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
India Missile System Suryastra Rocket Cost Nibe Limited
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