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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMiddle East Crisis: एक फोन कॉल ने रोक दी ईरान की बर्बादी! जानें किन नेताओं के एक कॉल से थम सकता है विश्वयुद्ध?

Middle East Crisis: एक फोन कॉल ने रोक दी ईरान की बर्बादी! जानें किन नेताओं के एक कॉल से थम सकता है विश्वयुद्ध?

Middle East Crisis: ट्रंप ने यह घोषणा की है कि ईरान के खिलाफ सैन्य हमले कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं की अपील के बाद रद्द कर दिए गए. जानें कौन से नेता इस युद्ध को रुकवा सकते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 May 2026 04:30 PM (IST)
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  • ईरान पर हमले को टालने का ट्रंप का फैसला, नेताओं के अनुरोध पर लिया गया।
  • ट्रंप, पुतिन, शी, मोदी, MBS वैश्विक नेता, जिनकी बातों का असर।
  • क्षेत्रीय तनाव के बीच कूटनीतिक चर्चाओं से मिली अस्थायी राहत।
  • वैश्विक शक्ति संतुलन में इन नेताओं की भू-राजनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण।

Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच एक बड़े कूटनीतिक घटनाक्रम ने इस क्षेत्र को अस्थायी राहत दी है. डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की है कि ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य हमले को कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं की सीधी अपील के बाद रद्द कर दिया गया. ट्रंप के मुताबिक अब संबंधित पक्षों के बीच गंभीर बातचीत चल रही है और खाड़ी देशों के नेताओं ने अनुरोध किया कि ईरान के खिलाफ सैन्य  कार्रवाई को फिलहाल के लिए टाल दिया जाए. इसी बीच आइए जानते हैं कि किन नेताओं के एक कॉल से थम सकता है विश्व युद्ध. 

डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की वैश्विक सैन्य शक्ति

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की सबसे एडवांस्ड सैन्य ताकत में से एक की कमान संभालते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका के पास बेजोड़ वैश्विक सैन्य पहुंच, एडवांस्ड हथियार प्रणाली और शक्तिशाली नौसैनिक और हवाई क्षमता है. सैन्य ताकत के अलावा वाशिंगटन प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली और अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व के जरिए से भारी वित्तीय प्रभाव भी रखता है. इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसले मिडल ईस्ट से लेकर पूर्वी यूरोप और एशिया तक के क्षेत्र में चल रहे संघर्षों को तेजी से प्रभावित कर सकते हैं. 

पुतिन का प्रभाव 

व्लादिमीर पुतिन वैश्विक भूराजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बने हुए हैं. रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है और यह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है. तेल, गैस और ऊर्जा एक्सपोर्ट में रूस की भूमिका मॉस्को को वैश्विक बाजारों पर एक बड़ी बढ़त भी देती है. यूरोप से लेकर मिडल ईस्ट और एशिया तक पुतिन से जुड़ी कूटनीतिक बातचीत अक्सर संघर्षों पर बातचीत और रणनीतिक निर्णय लेने में एक बड़ी भूमिका निभाती है.

शी जिनपिंग की शक्ति

शी जिनपिंग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्तर पर सबसे शक्तिशाली विनिर्माण प्रणालियों में से एक को लीड करते हैं. चीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, प्रौद्योगिकी उत्पादन, व्यापार और बुनियादी ढांचे के निवेश में एक बड़ी भूमिका निभाता है. बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव जैसी परियोजनाओं के जरिए चीन ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका तक अपना प्रभाव बढ़ाया है. ताइवान और दक्षिण चीन सागर जैसे मुद्दों पर चीन का रुख अक्सर वैश्विक कूटनीतिक और सैन्य समीकरणों को प्रभावित करता है. 

यह भी पढ़ेंः मेलोनी और मोदी की मुलाकात से चीन को क्या है खतरा? IMEC में साथ आए भारत-इटली

नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल मिडिएटर

नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महत्वपूर्ण आवाज के रूप में तेजी से स्थापित किया है. भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखना है, जिससे वह एक ही समय में एक दूसरे के विरोधी वैश्विक शक्तियों के साथ भी कूटनीतिक बातचीत जारी रख पाता है. दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते बीते कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक और वैश्विक आर्थिक चर्चाओं में भारत की भूमिका काफी बढ़ गई है.

मोहम्मद बिन सलमान का प्रभाव 

सऊदी अरब के ऊर्जा क्षेत्र में दबदबे की वजह से मोहम्मद बिन सलमान को मिडिल ईस्ट के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता है. ओपीईसी के अंदर एक अग्रणी शक्ति होने के नाते सऊदी अरब वैश्विक तेल की कीमतों और ऊर्जा बाजारों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है. इस्लामी दुनिया में इस साम्राज्य का धार्मिक महत्व भी काफी ज्यादा है. ऐसा इसलिए क्योंकि मक्का और मदीना यहीं है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 May 2026 04:29 PM (IST)
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