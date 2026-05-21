हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIMEC Corridor: मेलोनी और मोदी की मुलाकात से चीन को क्या है खतरा? IMEC में साथ आए भारत-इटली

IMEC Corridor: मेलोनी और मोदी की मुलाकात से चीन को क्या है खतरा? IMEC में साथ आए भारत-इटली

IMEC Corridor: आईएमईसी में भारत और इटली अब साथ आ चुके हैं. आइए जानते हैं कि यह चीन के लिए एक बड़ा खतरा क्यों है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 May 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत-इटली ने किया विशेष रणनीतिक साझेदारी का विस्तार।
  • नई आर्थिक कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड को चुनौती।
  • आईएमईसी से भारत-यूरोप व्यापार तेज, लागत कम।
  • इटली का समर्थन चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को झटका।

IMEC Corridor: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले. यहां दोनों देशों ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनामिक कॉरिडोर पर सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया. इस मुलाकात के दौरान भारत और इटली ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया. इसमें व्यापार, कनेक्टिविटी, रक्षा और आधुनिक तकनीक पर खास जोर दिया गया.  इस कदम को अब चीन के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है.  ऐसा इसलिए है क्योंकि आईएमईसी तेजी से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में उभर रहा है.

आईएमईसी को चीन के बीआरआई के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा  

आईएमईसी कॉरिडोर को एक बड़े व्यापार और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था. यह बंदरगाह, रेलवे, शिपिंग मार्ग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भारत, मिडल ईस्ट और यूरोप को आपस में जोड़ता है.

भारत ने इस कॉरिडोर को चीन की बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव के एक पारदर्शी और भरोसेमंद विकल्प तौर पर बढ़ावा दिया है. बीते कुछ सालों में कई देशों ने बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव के कुछ प्रोजेक्ट से जुड़े कर्ज के जोखिम और चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई है. इसी वजह से आईएमईसी को मिल रहे बढ़ते समर्थन को चीन की वैश्विक व्यापार की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक सीधी भू राजनीतिक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है. 

चीन के लिए एक बड़ा झटका 

इस पूरे घटनाक्रम में इटली की भूमिका को काफी जरूरी माना जा रहा है. साल 2019 में इटली G7 देश में अकेला ऐसा देश बना जिसने आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव में हिस्सा लिया था. हालांकि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने बाद में इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया. इसी के साथ भारत के साथ-साथ पश्चिमी देशों के समर्थन वाली कनेक्टिविटी पहलों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना भी शुरू कर दिया. अब इटली आईएमईसी के जरिए भारत और मिडिल ईस्ट से आने वाले सामान के लिए यूरोप का मुख्य भूमध्यसागरीय प्रवेश द्वार बनना चाहता है. इस बदलाव को बीजिंग के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ेंः तमिलनाडु में विधायकों की 'हॉर्स ट्रेडिंग' की आहट! जानें क्या होता है इसका मतलब और कहां से आया यह शब्द?

भारत यूरोप व्यापार 

आईएमईसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे परिवहन में लगने वाला समय और लॉजिस्टिक्स की लागत कम होने की उम्मीद है.  इस प्रोजेक्ट से जुड़े अनुमानों के मुताबिक यह कॉरिडोर भारत और यूरोप के बीच व्यापार में लगने वाले समय को लगभग 40% तक कम कर सकता है. इसी के साथ लॉजिस्टिक्स की लागत में भी 30% तक की कमी आ सकती है. इससे एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग ज्यादा तेज और सस्ते हो जाएंगे. 

चीन इस साझेदारी पर इतनी बारीकी से नजर क्यों रख रहा है?

चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आईएमईसी धीरे-धीरे यूरोप और  मिडिल ईस्ट में बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव के प्रभाव को कम कर सकता है. इटली का समर्थन इस परियोजना को यूरोप के अंदर रणनीतिक महत्व देता है. इसी के साथ भारत की केंद्रीय भूमिका एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले एक प्रमुख भविष्य के व्यापार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को और भी मजबूत करती है.

यह भी पढ़ेंः पश्चिम बंगाल के मदरसों में 'वंदे मातरम' अनिवार्य, क्या यूपी में भी है ऐसा नियम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 21 May 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Giorgia Meloni IMEC Corridor NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
IMEC Corridor: मेलोनी और मोदी की मुलाकात से चीन को क्या है खतरा? IMEC में साथ आए भारत-इटली
मेलोनी और मोदी की मुलाकात से चीन को क्या है खतरा? IMEC में साथ आए भारत-इटली
जनरल नॉलेज
मार्च 26 में 1.69 लाख तो मई में 1.63 लाख हुआ सोना, जानें 2050 में कितने का होगा 10 ग्राम गोल्ड?
मार्च 26 में 1.69 लाख तो मई में 1.63 लाख हुआ सोना, जानें 2050 में कितने का होगा 10 ग्राम गोल्ड?
जनरल नॉलेज
Modi Meloni Melody Diplomacy: टॉफी, मीम और ट्रिलियन डॉलर डील, जानें मोदी-मेलोनी दोस्ती के पीछे छिपी सबसे बड़ी स्ट्रैटजी
टॉफी, मीम और ट्रिलियन डॉलर डील, जानें मोदी-मेलोनी दोस्ती के पीछे छिपी सबसे बड़ी स्ट्रैटजी
जनरल नॉलेज
Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में विधायकों की 'हॉर्स ट्रेडिंग' की आहट! जानें क्या होता है इसका मतलब और कहां से आया यह शब्द?
तमिलनाडु में विधायकों की 'हॉर्स ट्रेडिंग' की आहट! जानें क्या होता है इसका मतलब और कहां से आया यह शब्द?
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत का सच क्या? | Breaking News | Justice For Twisha |
Humayun Kabir Cow Sacrifice Statement: बंगाल की सियासत में नया विवाद खड़ा | Breaking |
Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Twisha Sharma Case: क्या खोलेगा दिशा केस का राज? | Breaking News | Justice For Twisha |
Modi Meloni | Rahul Gandhi on PM Modi: सरकार ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी नाराजगी | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर लागू किए सख्त नियम, अभिषेक बनर्जी बोले- 'दिल्ली में..'
शुभेंदु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर लागू किए सख्त नियम, अभिषेक बनर्जी बोले- 'दिल्ली में..'
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर संजय राउत बोले, 'राजीव गांधी के बेटे हैं, इस प्रकार की भाषा...'
राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर संजय राउत बोले, 'राजीव गांधी के बेटे हैं, इस प्रकार की भाषा...'
इंडिया
करीब 60 साल बाद तमिलनाडु कैबिनेट का हिस्सा बनेगी कांग्रेस, सांसद बोले- 2009 में करुणानिधि ने हमें...
करीब 60 साल बाद तमिलनाडु कैबिनेट का हिस्सा बनेगी कांग्रेस, सांसद बोले- 2009 में करुणानिधि ने हमें...
क्रिकेट
CSK Playoff Scenarios: सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स
सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है CSK
इंडिया
Explained: 5 देशों की यात्रा से क्या लेकर लौटे PM मोदी? आपकी जेब, नौकरियों और सुरक्षा पर भी पड़ेगा असर
Explained: 5 देशों से क्या लेकर लौटे PM मोदी? आपकी जेब, नौकरियों और सुरक्षा पर भी पड़ेगा असर
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
बिहार
PM मोदी की विदेश यात्रा पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र का तंज, 'बाल न बच्चा, नींद पड़े अच्छा'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर RJD का तंज, 'बाल न बच्चा, नींद पड़े अच्छा'
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget