हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत के इन हिस्सों में जाने के लिए लेनी पड़ती है परमिशन, नहीं तो मिल सकती है इतनी सजा

भारत के इन हिस्सों में जाने के लिए लेनी पड़ती है परमिशन, नहीं तो मिल सकती है इतनी सजा

भारत में कुछ ऐसे राज्य और क्षेत्र हैं, जहां घूमने और रहने के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी होता है. अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप जाने से पहले यह अनुमति लेना अनिवार्य है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 25 Dec 2025 02:37 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि देश में कुछ ऐसी भी जगहें और क्षेत्र हैं, जहां जाने और रहने के लिए एक विशेष प्रकार की परमिशन वहां की स्थानीय अथॉरिटी या सुरक्षा बलों से लेनी पड़ती है. बिना परमिशन के आप इन जगहों में नहीं जा सकते. हम सभी जानते हैं कि अगर हमें किसी दूसरे देश की यात्रा करनी है या घूमने जाना है, तो वीजा लेना जरूरी होता है, लेकिन ऐसी ही परमिशन आपको अपने ही देश में भी लेनी पड़ती है, जिसे इनर लाइन परमिट (आईएलपी) कहा जाता है. इस परमिट की जरूरत ऐसे क्षेत्रों में एंट्री करने के लिए होती है, जो सुरक्षा के मामलों में संवेदनशील होते हैं. ज्यादातर ये वे इलाके होते हैं, जो बॉर्डर पर स्थित होते हैं. आइए जानते हैं कुछ राज्यों के बारे में.

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करने से पहले आपको इनर लाइन परमिट (आईएलपी) की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह राज्य भारत के बॉर्डर पर स्थित है, जो म्यांमार, चीन (तिब्बत) और भूटान जैसे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है. इसलिए सुरक्षा कारणों और वहां की संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए यह परमिट जरूरी है. अगर आपको अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करना है, तो इनर लाइन परमिट अनिवार्य होता है, जिसे आप ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, भारतीय पर्यटकों और नागरिकों के लिए अरुणाचल प्रदेश का परमिट प्राप्त करने में कोई खास दिक्कत नहीं आती है.

नागालैंड 

अगर आप नागालैंड में प्रवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको इनर लाइन परमिट (आईएलपी) लेना जरूरी है. नागालैंड में बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए बाहरी लोगों को परमिट लेना जरूरी होता है. नागालैंड राज्य देश के सबसे खूबसूरत और प्रकृति से भरपूर राज्यों में से एक है, जहां लोग घूमने और वहां की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए यात्रा करते हैं. अगर आप मशहूर हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने जा रहे हैं, तो यह परमिट पहले से ऑनलाइन बनवा लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.

मिजोरम 

भारत के मिजोरम राज्य में प्रवेश और यात्रा करने के लिए इनर लाइन परमिट (आईएलपी) लेना अनिवार्य है, क्योंकि यह राज्य सुरक्षा के मामलों में संवेदनशील माना जाता है. मिजोरम अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है. अगर आपको मिजोरम में प्रवेश करना है तो यह परमिट आप दिल्ली, गुवहाटी और शिलांग जैसे क्षेत्रों से संपर्क अधिकारियों के जरिए या ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं.

लक्षद्वीप 

अगर भारत का कोई भी व्यक्ति लक्षद्वीप के सुंदर बीच और वहां की प्रकृति का आनंद लेना चाहता है, तो उसे इनर लाइन परमिट (आईएलपी) या पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है. कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लक्षद्वीप की यात्रा की थी और लोगों से आह्वान किया था कि वे लक्षद्वीप घूमने आएं. लक्षद्वीप समंदर के बीच स्थित छोटे-छोटे द्वीपों का समूह है, जो भारत के सबसे सुंदर आइलैंड क्षेत्रों में से एक है. यहां प्रवेश के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से भी परमिट प्राप्त कर सकते हैं.

घुसपैठ करने वालों को कितनी सजा मिल सकती है?

अगर कोई व्यक्ति इन खास इलाकों में, जहां परमिट की जरूरत होती है, बिना स्थानीय और सरकारी अनुमति के प्रवेश या यात्रा करने की कोशिश करता है, तो उसे सख्त सजा मिल सकती है. इस अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को पांच साल तक की जेल या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर जेल और जुर्माना दोनों की सजा भी मिल सकती है. इन जगहों पर परमिट प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि ये इलाके सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं और यहां कई दुर्लभ जनजातियों का निवास भी है, जिनकी सुरक्षा और उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए परमिट की आवश्यकता होती है.

यह भी पढ़ें: किन देशों से हथियार खरीदता है बांग्लादेश, जानें कहां लुटाता है सबसे ज्यादा पैसा?

Published at : 25 Dec 2025 02:37 PM (IST)
Tags :
Inner Line Permit What Is Inner Line Permit ILP Rules India Arunachal Pradesh Permit Nagaland Inner Line Permit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट की तैयारी? नितिन नबीन से मिले RLM के ये 3 विधायक
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट की तैयारी? नितिन नबीन से मिले RLM के ये 3 विधायक
इंडिया
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
साउथ सिनेमा
रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' में हुई अब बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की एंट्री ? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
रजनीकांत की 'जेलर 2' में शाहरुख खान भी मचाएंगे धमाल? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
Advertisement

वीडियोज

Rupee और Bonds पर RBI का Rs. 3 Lakh Crore का Game-Changer Step| Paisa Live
Bangladesh पहुंचा Khaleda Zia का बेटा Tariq Rehman, बदलने वाला है पीएम ! । Yunus Khan
Bhay Interview: Gaurav Tiwari की mysterious stories, Real Horror Locations और Spooky BTS experience Ft. Danish Sood
BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल को अब BJP का प्रेरणा स्थल देगा कड़ी टक्कर । Ataj Jayanti
BMC Election से Raj Thackeray के नेता के इस नेता के पोस्ट ने मचा दिया चुनावी मैदान में तहलका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट की तैयारी? नितिन नबीन से मिले RLM के ये 3 विधायक
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट की तैयारी? नितिन नबीन से मिले RLM के ये 3 विधायक
इंडिया
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
साउथ सिनेमा
रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' में हुई अब बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की एंट्री ? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
रजनीकांत की 'जेलर 2' में शाहरुख खान भी मचाएंगे धमाल? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
टेलीविजन
'भटकने की जरूरत..' टीवी की इस 'नागिन' को दोस्त से था प्यार, ब्रेकअप से टूटी एक्ट्रेस का छलका दर्द
टीवी की इस 'नागिन' को दोस्त से था प्यार, ब्रेकअप से टूटी एक्ट्रेस का छलका दर्द
क्रिकेट
CSK ने जिस खिलाड़ी पर 14.2 करोड़ में खरीदा, अब उसी ने डेब्यू पर किया कमाल, झटके इतने विकेट
CSK ने जिस खिलाड़ी पर 14.2 करोड़ में खरीदा, अब उसी ने डेब्यू पर किया कमाल, झटके इतने विकेट
यूटिलिटी
ट्रेन में कब अपग्रेड होता है टिकट, कैसे कराएं बुकिंग कि हर बार मिले इसका फायदा?
ट्रेन में कब अपग्रेड होता है टिकट, कैसे कराएं बुकिंग कि हर बार मिले इसका फायदा?
हेल्थ
Atal Canteen: 1 रुपये या 5 रुपये की कैंटीन का खाना कितना होता है हेल्दी, कैसे कर सकते हैं इसकी जांच?
1 रुपये या 5 रुपये की कैंटीन का खाना कितना होता है हेल्दी, कैसे कर सकते हैं इसकी जांच?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Embed widget