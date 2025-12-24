हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिन देशों से हथियार खरीदता है बांग्लादेश, जानें कहां लुटाता है सबसे ज्यादा पैसा?

किन देशों से हथियार खरीदता है बांग्लादेश, जानें कहां लुटाता है सबसे ज्यादा पैसा?

भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है. इन राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच बांग्लादेश एक और दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है. जो कि उसकी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की दिशा में है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 24 Dec 2025 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

पिछले कुछ समय से बांग्लादेश लगातार अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है. एक ओर देश के भीतर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों में तनाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. चिटगांव समेत कई इलाकों में हिंदुओं के घर जलाए जाने की घटनाओं के वीडियो सामने आए हैं. इन घटनाओं के बाद भारत में गुस्सा देखने को मिला है. भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, जबकि बांग्लादेश ने भी दिल्ली स्थित अपने मिशन के बाहर हुए प्रदर्शनों को लेकर भारत से नाराजगी जताई. इसी बीच ढाका में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है. 

इन राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच बांग्लादेश एक और दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है. जो कि उसकी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की दिशा में है. खास बात यह है कि इस बार बांग्लादेश का झुकाव भारत से हटकर पाकिस्तान और चीन समर्थित हथियारों की ओर बढ़ता दिख रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश किन देशों से हथियार खरीदता है और सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च कर रहा है? 

किन देशों से हथियार खरीदता है बांग्लादेश?

बांग्लादेश अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए कई देशों से हथियार और सैन्य उपकरण खरीदता है, जिनमें चीन सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है. चीन से उसे टैंक, F-7 लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और नौसैनिक जहाज मिलते हैं, जो कम कीमत और बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण उसकी पहली पसंद बने हुए हैं. इसके अलावा रूस से बांग्लादेश ने MiG-29 लड़ाकू विमान और Yak-130 प्रशिक्षण विमान खरीदे हैं, साथ ही कुछ तकनीकी और एयर डिफेंस सहयोग भी मिलता है. तुर्की से उसने आधुनिक TRG-300 टाइगर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम लिया है और ड्रोन व स्मार्ट हथियारों में भी रुचि दिखाई है. 

हाल के वर्षों में पाकिस्तान के साथ सैन्य संपर्क बढ़ा है, जहां से असॉल्ट राइफल, छोटे हथियार, टैंक और बख्तरबंद वाहनों पर बातचीत चल रही है, साथ ही JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने में भी दिलचस्पी जताई गई है.इसके अलावा बांग्लादेश फ्रांस से नौसेना से जुड़े उपकरण और रडार सिस्टम लेता है, जबकि ब्रिटेन से उसे सैन्य प्रशिक्षण और कुछ पुराने लेकिन भरोसेमंद रक्षा उपकरण मिलते रहे हैं. 

पाकिस्तान से कौन-कौन से हथियार खरीदता है बांग्लादेश?

पाकिस्तान से बांग्लादेश जिन हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहा है, उनमें मेन बैटल टैंक (MBT), आर्मर्ड पर्सनल कैरियर (APC), बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, असॉल्ट राइफल और छोटे हथियार, चीन के डिजाइन पर बने हथियार, जो पाकिस्तान में तैयार होते हैं, सैन्य लॉजिस्टिक वाहन शामिल हैं. इसके अलावा बांग्लादेश पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान में भी रुचि दिखा चुका है. यह एक आधुनिक 4.5 जनरेशन का मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसकी रेंज 3,400 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है. 

बांग्लादेश की सैन्य ताकत कितनी है?

ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की सैन्य शक्ति दुनिया में 35वें स्थान पर है. हवाई ताकत के मामले में 43वां स्थान. कुल 214 सैन्य विमान, जिनमें 42 लड़ाकू विमान (F-7, MiG-29, Yak-130), 65 हेलीकॉप्टर शामिल हैं. बांग्लादेश के पास अभी एक भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है. 

बांग्लादेश के पास तुर्की का आधुनिक TRG-300 टाइगर MLRS सिस्टम है, जिसे 2021 में करीब 60 मिलियन डॉलर में खरीदा गया था. इस सिस्टम की मारक क्षमता 3 किमी से 100 किमी, 300 मिमी के 4 मिसाइल या 122 मिमी के 40 रॉकेट दागने की क्षमता और कुल 3 बैटरियां बांग्लादेश के पास हैं. 

कहां लुटाता है सबसे ज्यादा पैसा?

बांग्लादेश अपनी सेना के लिए सबसे ज्यादा पैसा चीन पर खर्च करता है. हथियारों की खरीद, सैन्य उपकरण, लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइल सिस्टम और नौसैनिक जहाजों का बड़ा हिस्सा चीन से ही लिया जाता है.इसकी वजह यह है कि चीन बांग्लादेश को कम कीमत में बड़ी मात्रा में हथियार, आसान भुगतान शर्तें और तकनीकी सहयोग देता है. चीन के बाद बांग्लादेश रूस, तुर्की और अब पाकिस्तान से भी सैन्य सौदे कर रहा है, लेकिन कुल रक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी चीन को ही जाता है. 

यह भी पढ़ें: ISRO कैसे रखता है किसी रॉकेट का नाम, किसके पास होती है यह जिम्मेदारी?

Published at : 24 Dec 2025 02:01 PM (IST)
Tags :
Bangladesh Army Bangladesh Violence India Bangladesh Tensions Bangladesh Arms Purchase
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारतीयों के लिए टूटा अमेरिका का ख्वाब, लॉटरी सिस्टम खत्म, आज से बदल गए H-1B वीजा के नियम
भारतीयों के लिए टूटा अमेरिका का ख्वाब, लॉटरी सिस्टम खत्म, आज से बदल गए H-1B वीजा के नियम
पंजाब
चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले AAP को झटका, दो पार्षद BJP में शामिल, जानें क्या है नया नंबर गेम
चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले AAP को झटका, दो पार्षद BJP में शामिल, जानें क्या है नया नंबर गेम
विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
क्रिकेट
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
Advertisement

वीडियोज

India 2025: Economy, Markets और RBI – 7 बड़े Trends जो Investors को ज़रूर जानने चाहिए | Paisa Live
Canada में भारतीय मूल की Himanshi Khurana की उसके साथी Abdul ने कर दी हत्या
Taslima Nasrin ने खुद वीडियो शेयर कर दिखाया कैसे Bangladesh में हिंदुओं पर हो रही हिंसा ?
Unnao Rape Case: ABP News से Senger की जमानत पर बोली पीड़िता, जीने की इच्छा खत्म हो गई
Adani Group का Cement Sector में Game- Changing Masterplan, Investors के लिए मौका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीयों के लिए टूटा अमेरिका का ख्वाब, लॉटरी सिस्टम खत्म, आज से बदल गए H-1B वीजा के नियम
भारतीयों के लिए टूटा अमेरिका का ख्वाब, लॉटरी सिस्टम खत्म, आज से बदल गए H-1B वीजा के नियम
पंजाब
चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले AAP को झटका, दो पार्षद BJP में शामिल, जानें क्या है नया नंबर गेम
चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले AAP को झटका, दो पार्षद BJP में शामिल, जानें क्या है नया नंबर गेम
विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
क्रिकेट
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
टेलीविजन
रुपाली गांगुली की मां ने धुरंधर के 'शरारत' गाने पर किया डांस, वीडियो देख सेलेब्स बोले- रॉकस्टार हैं ये
रुपाली गांगुली की मां ने धुरंधर के 'शरारत' गाने पर किया डांस, वीडियो देख सेलेब्स बोले- रॉकस्टार हैं ये
शिक्षा
SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड-C भर्ती 2025 का एलान! 326 पदों पर आवेदन शुरू, सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका
SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड-C भर्ती 2025 का एलान! 326 पदों पर आवेदन शुरू, सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका
लाइफस्टाइल
Japanese Saving Habits: न चलाया एसी और नहीं खाया रेस्तरां का खाना, इस शख्स ने बचाए 4 करोड़ रुपये, अब हो रहा पछतावा
न चलाया एसी और नहीं खाया रेस्तरां का खाना, इस शख्स ने बचाए 4 करोड़ रुपये, अब हो रहा पछतावा
हेल्थ
बिना वजह चोट के निशान और कंधे का दर्द हो सकता है ब्लड कैंसर का संकेत, कैसे पहचानें लक्षण?
बिना वजह चोट के निशान और कंधे का दर्द हो सकता है ब्लड कैंसर का संकेत, कैसे पहचानें लक्षण?
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Embed widget